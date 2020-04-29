Атака фейков: как казанскому предприятию устроили надзорную экзекуцию

Крупного производителя мебельных комплектующих «Эгида» завалили жалобами и требованиями в контрольно-надзорные органы

Как стало известно «Реальному времени», один из крупнейших российских производителей эластичного пенополиуретана — основанная в 1992 году казанская компания «Эгида» — стала жертвой атаки заинтересованных недоброжелателей. С их подачи предприятие, на котором работают более 600 человек, подвергается многочисленным проверкам контрольно-надзорных органов по фейковым жалобам с вымышленными фактами. Инспекторы разводят руками: по закону, несмотря на антикризисный мораторий на проверки предпринимателей, оставить без внимания даже такие жалобы они не имеют права. Компания же вынуждена просить у государства даже не помощи в связи с пандемией коронавируса, а хотя бы защиты от столь неуместной и несвоевременной атаки.

Атака против «Эгиды»

Казанский производитель эластичного пенополиуретана ГК «Эгида», один из крупнейших участников отечественного рынка мебельных полимеров и комплектующих, бьет тревогу. Предприятие, как и весь российский бизнес, переживающее непростые времена, стало жертвой атаки через СМИ и потока жалоб, поступающих в надзорные инстанции и правоохранительные органы по надуманным нарушениям.

Как стало известно «Реальному времени», война против татарстанских предпринимателей, развивающих производственный бизнес в России и СНГ почти 30 лет, идет как минимум по двум фронтам. С одной стороны, публикуются негативные статьи о компании, в том числе о якобы загрязнении предприятием окружающей среды. С другой — в контрольно-надзорные органы всех уровней идет рассылка жалоб от фейкстеров, выступающих от имени бдительных активистов и так называемых «местных жителей».

Обвинения в адрес производителя шиты белыми нитками. На проверку оказывается, что указанные в обращениях жители ничего об этих жалобах не знают, не подписывались ни под одной из разосланных петиций, а автор многочисленных жалоб в надзорные органы проживает по несуществующему московскому адресу.

Поводом к экстренному выезду инспекторов Росприроднадзора стала жалоба частного лица с подозрениями на угрозу загрязнения атмосферного воздуха в Казани. Фото rpn.gov.ru

Проверки по фейковым обращениям

В начале этого года Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) инициировала проверку деятельности «Эгиды». Это не была плановая проверка, которая заранее согласовывается с органами Прокуратуры РТ, как и положено по федеральному законодательству. Поводом к экстренному выезду инспекторов Росприроднадзора стала жалоба частного лица с подозрениями на угрозу загрязнения атмосферного воздуха в Казани.

Одновременно с этим в рунете на малоизвестном ресурсе появилась статья «Химический завод в городе: бомба замедленного действия», которая была растиражирована в соцсетях и на других сайтах. Сам заголовок не оставлял шансов на оправдание. «В наши дни не нужно быть Гретой Тунберг, чтобы понять просто факт: размещение в крупных городах предприятий химической промышленности представляет собой колоссальную угрозу для здоровья и жизни горожан», — говорится в анонсе материала, после чего теряется смысл читать дальше рассуждения автора. Намеки на загрязнение воздуха так и остаются «висеть» в воздухе: нет ни верифицированной статистики вредных выбросов, ни доводов ученых экологов и общественников, ни заключения органов Росприроднадзора РФ. Если нужно запустить репрессивную процедуру проверки в нужную сторону, да так, чтобы собственная фигура осталась незаметной, то лучше не придумать.

Почему природоохранными проверками «кошмарят» завод? Казанская «Эгида» считается вторым предприятием по объему производства мебельного поролона в России. По оценкам экспертов, на нее приходится около 30% или около 35—40 тысяч тонн поролона, производимого ежегодно в стране. Если «Эгида» реализует заявленные планы по расширению производства на 20 тыс. тонн в год, то потеснит позиции основных конкурентов. Продукция предприятия поставляется во все регионы России и страны ближнего зарубежья. По состоянию на 2019 год казанская компания является одним из крупнейших налогоплательщиков столицы республики.

Казанская «Эгида» считается вторым предприятием по объему производства мебельного поролона в России. Фото plenum.ru

Где найти москвичку Столбову?

Вероятно, эти публикации должны были стать триггером для привлечения повышенного внимания госорганов к предприятию, работающему без каких-либо нарушений. Бросить тень на его деятельность оказалось возможным с расстояния в 1000 км. Автор одной из жалоб — некая гражданка Столбова, как выяснилось, не живет в окрестностях Казани. Она — москвичка. Как указано в ее обращении в Росприроднадзор, проживает по адресу: Москва, Можайский переулок, 3 кв. 53. Согласно открытым источникам, в доме по этому адресу нет квартиры №53 — в этом здании всего 38 квартир. В силу этого найти гражданку Столбову оказалось невозможным.

