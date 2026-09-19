Явка на выборах в Госдуму к завершению первого дня составила 29,75%

Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ

Фото: Дарья Пинегина

Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному округу к полуночи мск после первого дня голосования достигла 29,75%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

В Татарстане за первый день явка оказалась выше общероссийской и составила 36,8%.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Напомним, 18—20 сентября в республике проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Одновременно проводят допвыборы депутата Госсовета Татарстана седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Зульфат Шафигуллин