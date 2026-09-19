Явка на выборах в Госдуму: по стране — 30,87%, в Татарстане — 36,80%

Выборы проходят 18–20 сентября

Фото: Дарья Пинегина

По данным ЦИК, на 19 сентября 2026 года явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва составила 30,87% по федеральному округу.

В Татарстане показатель выше среднеокружного — 36,80%. На интерактивной карте регионы распределены по уровню явки: светло‑голубым отмечены субъекты с явкой менее 25%, средним оттенком синего — с явкой от 25 до 50%, темно‑синим — регионы, где проголосовали 50% и более избирателей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что с начала выборов поступило 367 сообщений о происшествиях.

Дмитрий Зайцев