«Россияне не могут улететь на лечение ни в одну страну мира, даже если это вопрос жизни и смерти»

Представитель турецкой онкоклиники о страшных последствиях закрытия границ для раковых больных из России

Фото: предоставлено Антоном Казариным

Пандемия коронавирусной инфекции с последовавшим закрытием границ создала непреодолимые препятствия для онкологических больных, которым требуется жизненно необходимое лечение за рубежом. Запланированные операции в иностранных клиниках для них были вопросом жизни и смерти, а с введением ограничений — многие утратили шансы излечиться. О проблеме, с которой столкнулись российские и татарстанские пациенты турецкой онкобольницы, в авторской колонке для «Реального времени» рассказал руководитель представительства стамбульского медицинского центра Anadolu Антон Казарин.

Карантин для поступивших и санавиация как единственный способ прилететь

В условиях эпидемии коронавируса клиника работает, как и все медицинские центры в Турции. Но для международных пациентов мы уже довольно давно ввели тесты на коронавирус, которые проходят сам пациент и его сопровождающие. Когда ситуация стала ухудшаться, мы также ввели и обязательный 14-дневный карантин, который должен проходить в отеле. Кроме того, нам пришлось ограничить количество сопровождающих — теперь он может быть только один на пациента. Ну и, если у пациента нет своих средств защиты, то мы ему выдаем маску.

К сожалению, для российских пациентов, которые не успели прибыть к нам на лечение до полного закрытия границ, никакого планового лечения сейчас мы провести не можем.

Единственный вариант больному добраться до Турции — санавиация, но это — единичные случаи, поскольку стоимость организации такого перелета, даже в минимальном варианте, если не нужен никакой специальный медицинский персонал на борту, составляет 25—35 тысяч евро. Разумеется, это позволить себе могут единицы, ну или какие-то крупные предприятия.

Одной из 30 российских пациентов требуется срочная эвакуация

Что касается россиян, которые оказались в Турции в условиях закрытия границ, то мы находимся в постоянном контакте с консулом России в Стамбуле. Как только стало известно о грядущих ограничениях, нас попросили составить список всех пациентов с их контактами и местами проживания, а также описанием их состояния. Этот список мы предоставили. Пока из 30 российских пациентов и сопровождающих, которые находятся у нас на лечении, лишь одна женщина нуждается в срочном выезде в Россию. Но этот случай абсолютно трагический. Это 63-летняя женщина из Казани с раком яичников, ее бросили два сына, оставив без денег и с долгом в 3,5 миллиона рублей. Она уже месяц находится в клинике, мы пытаемся как-то решить этот вопрос. Что касается остальных: у нас было несколько плановых операций на прошлой неделе, планируются они и на этой неделе. После этого должно пройти около 10 дней, прежде чем они готовы будут лететь, так что пока масштабных проблем с людьми, которые не могут вернуться в Россию, нет. Более того, люди осознанно предпочитают оставаться рядом с клиникой, чтобы иметь возможность продолжать лечение, ведь онкология — это длительный процесс.

Люди осознанно предпочитают оставаться рядом с клиникой, чтобы иметь возможность продолжать лечение, ведь онкология — это длительный процесс

Из 30 россиян, которые находятся в клинике — 10 человек казанских. Ситуация с вывозом сейчас такая, что, насколько мы поняли, правительство пытается оценить масштабы ситуации. Оно хочет не хаотично вывозить россиян обратно, а упорядочить этот поток, особенно из стран с большим количеством заболевших. Видимо, вывоз будет осуществляться небольшими группами, чтобы это не привело к всплеску заболеваемости в России. Надеемся, что в ближайшие дни консульство сообщит нам дату вывозных рейсов.

