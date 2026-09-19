Отопительный сезон в Татарстане: когда начнется в 2026 году

В систему уже внесли 18 234 паспорта готовности многоквартирных домов — из 18 244 требуемых

Фото: Динар Фатыхов

республике вплотную подошли к старту отопительного сезона — и сейчас на первом плане вопрос готовности жилого фонда и теплоснабжающих организаций. В систему уже внесли 18 234 паспорта готовности многоквартирных домов — из 18 244 требуемых. Пять муниципалитетов пока не успели закрыть этот вопрос. Как поясняют на местах, главная загвоздка — в том, что в ряде домов до сих пор не завершён капитальный ремонт, а без этого паспорт не оформить.

Сроки чётко обозначены: теплоснабжающие организации должны получить паспорта готовности не позднее 1 ноября 2026 года. У муниципальных образований времени чуть больше — им нужно уложиться до 20 ноября 2026 года.

Тем временем в 16 муниципалитетах уже приняли решение о начале отопительного сезона. В 13 из них подачу тепла уже запустили. Ответственным лицам — главам районов и руководителям ресурсоснабжающих организаций — поручили держать ситуацию на личном контроле: от своевременной подготовки зависит, насколько спокойно пройдёт старт сезона и не возникнет ли сбоев в подаче тепла.

Дмитрий Зайцев