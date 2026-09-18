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Песков опроверг слухи о скрытой мобилизации после выборов депутатов ГД в РФ

19:24, 18.09.2026

Ранее такую информация распространило агентство Bloomberg

Песков опроверг слухи о скрытой мобилизации после выборов депутатов ГД в РФ
Фото: Михаил Захаров

Власти России не собираются призывать в армию 300 тысяч человек до конца 2026 года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии RTVI. Он ответил на публикацию Bloomberg о возможной «скрытой мобилизации».

— Нет, таких планов действительно нет, — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника в области безопасности сообщило, что Россия якобы намерена призвать 300 тысяч человек до конца 2026 года.

Никита Егоров

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