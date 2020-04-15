Фанат из Autograd Crew: «Нашим именем воспользовалась какая-то гопота»

Как поживают активные фанаты ФК «КАМАЗ» после решения суда и Минюста годичной давности

Ровно год назад, 15 апреля 2019 года, министерство юстиции РФ внесло одну из активных фанатских организаций футбольного клуба «КАМАЗ» Autograd Crew в список экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории РФ. Сделало оно это, выполняя решение Набережночелнинского горсуда, принятое в феврале 2019-го по иску прокурора Татарстана. «Фирма» (так фанаты называют свои объединения) была ликвидирована, и, как сообщили нам в руководстве ФК, фанатская трибуна с тех пор официально патронируется клубом. «Реальное время» побеседовало с экс-участником «Автоград Крю» и одним из нынешних организаторов «активной трибуны» «КАМАЗа» Александром о том, почему прокуратура заинтересовалась камазовским сектором, как «Автоград» стал прикрытием хулиганской деятельности самозванцев из «гопоты» и каким образом изменилась жизнь ультрас за прошедший год.

«Людей стало приходить раз в десять меньше — полицейские работают»

— Как дела у организованных фанатов «КАМАЗа» спустя год после памятных событий?

— Самое главное кардинальное изменение — это то, что на сектор приходят даже не на несколько десятков болельщиков меньше, а в разы меньше. Если раньше на «активной трибуне» мы собирали по 300—400 человек, то теперь эта цифра раз в десять меньше. Все «молодые», особенно те, кому меньше 18 лет, испугались и, соответственно, перестали ходить на сектор. Количественная поддержка — вот самое главное изменение за прошедший год.

Теперь, когда на «активной трибуне» нас стало гораздо меньше, мы перестали вести свою деятельность так активно, как раньше. Соответственно, качество поддержки команды на стадионе ухудшилось.

— Связываете это с испорченной репутацией фанатского движения?

— Скорее всего, да. Потому что были случаи, и даже не единичные, когда к подросткам 14—15 лет, решившим пойти на трибуну, подходит дяденька-полицейский и начинает спрашивать, узнавать о нем, а потом сообщает родителям. Те слышат слово «экстремизм», ассоциации с которым, естественно, нехорошие, и, не разобравшись, могут просто запретить своему ребенку ходить на трибуну.

Да и даже фанаты повзрослее в своей голове все это несколько переосмысливают и решают, что, скорее всего, им это не надо.

Фото vk.com

Если раньше на «активной трибуне» мы собирали по 300—400 человек, то теперь эта цифра раз в десять меньше

— А разве нельзя просто поменять имя организации и начать «с чистого листа»?

— Если бы все было так просто. Задача ведь была не в том, чтобы прикрыть одно конкретное движение, ту фирму, с которой было связано судебное разбирательство. Все более глобально. То есть, зарубив на корню деятельность одной фирмы, была задача зарубить все фан-движение.

Мне кажется, и следующую фирму тоже нашли бы за что прикрыть. Неважно, какое название она взяла бы, как-то связанное с «Автоград Крю» или любое другое. Мне кажется, что здесь была задача прикрыть все движение и не давать ему развиваться. Наша догадка такая.

— Я помню достаточно большое количество активных фанатов за воротами на кубковом матче со «Спартаком» в сентябре прошлого года.

— Матч со «Спартаком» — особенный. Давно к нам такие команды не приезжали. Поэтому там собрались и те, кто ходил на сектор и двадцать лет назад, и те, кто перестал ходить пять-десять лет назад. Было много ребят, которые давно «отошли от дел» и на футбол не ходят, но на конкретный матч пришли. Я думаю, это связано в первую очередь с именем «Спартака».

Матч со «Спартаком» — особенный. Давно к нам такие команды не приезжали. Поэтому там собрались и те, кто ходил на сектор и двадцать лет назад, и те, кто перестал ходить пять-десять лет назад

«Много молодых ребят совершали незаконные действия, прикрываясь именем «Автоград Крю». Мы такое не поддерживаем»

— То есть сейчас нет организованной поддержки с барабанами и флагами?

