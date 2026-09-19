Трамп подписал закон об «адских санкциях» против России

Большинство ключевых мер администрация должна ввести в течение 30 дней после вступления закона в силу

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении новых санкций против России. Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма*, предусматривает введение пошлин до 500% на прямой импорт из РФ и до 100% — на товары из стран-покупателей российских энергоносителей.

Для импортеров российского газа сделано исключение: вторичные пошлины не применяются, если доля страны составляет менее 15% годового экспорта и она сокращает закупки. Максимальную ставку для третьих стран снизили со 100% до уровня прямых тарифов после переговоров с Белым домом.

Помимо торговых ограничений, документ вводит санкции против высокопоставленных чиновников, госструктур, банков, судов теневого флота и импорта урана.

Большинство ключевых мер администрация должна ввести в течение 30 дней после вступления закона в силу, однако президент сохраняет право приостанавливать их ради национальной безопасности.

Накануне в Кремле заявили, что возможное введение этих санкций будет усложнять усилия по поиску мирного урегулирования на Украине.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм* скоропостижно скончался в начале июля этого года после визита на Украину.

Зульфат Шафигуллин