Бросается в глаза и другая «странность» жалобы. Откуда москвичка может знать о реальном экологическом состоянии территории, где работает предприятие? Как следует из текста, сама она не была свидетелем ухудшения, а ссылается на местных жителей, с которыми якобы имела личный разговор. «В ходе проведенных бесед с местными жителями я узнала, что в пос. Тельмана очень тяжелая экологическая ситуация и сложилась она во многом благодаря расположенному на ул. Красноборской, 2 химического производства...».

Невооруженным глазом видно: адрес предприятия: улица 2-я Красноборская, а в жалобе приписали Красноборская, 2. Более того, поселка Тельмана в Казани вообще нет. Казалось бы — небольшая неточность, но именно она раскрывает надуманную природу данного заявления. Дело в том, что объект по адресу: Красноборская, 2 в поселке Тельмана действительно существует, но находится он не в Казани, а в пригороде Санкт-Петербурга. Становится ясно, что автор изучал территорию по онлайн-картам, не выезжал на местность и тем более никого не опрашивал. Из содержания текста видно, что жалоба составлена кое-как и наспех.

Росприроднадзор: чисто, загрязнений нет

Тем не менее запрос гражданки Столбовой возымел эффект. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования провела проверку предприятия на предмет нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. Не реагировать на именные (пусть даже подписанные фейковыми именами) жалобы надзорные органы не имеют права.

В Росприроднадзоре сообщили: замеры атмосферного воздуха показали, что превышения нормативных значений не допущено. 20 марта этого года было вынесено постановление о прекращении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Эгида+» в части нарушения ООО «Эгида+» правил охраны атмосферного воздуха».

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере от источников производства ООО «Эгида+» показали, что при самых неблагоприятных условиях максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в санитарно-защитной и жилой зоне составляют величины менее предельно допустимой концентрации (ПДК) для всех веществ и групп суммаций.

В «Росприроднадзоре» сообщили: замеры атмосферного воздуха показали, что превышения нормативных значений не допущено. Фото egida.ru

Эгида: за 20 лет нет ни одного случая загрязнения

На протяжении длительного периода (с 2001 года по настоящий момент) в ходе проведения производственного контроля и государственного экологического контроля не было зарегистрировано ни одного превышения установленных нормативов выбросов от источников предприятия. «Хотелось бы особо подчеркнуть, что в процессе производства исключены выбросы в воздух радиоактивных и высокотоксичных веществ, а также веществ, обладающих канцерогенными и мутагенными свойствами (вещества I, II класса опасности). Контроль состояния атмосферного воздуха и уровня шума на границе санитарно-защитной зоны ежеквартально осуществляется аккредитованной лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ». Превышений ПДК загрязняющих веществ и уровня шума по результатам контроля не обнаружено», — заверили в компании.

Тем не менее, упомянутая выше проверка — не единственный случай, когда производителя «кошмарят» по надуманным поводам с модной экологической повесткой. Анонимные жалобы под различными предлогами не прекращаются, а сама компания вынуждена вести бой с невидимым противником. Порой жалобы идут и от имени местных жителей, которые в действительности их не подписывали. Тогда им самим приходится идти за защитой в Прокуратуру Кировского района г. Казани и требовать разыскать анонимов, указывающих в жалобах их места проживания. Правда, однажды компании удалось выйти на след возможного недоброжелателя. Как рассказали в службе безопасности предприятия, при очередной проверке по анонимной жалобе выяснилось, что следы обращения ведут к фирме, связанной со структурой крупного московского производителя ППУ. О чем это говорит? Думаем, что все понятно без слов», — намекнул собеседник.

О недопустимости проведения необоснованных проверок бизнеса не раз заявлял президент РТ Рустам Минниханов. Чтобы усмирить тех, кто клевещет на предприятия и организации в контрольные органы, глава республики предложил не наказывать, а оплачивать за их счет дополнительные выезды проверяющих. «Платные должны быть проверки! Я могу каждый день писать», — так отреагировал Рустам Минниханов на историю другого казанского предприятия, которого «замучили» проверками. Тогда к предпринимателям приходили инспектора Налоговой службы, МВД, Минэкологии РТ, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, ФСБ, прокуратуры и ряда других ведомств, но при этом ни одна из 30 проверок не нашла нарушений. И лишь после публичного выступления на заседании Совета по предпринимательству от него «отстали».

Порой жалобы идут и от имени местных жителей, которые в действительности их не подписывали. Тогда им самим приходится идти за защитой в Прокуратуру Кировского района г. Казани и требовать разыскать анонимов. Фото kazanreporter.ru

Нет прививки от атаки конкурентов

Несмотря на закрытие дела, в компании считают, что фейковые жалобы с выездными проверками способны дестабилизировать работу предприятия и просят Минпромторг РТ защитить от таких посягательств. «Обращения «гражданки Столбовой» и иных лиц во все возможные инстанции преследуют единственную цель — нанести максимальный вред предприятию, вплоть до приостановки деятельности. Каждое обращение инициирует новые проверки контролирующих органов. Несмотря на то, что каждый раз заявленные нарушения не подтверждаются, подобные мероприятия отнимают немало энергии и вносят определенную нервозность в работу коллектива. В условиях ухудшающейся экономической ситуации, создаваемые из ничего дополнительные сложности ощущаются предприятием вдвойне болезненно», — говорится в письме от руководства предприятия заместителю министра промышленности и торговли РТ Алексею Савельчеву. Копия письма есть у «Реального времени».

