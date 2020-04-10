Минфин РФ о форс-мажоре в госзакупках: все, что смогли, мы сделали

Отменяются гигантские штрафы за срыв поставок по госконтрактам

Федеральные власти урегулировали конфликтные ситуации при задержках исполнения государственных и муниципальных контрактов. Минфин РФ, МЧС и ФАС направили в регионы совместную директиву, признав, что распространение коронавирусной инфекции является для закупок «обстоятельством непреодолимой силы». Штрафные пени за перенос сроков аннулируются, а начисленные ранее — подлежат списанию. При этом заказчики могут увеличивать на 30% стоимость контрактов в связи повышением цен на материалы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Во многих регионах акта о самоизоляции нет, а есть кордоны

COVID-19 признан форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок, сообщил сегодня заместитель директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина РФ Дмитрий Готовцев. Утром он выступил по дистанционным каналам связи с развернутым комментарием к изменившимся, в связи с пандемией, правилам исполнения государственных и муниципальных контрактов по настоянию ТПП РФ.

Вице-президент ТПП Елена Дыбова, провела традиционно вебинар, где отметила, что во многих регионах страны самоизоляция является мерой рекомендательной и не все губернаторы издали указы о введении ограничений на работу и передвижение по территории. «Где-то уже сейчас начинают возникать проблемы: губернаторы рекомендовали выйти в режим самоизоляции, но акта нет, а есть кордоны. У бизнеса нет жесткого запрета, а есть просто рекомендация», — сказала она, давая понять, что это создает серьезные риски для бизнеса, занятого исполнением госконтрактов.

Минфин признал в госзакупках вирусный форс-мажор

— 3 апреля вышло совместное письмо Минфина РФ, МЧС и ФАС РФ о том, что распространение коронавирусной инфекции нового типа носит чрезвычайный и непреодолимый характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы. Теперь взимание штрафов невозможно, — объявил Готовцев. По его словам, с введением этой нормы поставщики освобождаются от уплаты неустойки, штрафов и пеней по текущим контрактам, если докажут, что задержка произошла вследствие «вирусного форс-мажора».

COVID-19 признан форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок, сообщил сегодня заместитель директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина РФ Дмитрий Готовцев. Фото council.gov.ru

Кроме того, сегодня же могут быть приняты поправки в постановление правительства РФ №783, которые предусматривают списание пеней и штрафов в рамках всех госконтрактов, выполняемых по 44-ФЗ. «Проект находится на подписании у министра финансов РФ. Скорее всего, сегодня примут», — сообщил он. В этом случае от гигантских штрафов могут быть освобождены все исполнители контрактов.

На момент публикации сообщений о принятии поправок не поступило.

Цену можно увеличить до 30%

Важным послаблением станет возможность переноса сроков исполнения контрактов и изменения его стоимости. По словам Дмитрия Готовцева, цену контракта теперь можно изменять в пределах до 30% (а не 10%, как раньше). «Но здесь меняется не цена единицы, а объем», — подчеркнул он. При этом чиновник Минфина высказал сомнение в том, что цены на материалы выросли в два раза, как утверждают поставщики. «Не думаю», — отозвался он на соответствующую реплику Дыбовой. Говоря же о сроках исполнения госконтракта, он сообщил, что при возможности расчет ведется исходя из календарных дней (без учета рабочих и нерабочих дней).

Почему это важно? Елена Дыбова пояснила, что госконтракты, например, на поставку продовольствия для школьного питания являются долгосрочными, но из-за коронавируса у заказчика отпала необходимость кормить школьников. Что делать? Куда девать, скажем, яйца, которые курицы-несушки продолжают нести? «Пусть яйца отправляются не школу, а в магазин», — посоветовал представитель Минфина. По его словам, заказчик вправе расторгнуть договор, но на деле обе стороны должны решить этот вопрос между собой. Минфин РФ же задает общие правила урегулирования отношений.

Отвечая на вопрос об оплате уже исполненных работ по госконтрактам, Готовцев заявил, что заказчик не вправе задерживать выплаты, ссылаясь на коронавирус. По его словам, эти деньги зарезервированы в бюджете. «Отговорка на вирус не выдерживает никакой критики», — подчеркнул он, напомнив, что для подрядчиков МСП этот срок составляет 15 дней с момента подписания актов, а для других — 30 дней.

Провела вебинар традиционно вице-президент ТТП Елена Дыбова. Фото tpprf.ru

Расторгнуты госконтракты на детский отдых и выставки

Еще одной новеллой стало освобождение бизнеса от необходимости вносить на депозит обеспечение по госконтракту. Правда, только в том случае, если не требуется внесение аванса. По словам Дмитрия Готовцева, отказаться от обеспечения по остальным госконтрактам не представляется возможным, но он допустил возможность уменьшения размера обеспечения (сейчас 30% от стоимости контракта). Так что бизнесу придется все равно хранить деньги на депозите, отвлекая их от оборота. Зато Минфин разрешил во время пандемии проводить закупки без предварительного отбора поставщика.

Какие госконтракты прекращены? По словам Готовцева, их расторжение произошло в двух сферах — это организация отдыха детей в санаториях и проведение выставочных мероприятий. Во всех остальных областях контракты приостановлены.

Обобщая сказанное, Елена Дыбова высказала благодарность Минфину за оперативные решения. «Вы предотвратили коллапс в системе госзакупок. Бизнес мог бы утонуть в судебных разбирательствах» , — резюмировала она. Напомним, что еще 20 марта, на совещании президиума координационного совета по коронавирусу, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил «решение, которое позволит смягчить негативные последствия от эпидемии», а именно прекратить штрафовать исполнителей по госконтрактам, если они нарушили свои обязательства.