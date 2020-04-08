Владимир Житлов: с юниорками — в чемпионы!

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В феврале этого года исполнилось бы 80 лет знаменитому советскому тренеру по фехтованию Владимиру Житлову. Но, увы, год назад в эти дни, а именно 14 апреля, Владимир Васильевич ушел из жизни. «Реальное время» вспоминает о самом великом тренере в истории советской Татарии.

«Я своих девчонок воспитал чуть ли не с пеленок»



Володя Житлов с детства был очень спортивным — он перепробовал себя во множестве игровых, и не только, видов спорта. В конце 1960-х годов окончил институт с желанием стать баскетбольным тренером. Но так сложилась, что ставки тренера по баскетболу в Казани для Житлова не нашлось. Как говорится, не было бы счастья — Владимир Васильевич остался в спорте, резко поменяв специализацию и став тренером по… фехтованию. И так совпало, что уже в первом наборе его группы появились две девчушки — Валентина Никонова и Ольга Князева.

— Я своих девчонок воспитал чуть ли ни с пеленок. Это уникальнейший случай, когда из первого же набора новичков, которые пришли ко мне тренироваться, выросли две будущие олимпийские чемпионки.

Владимир Васильевич рассказывал мне об этом в конце девяностых, когда дождался молодого тогда еще корреспондента газеты «Молодежь Татарстана». Так получилось, что во дворе его дома я потерял контактную линзу, выпавшую из глаза, на что посетовал великому тренеру, и тот долгое время вспоминал об этом казусе.

Сам Житлов в те годы руководил местной школой фехтования, перейдя на административную работу. Лихие девяностые, казалось бы, облегчили российским фехтовальщикам возможность попадания в сборную, избавив их от конкурентов из Белоруссии, Украины, Эстонии, как было во время тренерской работы Житлова, но тогда от Татарстана был только один претендент — саблист Айрат Абдульманов, и до сборной он не добрался. Впрочем, «отряд не заметил потери бойца», поскольку сборная, составленная из последних воспитанников еще советской школы, просто разорвала всех на Олимпиаде в Атланте-1996. Среди триумфаторов были и недавний министр спорта москвич Павел Колобков, и нынешний президент ОКР Станислав Поздняков из Новосибирска.

Фото республика21век.рф

Я своих девчонок воспитал чуть ли ни с пеленок. Это уникальнейший случай, когда из первого же набора новичков, которые пришли ко мне тренироваться, выросли две будущие олимпийские чемпионки

Не было в сборной только «девочек» Житлова. Последняя из них, Ольга Вощакина, специально приехала все из того же из Новосибирска в Казань, что для 80-х годов было крайне редким явлением, чтобы учиться фехтованию у мэтра. Она стартовала на Олимпиаде-1988 в Сеуле еще в сборной СССР, а завершила карьеру в российской сборной на Олимпиаде-1992 в Барселоне.

— Были два нереализованных шанса у Вощакиной, которой в 1992 году совсем немного не хватило до бронзы в командном зачете, — уже мне сетовал Владимир Васильевич в другом интервью, когда я не терял ничего, а, наоборот, нашел. Нашел великого тренера на рабочем месте в Сбербанке, где он отвечал за развитие спорта среди сотрудников. Житлов, уже, казалось бы, отошедший от профессионального фехтования, тем не менее был в курсе всего и вся.

Что мешает тренерам, когда они утверждают: «Мы можем!»?

К тому времени страна уже преодолела ужас 1990-х, то же казанское фехтование могло похвастать олимпийским стартом шпажиста Игоря Радугина, занявшего в составе сборной четвертое место в Афинах-2004, гордиться тем, что республике доверили проведение чемпионата России-2005. Но перфекционисту Житлову этого было мало. Олимпиада? Почему не медаль? Чемпионат страны? Почему не победили в родных стенах «Баскет-холла»?

— Многим не понравится то, что я сейчас скажу. У нас есть ребята и девчата, которые добиваются определенных результатов в юношеских соревнованиях. Но проблема в том, что тренеры, которые работают с молодежью, не способны подготовить человека на штурм более высоких целей. Не хватает мастерства, комплекса знаний, который помог бы ученику попасть во взрослую сборную и выиграть там медаль Олимпиады либо чемпионата мира. И не нравится тренерам, когда пытаешься им подсказать, и не хотят выслушать совета, не просят помощи.

