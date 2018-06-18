Эгида+

Общая информация

Компания «Эгида» работает на российском рынке с 1992 года. С 2000 года компания запустила линию по производству эластичного пенополиуретана (поролона). С 2004 года введен в эксплуатацию корпус по производству мебельных тканей. В конце 2007 года было внедрено производство мебельного клея с мощностью до 1000 тонн в год.

В основную деятельность компании «Эгида» входит реализация сырья и материалов для производителей мягкой мебели, матрасов, кожгалантерейной продукции, а также для автомобильной и авиационной промышленности.

Группа компаний «Эгида» занимает одно из лидирующих позиций на рынке поставок комплектующих для мебельного производства. Собственное производство поролона, тканей, механизмов трансформации и клея дополняется поставкой всех необходимых комплектующих и фурнитуры.

Линия производства фигурных изделий позволяет выпускать продукцию из поролона с различной конфигурацией в трех плоскостях, что дает лучшее качество и уменьшение трудозатрат для производителей матрасов и мягкой мебели. Оборудование для производства рулонного поролона, запущенное в 2012 году позволяет изготавливать полотна из поролона больших нестандартных длин.Это необходимое сырье для производителей автовелюров, матрасов, а также производителей мягкой мебели.



Группа компаний «Эгида» входит в тройку лидеров среди российских поставщиков мебельных тканей. Сегодня «Эгида» предлагает своим клиентам: флок, шенил, велюр, искусственную кожу и замшу, а также жаккардовые ткани. Все дизайны, составляющие ассортимент мебельных тканей являются эксклюзивной собственной разработкой дизайн-студии компании.



В торговую сеть группы компаний «Эгида» входит 45 представительств в городах России.



В 2006 году компания «Эгида» открыла совместное российско-казахстанское предприятие – завод по производству пенополиуретана (поролона) ТОО «Эгофом» (г. Караганда, Казахстан). Еще через несколько лет в Беларуси было открыто производство всего спектра продукции компании — ООО «ЭгидаБел».

Президент компании — Мустафин Рев Латфуллович



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