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Татарстан станет пилотным регионом для тестирования беспилотного общественного транспорта

13:01, 19.09.2026

Аналогичные «пилоты» введут в Сахалинской области, Москве и Санкт‑Петербурге

Татарстан станет пилотным регионом для тестирования беспилотного общественного транспорта
Фото: взято с сайта kzn.ru

Президент России Владимир Путин поручил запустить пилотный проект по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт‑Петербурге. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Поручение предусматривает привлечение ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья — в качестве операторов беспилотных транспортных средств.

Доклад о ходе реализации проекта президент ожидает до 15 января 2027 года. Кроме того, до 15 декабря 2027 года нужно представить предложения по расширению списка регионов, участвующих в пилотном проекте.

Дмитрий Зайцев

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