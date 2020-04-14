«Будем второй линией обороны» — врачи частных клиник готовы прийти на помощь государству

В платных клиниках откликнулись на поручение Путина помогать госбольницам, но просят ответной поддержки

Если необходимо, готовы помочь государственным больницам — так прокомментировали слова президента России, поручившего задействовать в борьбе с коронавирусом все резервы медицины, в том числе частной, руководители казанских клиник. Частные врачи обещают предоставить свои площади под развертывание коек, лаборатории и высокоточную аппаратуру для исследований, которая сейчас простаивает — из-за режима самоизоляции им запрещено проводить плановые приемы пациентов. Хотя в этих медучреждениях могли бы делать тесты на коронавирус, брать кровь на антитела к COVID-19 и оказывать другие медицинские услуги. Опрошенные «Реальным временем» владельцы клиник сетуют лишь на одно — что несут серьезные убытки и бездействуют, когда могли бы помочь сдержать распространение вируса.



Все лаборанты в инфекционке



На совещании о санитарно-эпидобстановке в России президент Владимир Путин накануне заявил, что ситуация с коронавирусом в стране меняется не в лучшую сторону. Для борьбы с инфекцией он призвал задействовать все возможные ресурсы, в том числе и частной медицины. Поручение опубликовано на сайте Кремля: «Принять меры, направленные на привлечение медицинских организаций частной системы здравоохранения, к деятельности по оказанию гражданам первичной медико-санитарной помощи в рамках территориальной программы ОМС». Правительство должно предоставить свои предложения до 1 июня 2020 года.

— В нашем перечне резервных госпиталей пока нет частных клиник, — сообщили Реальному времени» в Минздраве Татарстана, но не исключили, что вопрос рассмотрят при необходимости.

Мы обратились в частные клиники республики, чтобы узнать, готовы ли они оказать такую помощь? Оказалось, некоторые из них уже работают с коллегами из госбольниц.

— У нас отделение платных услуг при инфекционной больнице. Здесь почти никого не осталось, потому что все лаборанты, медсестры по приказу главврача Набережночелнинской инфекционной больницы с первого дня эпидемии работают в ее отделениях и лабораториях, — сообщила «Реальному времени» директор центра «Медицина» в Набережных Челнах Зульфия Загриева.

Есть помещения и аппаратура, но сами без поддержки



Всегда готовы оказать помощь государственным клиникам и их пациентам, подчеркивает руководитель многопрофильного медицинского центра «Звезда» Артур Уразманов:



— Надо понимать, чем мы можем быть полезны. Инфекционистов у нас нет, врачебный состав надо переобучать. Стационара тоже нет. Но если потребуется, если нам скажут, как в других странах, разворачивать койки в спортзалах, мы развернем, конечно, на нашей базе, в обычных кабинетах. Но при условии, что так можно. Ведь у нас бывает, что Минздрав издает приказ рекомендательного характера, а Роспотребнадзор следом запрещает. Аппарат ИВЛ у нас есть — дадим.

При этом сами частные многопрофильные медклиники сейчас несут серьезные убытки — их до сих пор не включили в отрасль пострадавших от пандемии предприятий. Хотя для стоматологов сделали исключение.

— Как можно стоматологию отрывать от всей медицины?! У нас только оборудования высокоточного, технологичного — на 80 млн рублей! Рентгеноаппарат, маммографы, диагностическая, лечебная аппаратура — швейцарская, немецкая, итальянская, голландская. Мы ее закупили, срок гарантии идет, а пользоваться оборудованием не можем, простаивает, — посетовал Уразманов, — А куда все хронические пациенты пойдут, с сердечной, урологической, гинекологической патологией, эндокринологией? Все поликлиники закрыли амбулаторную помощь.

Согласен с коллегой и директор многопрофильной клиники «Медел», член Общественного совета Минздрава РТ Ленар Салахутдинов:



— В данный момент частное здравоохранение так же, как и весь бизнес, терпит тяжелые времена. В этом случае госбюджет должен финансировать частные учреждения так же, как и бюджетные, обеспечивать необходимыми средствами защиты и лабораторными тестами. Имея бюджетное финансирование, мы, как граждане России, готовы держать общую оборону здравоохранения. У нас есть дневные стационары, но не круглосуточные, в плане коек наших мощностей недостаточно. У нашей клиники инновационные подходы к лечению. В нашем случае скорее помощь может быть направлена на стимуляцию собственной иммунной системы пациента.

Салахутдинов не исключает, что сотрудники «Медел» могут оказать помощь при лечении больных от коронавируса. Но он сомневается, что государство будет финансировать и обеспечивать средствами защиты частные клиники.



— Общаюсь со многими коллегами, руководителями других клиник — практически все частные медучреждения несут серьезные убытки, очень тяжелая финансовая ситуация. Предпринимателей, терпящих убытки, заставляют сохранять заработную плату, когда в таких форс-мажорных ситуациях деньги населению должны выделяться из национального фонда благосостояния, — констатировал глава учреждения.

Тесты на антитела успокоили бы население



В лечебно-диагностическом центре «ТИАмед клиник», как и в большинстве частных клиниках, нет стационара и инфекционистов. Есть терапевты, но большая часть врачей работает в госучреждениях, у них и без того огромная нагрузка, задействовать дополнительно их — тяжело.

— Сейчас наша лаборатория могла бы тестировать желающих на COVID-19, на антитела. Мы могли бы отслеживать, как формируется иммунитет у населения, — рассуждает генеральный директор Олег Тимофеев. — Мы, врачи частной практики, всегда будем стоять второй линией обороны, за государственными врачами. Но чтобы мы подключились, должны выполняться определенные требования. Частные клиники не смогут работать без серьезной оснастки. Должны обязательно быть договоры с лабораторией. Если государство максимально позаботится об этом, то мы готовы переоснастить специально лабораторию. Мы готовы со следующей недели проводить заборы крови, диагностику, чтобы люди не боялись за свое здоровье.