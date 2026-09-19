Татарстан станет пилотным регионом для тестирования беспилотного общественного транспорта
Аналогичные «пилоты» введут в Сахалинской области, Москве и Санкт‑Петербурге
Президент России Владимир Путин поручил запустить пилотный проект по тестированию беспилотного пассажирского общественного транспорта в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Санкт‑Петербурге. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Поручение предусматривает привлечение ветеранов боевых действий — участников специальной военной операции из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья — в качестве операторов беспилотных транспортных средств.
Доклад о ходе реализации проекта президент ожидает до 15 января 2027 года. Кроме того, до 15 декабря 2027 года нужно представить предложения по расширению списка регионов, участвующих в пилотном проекте.
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