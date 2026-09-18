Явка на думских выборах в Татарстане за первый день составила 36,8%

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев

Фото: Дарья Пинегина

Явка на думских выборах в Татарстане за первый день составила 36,8%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

В 20:00 по московскому времени участки завершили прием избирателей.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Жалоб, а также сообщений о нарушениях законодательства, способных повлиять на ход голосования, в комиссию не поступало.

Голосование продолжится завтра с 8:00 до 20:00 мск.

Напомним, 18—20 сентября в республике проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Одновременно проводят допвыборы депутата Госсовета Татарстана седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Зульфат Шафигуллин