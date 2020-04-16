Как Казанский филиал Российского государственного университета правосудия полностью ушел в онлайн

В вузе продолжают проводить семинары и лекции, приглашать на них экспертов и принимать зачеты и экзамены, но уже дистанционно

Фото: пресс-служба казанского филиала РГУ

Все школы, колледжи и университеты уже несколько недель осваивают дистанционный процесс обучения. Первые результаты нового опыта можно оценить уже сейчас — например, в Казанском филиале Российского государственного университета правосудия, сидя дома, студенты слушают лекции, участвуют в семинарах и теперь даже физкультурой занимаются по видеоурокам, вместе с тем обучаясь отслеживать состояние своего организма. Быстро наладив работу внутри вуза, университет пошел дальше и организовал 19 апреля День открытых дверей для тех, кто на самоизоляции выбирает колледж или вуз для начала реализации своего призвания.

Операция адаптация

Переход на онлайн-обучение коснулся как тех, кто учится на Факультете непрерывного образования, получая среднее профессиональное образование, так и тех, кто уже учится на юридическом факультете. При чем как и офлайн, работа строится комплексно, включая в себя помимо образовательного процесса еще и воспитательный.

Как рассказал декан юридического факультета КФ РГУП Радик Закиров, в конце марта в вузе объявили неделю технических каникул — столько времени потребовалось, чтобы полностью наладить работу для дистанционного обучения. Сам учебный процесс был выстроен через систему электронного обучения, разработанную РГУП.

— Преподавателями записаны видео-лекции для студентов. За прошлую неделю было проведено 66 таких лекций и 645 семинаров, — поясняет Радик Закиров.

Как рассказал декан юридического факультета КФ РГУП Радик Закиров, в конце марта в вузе объявили неделю технических каникул — столько времени потребовалось, чтобы полностью наладить работу для дистанционного обучения

К видео-лекциям также прилагаются их текстовые варианты — для удобства освоения информации. Все материалы загружаются в облачное хранилище, где их может посмотреть каждый студент, выбрав свою группу. Там же хранятся задания для семинаров.

— На семинарах у нас, как правило, дают как практические, так и теоретические задания, которые выполняют студенты. Система электронного обучения позволяет преподавателям оценить ответы студентов, — отмечает декан юридического факультета КФ РГУП.

Успешный выход в онлайн

Непосредственно для проведения семинарских занятий университет выбрал сервис для проведения видео-конференций Zoom. Там же отслеживается посещаемость онлайн-семинаров.

Кстати, новые условия не повлияли и на практику приглашать на лекции и семинары действующих представителей государственных органов, которые теперь также подключаются по видеосвязи. Так, например, на семинаре по дисциплине «Экологическое право» для двух групп вместе с заместителем Казанского межрайонного природоохранного прокурора Ольгой Мельник рассмотрели вопросы деятельности ведомства.

На семинаре по дисциплине «Экологическое право» для двух групп вместе с заместителем Казанского межрайонного природоохранного прокурора Ольгой Мельник рассмотрели вопросы деятельности ведомства

С использованием Zoom также защищают курсовые работы, которые в текстовом виде размещают на СЭО «Фемида». Удобна площадка и для проведения консультаций и организации предзащиты дипломных работ, магистерских диссертаций.

Несколько недель такой дистанционной работы показали эффективность налаженной системы. Учебный процесс продолжается, а студенты все также мотивированы выполнять все задания, «посещать» лекции и семинары и усваивать полученный от преподавателей материал. Для некоторых из групп переход в онлайн совпал со сдачей сессии. Здесь практика также показала, что принимать экзамены и зачеты, оценивая знания студентов, можно без физического присутствия в университете.

— Конечно, никто подобной ситуации не ожидал. Такой резкий переход на дистанционное обучение с одной стороны был очень необычным и непривычным. Но преподаватели и студенты достаточно быстро сориентировались в новых технологиях. Они позволяют усвоить учебный план и сейчас по факту как таковых проблемных вопросов в текущих реалиях у нас нет, — констатирует Радик Закиров.

