Эгида+
Общая информация
Компания «Эгида» работает на российском рынке с 1992 года. С 2000 года компания запустила линию по производству эластичного пенополиуретана (поролона). С 2004 года введен в эксплуатацию корпус по производству мебельных тканей. В конце 2007 года было внедрено производство мебельного клея с мощностью до 1000 тонн в год.
В основную деятельность компании «Эгида» входит реализация сырья и материалов для производителей мягкой мебели, матрасов, кожгалантерейной продукции, а также для автомобильной и авиационной промышленности.
Группа компаний «Эгида» занимает одно из лидирующих позиций на рынке поставок комплектующих для мебельного производства. Собственное производство поролона, тканей, механизмов трансформации и клея дополняется поставкой всех необходимых комплектующих и фурнитуры.
Линия производства фигурных изделий позволяет выпускать продукцию из поролона с различной конфигурацией в трех плоскостях, что дает лучшее качество и уменьшение трудозатрат для производителей матрасов и мягкой мебели. Оборудование для производства рулонного поролона, запущенное в 2012 году позволяет изготавливать полотна из поролона больших нестандартных длин.Это необходимое сырье для производителей автовелюров, матрасов, а также производителей мягкой мебели.
Группа компаний «Эгида» входит в тройку лидеров среди российских поставщиков мебельных тканей. Сегодня «Эгида» предлагает своим клиентам: флок, шенил, велюр, искусственную кожу и замшу, а также жаккардовые ткани. Все дизайны, составляющие ассортимент мебельных тканей являются эксклюзивной собственной разработкой дизайн-студии компании.
В торговую сеть группы компаний «Эгида» входит 45 представительств в городах России.
В 2006 году компания «Эгида» открыла совместное российско-казахстанское предприятие – завод по производству пенополиуретана (поролона) ТОО «Эгофом» (г. Караганда, Казахстан). Еще через несколько лет в Беларуси было открыто производство всего спектра продукции компании — ООО «ЭгидаБел».
Президент компании — Мустафин Рев Латфуллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420079, РТ, г. Казань, ул. 2-я Красноборская (юридический адрес, завод); 420032, РФ, РТ, г. Казань, ул. Краснококшайская, д. 47 (офис)
- Телефон: (843) 524-94-00
- Email: secretar@egida.ru
- Сайт: ww.egida.ru
Дата последнего обновления: 18.06.2018