Сейф‑пакеты с бюллетенями вскрыли на участке в Якутске во время голосования

Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии

Фото: Дарья Пинегина

На избирательном участке №756 в Якутске ночью с 18 на 19 сентября вскрыли сейф‑пакеты с бюллетенями — об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии. Поводом стала публикация в соцсети.

Информацию подтвердил председатель ЦИК Республики Саха Евгений Федоров. Он уточнил, что председателя участковой комиссии и его заместителя отстранили от должности, а бюллетени признают недействительными. При этом видимых признаков фальсификаций не выявлено.

Ранее Памфилова заявила, что более 4,6 миллиона россиян проголосовали досрочно на думских выборах — 2026.

Дмитрий Зайцев