Кроме того, в настоящее время проходит большое количество научных мероприятий, конкурсов в онлайн режиме. При помощи видеоконференцсвязи команда Казанского филиала РГУП приняла участие в ежегодном конкурсе по международному коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса. В ходе своих выступлений студенты показали глубокие знания в области международного коммерческого арбитража и высокий уровень языковой подготовки. Участие в престижном конкурсе студентов КФ РГУП — это большое достижение, которому предшествовали месяцы подготовки. Впервые за 27 лет конкурс прошел в онлайн-режиме в связи с эпидемиологической обстановкой в мире. Традиционно соревнование проходит в университете Вены.

Есть контакт

Как уже было сказано выше, уход в онлайн коснулся и студентов Факультета непрерывного образования, куда ребята поступают после 9-го класса на основании школьного аттестата и потом могут с высокой долей вероятности, имея уже профильные знания по юриспруденции и земельно-имущественным отношениям, по внутренним вузовским экзаменам поступить на бюджет на программы высшего образования.

Специфика обучения на факультете немного отличается от той, что сложилась при работе с ребятами, получающими высшее образование. В первую очередь это связано с тем, что многие студенты еще несовершеннолетние, закончившие 9 школьных классов. По словам Натальи Святовой, декана Факультета непрерывного образования, за год им нужно пройти двухгодичную школьную программу и довольно серьезные нагрузки вкупе с юным возрастом требуют особого внимания к студентам как со стороны педагогического состава, так и со стороны штатного психолога. Дистанционно это компенсируется за счет полной открытости сотрудников вуза и колледжа.

— Дети имеют возможность сами связываться с педагогом и решать все вопросы. У нас очень открытые для контакта преподаватели. Особенно это касается тех, кто работает с несовершеннолетними детьми — 1-м и 2-м курсами, поскольку здесь в силу возрастных особенность есть свои нюансы и очень важен воспитательный процесс. Поэтому, например, первокурсница факультета София Контемирова вступила в ряды волонтеров, помогающих сейчас социально-незащищенным гражданам. Конечно, мы гордимся нашей студенткой, — говорит Наталья Святова.

Собеседница издания также уточняет, что помимо непосредственно обучения они общаются со студентами через различные домашние челленджи, творческие задания. 9 апреля, например, среди них прошел турнир по шахматам. Практика показала, что такой подход университетскому сообществу по душе — будучи очень активными, теперь ребята проявляют себя дистанционно через социальные сети.

Что интересно, и учебный, и воспитательный процессы проходят в тесной связке с родительским сообществом. Такая работа предполагает постоянный контакт с семьями несовершеннолетних студентов. Он осуществляется через кураторов группы.

В Казанском филиале РГУП продолжается строительство нового учебного корпуса и общежития

Электронный День открытых дверей



Не отразилась ли в целом ситуация с коронавирусной инфекцией на работе вуза? Такой вопрос мы задали директору Казанского филиала РГУП Рамилю Шарифуллину.

— Вуз продолжает работать в привычном ритме, но в дистанционном режиме. Переход на такой формат работы был осуществлен благодаря усилиям, своевременно предпринятым ректором Российского государственного университета правосудия, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом РФ Валентином Ершовым.

Мы в Казанском филиале РГУП продолжаем строительство нового учебного корпуса и общежития. Несмотря на большие трудности, которые встали перед подрядчиком, работы идут. Это будет современный объект площадью более 9 000 кв. метров. Срок сдачи — 2020 год.

Хочу отметить, что в последние дни поступает много вопросов от абитуриентов и их родителей на тему предстоящей приемной кампании вуза и проведения Дня открытых дверей. Казанский филиала Российского государственного университета правосудия проведет День открытых дверей онлайн впервые в нашей истории — на своем официальном YouTubе-канале. Это будет 19 апреля в 12:00. Руководство Казанского филиала РГУП, деканы и представители студсовета расскажут об образовательных программах, особенностях поступления и обучения, возможных перспективах трудоустройства и ответят на все интересующие вопросы. Мы ждем вас!

Присоединиться ко Дню открытых дверей онлайн можно по ссылке.