В самой «Эгиде» атаку подтверждают. «Мы сталкиваемся с этим уже не впервые. Причем раскручивают не только экологическую тематику — как по одному шаблону пишутся обращения в разные надзорные органы. Были вбросы что мы ввозим контрабанду, нарушаем трудовое и антимонопольное законодательство, что наш автотранспорт постоянно создает ДТП, работники завода повально болеют онкологическими заболеваниями и так далее. В последнее время в соседних с предприятием поселках активизировались вербовщики, под видом активистов распространяющие ложные слухи и недвусмысленно предлагающие «помощь» в борьбе с заводом. Бывали и курьезные случаи — полгода назад один неравнодушный гражданин из далекой Астрахани написал на нас жалобу, при том, что в Астрахани тогда у нас не было даже точки продаж. Так или иначе, за последнее время было около 15 внеплановых проверок по линии разных ведомств — отмечает вице-президент «Эгиды» Валерий Хлебников.

«Неприятно, что вместо того, чтобы вкладываться в инновации и работать над улучшением сервиса и качества своей продукции конкуренты пошли таким незатейливым путем. Причем для подавляющего большинства игроков мебельного рынка подобные методы абсолютно неприемлемы. В России, по крайней мере, в отрасли, где работаем мы, за несколько десятилетий сформировался своеобразный кодекс чести предпринимателя. Производители ведут борьбу за покупателя исключительно рыночными методами — через улучшение собственной бизнес модели, внедрение ноу-хау, маркетинг и так далее».



В самой «Эгиде» атаку подтверждают. Фото egida.ru

По его словам, жители пос. Калинина, рядом с которым расположен завод, встали на сторону компании — «Эгида» является одним из крупнейших местных работодателей. «Домашние адреса некоторых местных жителей были использованы в фейковых жалобах в надзорные органы. Видимо, указывали наугад. Есть обращения этих жителей в прокуратуру с просьбой разобраться», — сказали «Реальному времени» на предприятии.



Между тем, налицо жесткие приемы недобросовестной конкурентной борьбы против казанского производителя. «Большинство создателей фейковых жалоб представляют собой новый тип виртуальных недоброжелателей, которые не похожи ни на грабителей, ни на мошенников. Тем нужно было лично в глаза посмотреть своей жертве. Теперь можно убить конкурента за его спиной — просто как в лихие 90-е годы затравить проверками. И найти вакцину для защиты от подобных атак пока не удалось. Решение проблемы находится только при участии государства как арбитра», — отмечают татарстанские предприниматели. Вспомнив вопиющую историю «замученного» проверками казанского предприятия, остается искать защиты у руководства республики.



А на войне — как на войне?

«Подобные факты, когда проверки ведутся по фейковым жалобам, обязательно должны засвечиваться в прессе, — прокомментировал вице-президент делового объединения «ОПОРА России» Азат Газизов. — Если есть малейшее подозрение, что проверки проводились для атаки на предприятие, надо подавать в суд», полагает он. — Анонимки, пусть даже под псевдофамилией, недопустимы».

«В отличии от России, в любой другой стране заявитель, чья жалоба о нарушениях при проверке не подтвердилась, получит финансовые претензии для возмещения издержек контролирующих органов, — отмечает экономист Сергей Хестанов. — Более того, заявители заведомо ложных сведений несут уголовную ответственность за клевету. В России также есть статья УК о клевете, но между правом и ее правоприменением огромная пропасть. Но все равно можно взять и передать материалы в правоохранительные органы».

«Конечно, никакой прививки от подобных провокаций нет в России, — соглашается экономист Андрей Мовчан. — Не будем лукавить, надзорные органы, как правило, и сами прекрасно все понимают. В зарубежных странах заявителю подобного сигнала придется отвечать и выплачивать моральный ущерб пострадавшему».

Впрочем, и в России такие грязные методы конкурентной борьбы, казалось бы, уже давно ушли в прошлое вместе с бандитскими разборками 90-ых. Но нет — выясняется, что кто-то их еще активно практикует. Несовершенство надзорного законодательства оставляет возможность для нецивилизованных форм борьбы с конкурентом и злоупотреблений со стороны контролирующих органов. Несмотря на то, что с точки зрения защиты прав предпринимателей Татарстан выгодно отчается от других регионов, реформа контрольно-надзорной деятельности актуальна и для местных компаний. Особенно для производителей, работающих на федеральном рынке.

Есть сигналы, что важность проблемы осознают и в высших эшелонах власти. В январском послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил в 2020 году завершить реформу контрольно-надзорной деятельности с акцентом на снятие лишней нагрузки с бизнеса. В условиях надвигающегося общемирового кризиса хочется верить, что работа российских предприятий хотя бы в части взаимодействия с контролирующими органами станет прозрачнее и проще.