Более 4,6 миллиона россиян проголосовали досрочно на думских выборах — 2026
Основная часть голосов — 4 400 215 — приходится на 12 субъектов Российской Федерации
По данным Информационного центра ЦИК России, по состоянию на 19 сентября 2026 года в досрочном голосовании приняли участие 4 663 963 избирателя. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
С ее слов, основная часть голосов — 4 400 215 — приходится на 12 субъектов Российской Федерации, где введено военное положение и средний уровень реагирования.
Еще 37 субъектов РФ охвачены особыми форматами голосования — для жителей труднодоступных и отдаленных местностей, моряков, находящихся в плавании, и сотрудников полярных станций. В этих категориях проголосовали:
232 369 человек — в труднодоступных и отдаленных местностях;
31 258 человек — на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании;
121 человек — на полярных станциях.
Напомним, что явка на думских выборах в Татарстане за первый день составила 36,8%.
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