Уже в прошлом году я высказывал свою мысль, против чего ополчилась основная масса наших тренеров. Сказали, что мы всего добьемся, пусть нам не мешают. Был дан еще год для того, чтобы проявить себя. И что? Радугин, который был в составе олимпийской сборной в Афинах, в этом году не показал достойного результата. Мокрецов и Шурупина в очередной раз «прокатили» мимо сборной, которая поехала на чемпионат мира. Что мешает тренерам, когда они утверждают: «Мы можем!»? Я убежден, что если мы не сдвинемся с мертвой точки, то ни Шашариной, ни Гафурзяновой, ни кого-то другого в дальнейшем во взрослой сборной не будет.

Камилла Гафурзянова. Фото youngstars.ru

Проблема перехода из молодежной сборной во взрослый состав



Время показало, что и Шашарина добилась своего, завоевывая медали в составе сборной России, правда, студенческой, на стартах Универсиады, и Гафурзянова в конце концов пробилась в состав олимпийской сборной и стала серебряным призером Лондона-2012. И даже Илья Мокрецов дебютировал на Олимпиаде, правда, уже в возрасте за 30 и в составе сборной Казахстана, куда он перешел перед Рио-2016. Но в своем предвидении «недосказанности, недоговоренности» наших звездочек на фехтовальных дорожках Житлов оказался прав. Та же Балмасова ушла рано, тренерской работе предпочтя другую стезю — рассказывала мне, что, подрабатывая на ресепшне одного из фитнес-клубов Казани, зарабатывала больше, чем получалось бы в тогдашнем спорте. Та же талантливая, по оценке Житлова, Екатерина Шурупина так и не смогла пробиться в олимпийский состав сборной.

— Надя Балмасова, Идалия Камалеева, а также Дубова, Качанова, Еремина — пять великолепных девочек, которых мы просто потеряли, — негодовал тренер. — Они ушли из фехтования в самом расцвете сил, добившись определенных результатов только на юниорских соревнованиях. Это целый выводок. Я всю жизнь бился за такие выводки, чтобы входить в состав сборной целым коллективом. А здесь всех растеряли. Еще немного — и можем потерять Шурупину, Радугина, Мокрецова, если они не пробьются на Олимпиаду в Пекин.

И ведь был прав, потеряли всех. И Мокрецова, ставшего «казахом», тоже.

И в этом есть доля если не вины, то беды того же Житлова. Он невероятным образом освоил секрет, как в максимальный срок подготовить из неумех чемпионок, но не передал его ни самим воспитанницам, ни другим тренерам. Валентина Никонова вихрем ворвалась в сборную страны…

— Чтобы стать чемпионкой мира среди юниорок, Вале Никоновой хватило 3,5 года, а среди взрослых — 6 лет, — снова слова Житлова. — Потому что у меня всегда был один железный принцип: если ты способен добиться результата здесь и сейчас, добивайся. Не откладывай на завтра, потому что это «завтра» может не наступить никогда. Тем более в отношении девушек, которые сегодня могут заниматься, а завтра — замужество, ребенок и уход из спорта.

Но после фехтования Никонова не стала связывать свою судьбу с активным спортом. Помнится, я делал с ней интервью, когда Валентина Геннадьевна трудилась в вузе, не имевшем прямого отношения к спорту. С Ольгой Князевой общались на спорткафедре финансово-экономического института, откуда также был заказан путь в большой спорт. Справедливости ради, и сами звездные ученицы к его тренерским секретам не очень-то прислушивались. Поэтому «нулевые» годы в казанском фехтовании прошли под знаком череды побед на юниорском уровне и тщетного ожидания успехов во взрослых.

