Тема Украины станет основной на всех переговорах Лаврова в ООН

Лавров отправится в США 22 сентября, его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября

Центральной темой всех переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН будет Украина. Об этом ТАСС сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров отправится в США 22 сентября, его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября.

По словам Захаровой, у главы МИД «будет очень много» встреч, прорабатывается в том числе контакт с госсекретарем США Марко Рубио. При этом она подчеркнула, что вокруг украинской темы циркулирует большое количество фейков и дезинформации.

Сегодня президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении новых более жестких санкций против России.

Зульфат Шафигуллин