«Дети успели сесть в машину, мать убило»: сорванная крыша ударила по VIP-чиновнику Муслюмово

И. о. главы исполкома района не признает вину в бумажном произволе с тяжкими последствиями

Накануне МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре с порывами до 15—20 метров в секунду. Именно таким порывом в мае 2018-го сорвало крышу из профнастила со здания в Муслюмово. Вышедшая из здания продавщица получила переломы 12 ребер и не выжила. Причем расследование показало — жертв могло быть больше, ведь кровлю без проекта монтировали гастарбайтеры, а исполком незаконно выдал добро на реконструкцию и ввод объекта. И. о. главы исполкома и хозяина здания ждет суд.

Неправильная крыша улетела при 18 м/c



34-летняя продавщица Лилия Нуриева получила смертельные травмы 30 мая 2018 года на глазах у своих близких. Муж приехал забирать ее после смены примерно в 17 часов вместе с сыновьями. Мальчишки сбегали в магазин «Находка» на улице Кооперативной и вернулись в автомобиль со словами, что мать идет следом. Все трое видели, как она начала спуск по ступенькам из здания, с которого именно в этот момент слетела часть кровли — накрыв и Нуриеву, и машину, в которой находилась ее семья. Это железное укрытие спасло детям и мужу продавщицы жизнь.

Когда завалы разобрали, женщина была еще жива, но разговаривать не могла. Скорая увезла ее в больницу, но там помочь уже не смогли. Эксперты обнаружили у погибшей множество травм, включая переломы 12 ребер, бедра и пробитое легкое.

Уголовным это дело стало 8 июня 2018-го, когда у сотрудников Следкома по РТ появились подозрения — виновата не только стихия. На данный момент экспертами установлено: в тот день в Муслюмово максимальные порывы ветра не превышали 18 метров в секунду, поэтому разрушение кровли произошло при нагрузке 139,3 Па (паскаль — единица механического напряжения на квадратный метр площади, — прим. ред.), что вдвое меньше установленного норматива в 300 Па. Еще один нюанс: уклон крыши двухэтажного строения на улице Кооперативной, 217а в Муслюмово составлял всего 9% при норме 20% и более.

34-летняя продавщица Лилия Нуриева получила смертельные травмы 30 мая 2018 года на глазах у своих близких. Фото kazan.kp.ru

Первоначально под подозрение попал бригадир работавших на той крыше в 2016-м году мигрантов из Узбекистана, однако простая сверка документов в исполкоме Муслюмовского района помогла установить — реконструкция в здании будущего магазина проходила без проектной документации и ее госэкспертизы. Причем работы по демонтажу и перепланировке здания начались еще весной, а разрешение на реконструкцию муниципалитет выдал осенью. Точнее — 27 октября 2016-го, за подписью замруководителя — и. о. руководителя исполкома Муслюмовского района Ильнура Ахметова. А уже 23 ноября 2016-го вернувшийся к работе глава исполкома Алмаз Хамматов подписал разрешение на ввод этого объекта в эксплуатацию.

По данным источников «Реального времени», на следствии Хамматов признал — за месяц провернуть такой объем работ было нереально, но сообщил, что о дате разрешения на реконструкцию ничего не знал и сам проверкой документов не занимался — доверял заму.

Обвиняемый бизнесмен сам мог погибнуть

Осенью 2018-го глава исполкома Хамматов добровольно оставил пост, а вот 35-летний Ильнур Ахметов продолжает исполнять обязанности руководителя райисполкома в статусе обвиняемого. В ноябре 2019-го суд избирал ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий, а в январе 2020-го, по ходатайству следствия, водворил в СИЗО. Но Верховный суд РТ отменил это решение и в данный момент VIP-чиновник находится под подпиской о невыезде.

Разбираться в этой истории пришлось сотрудникам 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. В итоге Ахметову предъявили обвинения в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в неправомерной выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие указанных работ требованиям безопасности, совершенной группой лиц и повлекших по неосторожности смерть человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).



35-летний Ильнур Ахметов продолжает исполнять обязанности руководителя райисполкома в статусе обвиняемого. Фото tatarstan.ru

По версии Следкома по РТ, руководитель не имел права давать добро на реконструкцию при отсутствии необходимой проектной документации и согласовывать ввод здания в эксплуатацию, но сделал это в интересах 54-летнего бизнесмена, владельца здания и отца четырех детей Ары Григоряна. Последний уже признал вину в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и подтвердил, что реконструкцию проводил так, чтобы было подешевле, и в отсутствие разрешений. Однако задним числом получил этот документ в исполкоме без всяких проблем и связей, а вот почему чиновники не запросили проект и его экспертизу, ему неведомо.

Как выяснило «Реальное время», Ара Григорян вместе с женой тоже могли оказаться под завалами. Незадолго до обрушения оба зашли в магазин и остались живы. Рухнувшая крыша серьезно повредила две машины этой семьи — ВАЗ и Land Rover Discovery. Причем иномарка пострадала так, что ее дальнейшая эксплуатация просто опасна. Всего при обрушении пострадало четыре машины — Григоряна, менеджера магазина и мужа погибшей продавщицы.

Потерпевший ждет справедливого суда

Обвиняемый потерпевший бизнесмен потратился на ремонт машины Айрата Нуриева — мужа погибшей продавщицы, а еще передал ему в пользование свою «Газель» и пообещал помощь.

Со слов Нуриева, дареный автомобиль находится в неисправном состоянии и ездить по трассе на нем нельзя, а дальше слов Григоряна о помощи дело не пошло. Муж погибшей также отметил, что извинений и поддержки от руководства он и его дети не получили, а вот от президента Татарстана поступила материальная помощь в 1 млн рублей. Нуриев ждет суда, желает, чтобы «дело не замяли» и виновные были наказаны. Надеется на справедливый приговор. Вина представителей администрации, допустивших приемку опасного здания, для мужчины очевидна.

Экспертами установлено, что качество примененных материалов и технология оставляли желать лучшего. Фото tatar-inform.ru

Экспертами установлено, что, кроме всех указанных выше нарушений, качество примененных материалов и технология тоже оставляли желать лучшего: кровлю крепили к бетонному основанию с помощью проволоки диаметром всего 2 миллиметра!

В свою очередь, и. о. главы исполкома виновным себя не считает. Придерживается версии, что связей с Григоряном не поддерживает и о его планах на реконструкцию осведомлен не был — только о ремонте фасада, эскиз которого согласовывался через главного архитектора. Ахметов подтверждает — на объекте был до сдачи и после, но несогласованных работ не видел.

На этой неделе прокуратура РТ направила дело о сорванной крыше в суд.