— Практически нет. Да, есть заряжающий и барабанщик, но, я думаю, это можно отнести к любому сектору. Произошло и количественное, и качественное изменение.

— Читал мнение еще одного активного болельщика «КАМАЗа» Алексея Козина о том, что фирма «Автоград Крю» стала заложницей «школьников-самозванцев», порочащих честь фанатов нехорошими поступками. О чем речь?

— Да, все так. Почему вообще органы заинтересовались фирмой «Автоград Крю»? Я так думаю, потому что много молодых ребят в городе начали представляться этим именем, никакого отношения к фирме, естественно, не имея. Возможно, они посетили футбол один-два раза или решили, что если друг их друга ходит на сектор, то они теперь тоже «Автоград Крю», и, прикрываясь этим именем, совершали какие-то запрещенные законом действия.

Естественно, мы это ни в коем случае не поддерживаем, мы этих ребят не знаем и всячески осуждаем эту деятельность. Такой ерундой фирма, в которой состоят довольно взрослые ребята, точно не стала бы заниматься.

— О каких противозаконных действиях речь?

— Там и какие-то многочисленные драки, и эпизоды, когда кто-то у кого-то отбирал деньги. То есть это уже более опасные действия, чем выражение своих [фанатских] взглядов. Это уже реально была какая-то гопота. Повторю, мы всячески осуждаем такие действия.

Фото vk.com/fckamaz

Почему вообще органы заинтересовались фирмой «Автоград Крю»? Я так думаю, потому что много молодых ребят в городе начали представляться этим именем, никакого отношения к фирме, естественно, не имея

«Возрождали фанатское движение по крупицам. Получится ли начать с нуля — большой вопрос»

— В руководстве «КАМАЗа» говорят, что хотят сделать активную трибуну официальным фан-сектором клуба. То есть клуб оказывает поддержку, чтобы восстановить фанатское имя и чтобы движение снова развивалось?

— Безусловно, какая-то поддержка есть. Но вопрос в другом: мы много лет возрождали это движение без участия клуба, собирали его по крупицам в свое время. Начинали от 20 человек, и к определенному моменту это число доходило до 300—400 человек. А сейчас мы начинаем с чистого листа. Хватит ли сил и желания, даже при определенной поддержке клуба, не знаю. Появится ли народ — это, опять же, зависит от правоохранительных органов.

Желание у клуба присутствует, но тут, помимо него, должно сложиться множество факторов. Хотя да, клуб всячески поддерживает.

— Я слышал, о неких благотворительных акциях, организованных фанатами «КАМАЗа». Можете чуть подробнее об этом рассказать?

— Сейчас у нас нет никакой официальной организации. А раньше да, мы участвовали в благотворительных турнирах, сами играли. Сейчас несколько ребят играют тоже. До того как «Автоград Крю» закрылся, такие акции были.

Фото vk.com

Сейчас мы начинаем с чистого листа. Хватит ли сил и желания, даже при определенной поддержке клуба, не знаю. Появится ли народ — это, опять же, зависит от правоохранительных органов

— Видел у вас на старых фото баннер «Нам с «Рубином» не по пути». Что имелось в виду? Нежелание быть фарм-клубом казанской команды?

— Да, верно. В свое время были такие слухи, что в Татарстане построят футбольную пирамиду, вершиной которой будет «Рубин», а дублем, соответственно, «КАМАЗ». И, естественно, мы этого не хотели. Потом прошла информация, что мы будет чуть ли не третьим клубом в республике после «Нефтехимика». Но мы — команда со своей историей, которая в свое время была даже более богатой, чем у «Рубина». Естественно, мы как самобытная команда не хотели становиться фарм-клубом казанцев. Хотели быть обособленным клубом. Пусть мы бы играли несколько лет в ПФЛ, зато как самостоятельный клуб.