Владимир Житлов, Наиля Гилязова, Ольга Князева, Валентина Никонова. Фото республика21век.рф

Чтобы стать чемпионкой мира среди юниорок, Вале Никоновой хватило 3,5 года, а среди взрослых — шесть лет. Потому что у меня всегда был один железный принцип: если ты способен добиться результата здесь и сейчас, добивайся

«Нужно готовить человека с личными амбициями»

А ведь этот секрет правильного перехода из юниорского во взрослый спорт у Житлова был, не мог не быть. Иначе как он с тремя абсолютно разными ученицами добился бы абсолютно одинакового успеха, сделав их всех чемпионками. Та же Никонова была предрасположена к спорту, до фехтования перепробовав себя во множестве видов. Та же Князева вообще не имела о фехтовании никакого понятия и шла в секцию, решив, что это что-то вроде кружа кройки и шитья. Та же Гилязова не была воспитанницей Житлова в прямом смысле этого слова, перейдя в группу от другого наставника — Александра Кислюнина, переехавшего в Московскую область, но она восприняла нового тренера, который со временем стал ее главным учителем в спорте.

Первой пробилась Валентина Никонова, которая стала чемпионкой мира среди юниоров. Ей, видимо, было легче, потому что Валентина и фактурно подходила для фехтования — высокая, легкая, и имела серьезную физическую подготовку. Дольше всех к вершинам двигалась Гилязова, которая вспоминала, что Житлов однажды просто поставил вопрос ребром: либо выигрываешь предстоящие соревнования, либо становишься тренером. Гилязова из предложенного выбрала «пан», а не «пропал», выиграла эти старты, потом следующие, и пошло-поехало. Пошло-поехало до такой степени, что вначале казанские девушки составили костяк команды «Динамо» (Казань), которая несколько лет подряд успешно представляла Советский Союз на финале Кубка европейских чемпионов. А 1976 год в олимпийском Монреале стал вершиной карьеры казанского квартета спортсменов, трех мушкетерш и их наставника. Они составили костяк сборной СССР, выигравшей «золото».

После этого успеха судьба спортсменок сложились по-разному. Никонова вышла замуж за Житлова, родила и не смогла подготовиться к домашней Олимпиаде 1980 года. Дольше всех в спорте задержалась Гилязова. Она участвовала в московской Олимпиаде, когда наша сборная уступила в финале командного турнира не блиставшей тогда сборной Франции. Гилязова, таким образом, прибавила к своей коллекции олимпийских наград еще одно серебро.

— Француженки на тот момент котировались поменьше, но назвать их слабыми у меня язык не поворачивается, — рассказывала мне Наиля Файзрахмановна . — Через год во французском Клермон-Ферране мы взяли реванш у наших обидчиц. Но в Москве мы с ними не совладали. Настроя, может, не хватило? Понимаете, настрой нужен везде, раньше даже на поход к зубному врачу нужно было настраиваться.

Валентина Никонова и Владимир Житлов. Фото tatarstan.ru

Потом Гилязова становилась чемпионкой мира, а завершила свою спортивную карьеру в 1984 году, когда не смогла поехать на Олимпиаду в Лос-Анджелесе из-за бойкота турнира со стороны стран Варшавского договора. Затем Гилязова стала тренером в родной школе фехтования, в которой в «десятые» годы наконец-то нашли ответ на вопрос: как безболезненно пережить переход из юниорского спорта во взрослый. Олимпийское серебро Гафурзяновой стало наградой казанской школе фехтования за годы долгого ожидания и работы. Тут следует отметить, что и юниоры не исчезают бесследно, как в 90-е и нулевые, едва выйдя из «ясельного» возраста.

Ученик Владимира Васильевича Ильдар Шаймарданов, ставший после него директором школы фехтования, а с недавних пор — одним из тренеров сборной страны, не без оснований надеется на то, что казаночки Аделя Абдрахманова, Регина Гарифуллина (рапира), Марта Мартьянова (шпага) пробьются в олимпийский состав. Для них, одних из самых молодых в составах своих сборных, нынешний перенос стартов на 2021-й, возможно, даже оптимален. Само время играет на этих девушек, а не на более возрастных конкуренток по сборной. Хотя Житлов это предположение наверняка не одобрил бы, считая, что «…нужно готовить человека с личными амбициями!». Но, увы, так и не поделился своим секретом, как со вчерашними юниорками переписывать мировую табель о рангах.