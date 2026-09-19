Явка в Татарстане на выборах в Госдуму — 36,80%: регион опережает средний показатель округа
В Татарстане показатель оказался выше, следует из опубликованных данных
На выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, проходящих 18–20 сентября, явка избирателей по федеральному округу составила 32,99%. В Татарстане показатель оказался выше — 36,80%, следует из опубликованных данных.
На информационной карте, отражающей ход голосования, регионы окрашены в разные оттенки синего — в зависимости от уровня явки. Светло‑голубой цвет обозначает явку менее 25%, средний оттенок — от 25 до 50%, темно‑синий — 50% и выше. Большая часть субъектов РФ на карте представлена в средней цветовой категории.
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