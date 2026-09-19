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Тема Украины станет основной на всех переговорах Лаврова в ООН

10:12, 19.09.2026

Лавров отправится в США 22 сентября, его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября

Тема Украины станет основной на всех переговорах Лаврова в ООН
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Центральной темой всех переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН будет Украина. Об этом ТАСС сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лавров отправится в США 22 сентября, его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 26 сентября.

взято с сайта МИД России

По словам Захаровой, у главы МИД «будет очень много» встреч, прорабатывается в том числе контакт с госсекретарем США Марко Рубио. При этом она подчеркнула, что вокруг украинской темы циркулирует большое количество фейков и дезинформации.

Сегодня президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении новых более жестких санкций против России.

Зульфат Шафигуллин

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