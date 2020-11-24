Казанский филиал Российского государственного университета правосудия

Общая информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», является высшим учебным заведением, осуществляющим специализированную подготовку кадров для судебной системы. Учредителем Университета является Верховный Суд Российской Федерации.



Головной вуз вуза находится в городе Москва, есть 11 филиалов в городах России, в том числе в Казани.



В Казани филиал был открыт 10 августа 2001 года.

Руководитель Казанского филиала — Шарифуллин Рамиль Анварович.

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