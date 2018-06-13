Шарифуллин Рамиль Анварович

Общая информация

Заслуженный юрист Республики Татарстан, кандидат юридических наук, директор Казанского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия», заместитель Председателя Верховного Суда Республики Татарстан в отставке.

Образование:

1984–1989 гг. юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение».



Трудовая деятельность:

1980 год — оператор по подземному ремонту скважин в НГДУ «Ямашнефть» в г. Альметьевск

1981 год — в НГДУ «Мамонтовнефть»

1981–1983 гг. служил в рядах Советской Армии

1989 года – адвокат Альметьевской городской юридической консультации.

С октября 1991 года – судья Автозаводского районного суда г. Набережные Челны.

С июля 1994 года – судья, заместитель председателя Альметьевского городского суда

С января 1998 года – судья Верховного Суда Республики Татарстан.

С марта 2000 года – назначен председателем Вахитовского районного суда города Казани.

2006 г. — 2016 г. – первый заместитель председателя Верховного Суда Республики Татарстан. Имеет первый квалификационный класс судьи.

С 3 октября 2016 г. – в отставке в связи с переходом на другую работу.

Р.А. Шарифуллин имеет множество наград и благодарностей, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (01.12.2015), медалью «В память 1000-летия Казани» (25.08.2005), почетной грамотой Совета судей Российской Федерации (18.05.2009), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (29.02.2012), почетным званием «Почетный работник судебной системы» (05.05.2012), почетной грамотой Совета судей РСО-Алания (21.08.2014), медалью «150 лет судебной реформы России» (01.12.2014), нагрудным знаком Совета судей РФ «За служение правосудию» (06.10.2015). В 2009 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан».

С 2011 года возглавлял Совет судей Республики Татарстан, с 2012 по 2016 гг. являлся членом Совета судей Российской Федерации, активно участвовал в работе комиссии по информатизации и автоматизации работы судов. С февраля 2017 г. избран членом Экзаменационной комиссии Республики Татарстан по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

С 3 октября 2016 года назначен директором Казанского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

Дата последнего обновления: