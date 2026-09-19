Университет ветеринарной медицины Петербурга и Татарстан планируют развивать сотрудничество

Стороны подтвердили заинтересованность в развитии научно‑практического сотрудничества

В ходе рабочей поездки в Санкт‑Петербург заместитель премьер‑министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров вместе с постоянным представителем Татарстана в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области Шамилем Шаяхметовым посетили Санкт‑Петербургский государственный университет ветеринарной медицины.

Представители Татарстана ознакомились с работой вуза — в том числе с его образовательной и научной инфраструктурой, а также ключевыми направлениями деятельности. Особое внимание уделили стартап‑студии университета: она занимается поиском перспективных научных разработок и гипотез, а затем на их базе создает продукты и услуги, соответствующие запросам пользователей и требованиям рынка.

Среди основных направлений работы стартап‑студии — ветеринария, животноводство и сельское хозяйство (в том числе цифровизация и автоматизация животноводства), разработка ветеринарного оборудования, биотехнологии и генная инженерия (включая их цифровизацию), производство кормов для животных, а также создание новых продуктов и услуг для населения.

На встрече обсудили перспективы взаимодействия Санкт‑Петербургского государственного университета ветеринарной медицины с Казанским государственным аграрным университетом. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии научно‑практического сотрудничества.

Дмитрий Зайцев