Запрет на выезд и «зависшие» плановые операции

К сожалению, сейчас россияне не могут улететь на лечение ни в одну страну мира, даже если это — вопрос жизни и смерти. Это — большая трагедия для тех людей, кому не могут помочь в России. К примеру, я слышал о детях, у которых запланирована трансплантация костного мозга, уже найден донор, собраны стволовые клетки — и все, процесс встал и ребенок не может выехать. А это может быть для него единственным шансом на жизнь.

Когда это все только начиналось — в последних числах марта — мы начали выдавать специальные сопроводительные документы для пациентов, которые летели на лечение в Турцию. В этих документах есть указание диагноза, информация о том, что поездка жизненно необходима. Эти бумаги оказывали содействие, хотя уже тогда было видно, что пограничники очень тщательно опрашивают при вылете, требуют основания для вылета. На тот момент еще формально даже не было запрета на выезд за рубеж.

Но с определенного момента любые документы перестали иметь значение: один из наших пациентов, к примеру, купил билеты в Стамбул из Москвы через Минск. До Минска долететь он смог, а там их «завернули» — это происходило 29 марта. То есть, еще 12 часов, и они бы не смогли вернуться из Минска. Конечно, такие мытарства для онкологических больных — это страшно.

Фото Lefteris Pitarakis / AP (rtvi.com)

К сожалению, сейчас россияне не могут улететь на лечение ни в одну страну мира, даже если это — вопрос жизни и смерти. Это — большая трагедия для тех людей, кому не могут помочь в России

За границу — за лучшим сервисом

Скольким людям сейчас нужно ехать за границу для лечения, я сказать не могу. Но до пандемии и ограничений мы обрабатывали иногда и по 10 запросов в день. Это, конечно, не означает, что все люди, отправляющие запросы, поехали бы на лечение в Турцию, но масштаб значительный. Кроме того, далеко не всем пациентам, которые едут лечиться за рубеж, отказали в лечении в России.

Случаи, когда в России отказывают в операции, а в Турции ее проводят, — довольно частые. Но в большей степени пациенты летят по другим причинам. Это — поиск лучшего сервиса, хорошего ухода, восстановления, менее травматичной операции, или нашу больницу выбирают просто по рекомендациям. В России высокий уровень медицины, я с большим уважением отношусь к российским коллегам, и сказать, что много людей останется без медпомощи, нельзя.

На мой взгляд, конечно, правительство могло бы сделать исключения для выездов за границу по жизненным обстоятельствам. Особенно это касается случаев, когда в России пациенту действительно отказали в операции или каком-то виде лечения. Но, конечно, при условии, что зарубежная клиника гарантирует, что согласна принять пациента, и что его вообще впустят в страну.

Кризис как толчок для телемедицины

Этот кризис поменяет очень много отраслей и наш образ жизни. Если мы говорим о медицине и медицинском туризме — то я ожидаю бума телемедицины. Мы сейчас продвигаем эти услуги, потому что довольно часто, больше чем в половине случаев, речь идет не об операции, а, например, о правильном выборе схемы лечения — химиотерапии, таргетной терапии, иммунотерапии. А вот это как раз можно делать удаленно: пациент проходит необходимые обследования, мы связываем его с врачом, предоставляя данные обследований и сделав их перевод. Как финальный этап — очная онлайн-консультация с врачом и предложение схемы лечения.

Случаи, когда в России отказывают в операции, а в Турции ее проводят, — довольно частые. Но в большей степени пациенты летят по другим причинам. Это — поиск лучшего сервиса, хорошего ухода, восстановления, менее травматичной операции

При правильно подобранной терапии люди с онкологическими заболеваниями могут жить годами. Важнейший момент здесь именно в выборе правильной схемы терапии, а также в постоянном мониторинге состояния пациента, готовности быстро поменять схему лечения, ведь болезнь может «подстраиваться» под проводимое лечение. Раньше для контроля заболевания и подбора нужной терапии многие люди постоянно ездили в другую страну. Сейчас же это можно сделать удаленно. И эта возможность, я думаю, очень сильно изменит отрасль международной, глобальной медицины.