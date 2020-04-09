Сбербанк о мерах господдержки МСП: «Просто надо подождать!»

Сегодня Сбербанк России объяснил, как адаптировал меры поддержки бизнеса, анонсированные регулятором, и когда начнется выдача кредитов

Торгово-промышленная палата РФ проводит серию встреч с топ-менеджментом системообразующих российских банков по поводу того, когда в полной мере заработает программа поддержки бизнеса. Начальник управления МСБ Сбербанка Наталия Давлетшина рассказала, что в конвейерный режим выдачи беспроцентных кредитов на выдачу зарплаты Сбербанк перейдет к концу следующей недели, когда во всех личных кабинетах заемщиков «включатся» кнопки для активации запроса.

Не дойти до крайней черты

Завтра большинство работодателей должны выплатить зарплату своим сотрудникам. Несмотря на то что эти транши касаются относительно спокойного «рабочего» марта, сейчас бизнес ломает голову: где взять денег в зарплатный фонд за нерабочий апрель?

Для многих единственный способ гарантировать оплату — получить беспроцентный зарплатный кредит в банках-участниках госпрограммы по поддержке МСБ. Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова рассказывает, что больше всего обращений за этим инструментом поддержки поступает именно к Сбербанку:

«Государство предлагает ряд возможностей, чтобы бизнесу не пришлось идти на крайние меры, закрывать предприятия и рабочие места. Надо искать решения для спасения бизнеса, — подчеркнула она, открывая диалог с командой топ-менеджмента СБ. — Вопросов много: это и кредитные каникулы, и беспроцентные кредиты на зарплату, и особенно много обращений по этим вопросам — именно к Сбербанку».

ЦБ ждет досье на каждый банк

Сбербанк сегодня открыл серию встреч системообразующих банков с бизнесом. Представители банка отчитались о том, как встраивают меры господдержки в свой формат и как будет проходить работа. На следующей неделе держать ответ будет Банк «Открытие». Внешний независимый мониторинг и формат регулярных отчетов так важен, потому что на оказание государственной поддержки правительство выделяет фондирование в объеме 700 млрд рублей. Так до кого же и когда дойдет эта помощь?

Накануне ЦБ рекомендовал аккумулировать все жалобы предпринимателей на отказ в предоставлении поддержки, предложив их дифференцировать в пакеты по каждому банку отдельно. Иначе говоря, «отказное досье» будут собирать на каждый банк, участвующий в госпрограмме. При этом получить фондирование ЦБ под 4% годовых (ниже уровня ставки рефинансирования) смогут лишь банки с высоким рейтингом (от «А-») и при условии, что они «не существенно уменьшили портфель кредитов МСП к дате 1 апреля». Например, в Татарстане этому требованию отвечает лишь Ак Барс Банк. Таким образом, все зависит от поведения федеральных банков.

Когда заработает «кнопка SOS»

Сначала поговорили о беспроцентных зарплатных кредитах. Сбербанк еще не начал их выдавать. Кнопка для активации запроса на такой кредит должна будет скоро появиться в личном кабинете предпринимателей-заемщиков.

Начальник управления МСБ Сбербанка Наталия Давлетшина объяснила, почему выдача задерживается. Во-первых, решение правительства РФ об утверждении перечня пострадавших отраслей экономики было принято 6 апреля, когда персонал всей филиальной сети и головного управления Сбербанка находится в режиме первой нерабочей недели. Во-вторых, заявки поступали волнообразно, и их пик пришелся как раз на нерабочие дни. «Филиальная сеть работала в усеченном режиме и с минимальным количеством сотрудников на местах. Заявки не успели разобрать. Просто надо подождать!» — призвала она к терпению.



Сбербанк начинает полную загрузку денежных средств в корпоративную банковскую систему. По ее словам, сегодня в нее будет загружено 18—20 тысяч лимитов. До конца следующей недели будет заполнен весь объем кредитов. А кнопки вызова в личных кабинетах заемщиков заработают у всех в течение ближайших полутора недель.

Сумму фондирования банк не озвучил. По официальным данным, Сбербанк получил более 200 заявок по программе кредитования зарплатных клиентов под 0%. «В ближайшее время мы ожидаем увеличения количества заявок в связи с официальным запуском программы и выделением денежных средств банкам для кредитования зарплатных фондов малого и среднего бизнеса», — сообщил позднее журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

Как Сбербанк встроил программу господдержки бизнеса в свою рабочую схему



Чтоб получить зарплатный кредит под 0% в Сбербанке, нужно отвечать нескольким условиям.

Во-первых, входить по ОКВЭД в перечень пострадавших отраслей, определенных правительством РФ 6 апреля. В этом списке 9 видов бизнеса: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок.

Во-вторых, доход предприятия за последний месяц должен снизиться больше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

Ввел Сбербанк и еще один обязательный фильтр для заемщика: наличие зарплатного проекта в СБ. «Кнопки помощи» загорятся в личном кабинете только у тех, кто соответствует указанным правилам.

Кредитные каникулы застряли в Минэкономразвития

Другая часть встречи касалась того, когда в СБ заработает программа кредитных каникул. Наталия Давлетшина пояснила, что на этот счет банк тоже принимает заявки, но их одобрение пока не началось.

Дело в том, что филиальная сеть уже готова к запуску, но соглашение с Минэкономразвития об участии Сбербанка в госпрограмме кредитных каникул еще не подписано. «Сейчас документ в работе, МЭК проверяет, и возможно, что на этой неделе процесс завершится», — предположила Давлетшина.

Эта программа основана на субсидировании 1/3 расходов предприятий пострадавших отраслей экономики, когда они пользуются кредитными каникулами. «Если вы (предприниматели) обращаетесь в банк за предоставлением кредитных каникул на срок до 6 месяцев, они вам предоставляются, но проценты начисляются. Механизм 1/3 работает таким образом: 1/3 этих процентов оплачивает бюджет, 1/3 — сам банк, 1/3 остается на стороне предпринимателя. Такое равное разделение на трех участников. Но при этом предприниматель может выбрать, погашать эту 1/3 ежемесячно или по окончании каникул», — поясняли вчера в ЦБ.

