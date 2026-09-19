Более 4,6 миллиона россиян проголосовали досрочно на думских выборах — 2026

Основная часть голосов — 4 400 215 — приходится на 12 субъектов Российской Федерации

Фото: Дарья Пинегина

По данным Информационного центра ЦИК России, по состоянию на 19 сентября 2026 года в досрочном голосовании приняли участие 4 663 963 избирателя. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

С ее слов, основная часть голосов — 4 400 215 — приходится на 12 субъектов Российской Федерации, где введено военное положение и средний уровень реагирования.

Еще 37 субъектов РФ охвачены особыми форматами голосования — для жителей труднодоступных и отдаленных местностей, моряков, находящихся в плавании, и сотрудников полярных станций. В этих категориях проголосовали:

232 369 человек — в труднодоступных и отдаленных местностях;

31 258 человек — на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании;

121 человек — на полярных станциях.

Напомним, что явка на думских выборах в Татарстане за первый день составила 36,8%.

Дмитрий Зайцев