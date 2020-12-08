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Казанское представительство медицинского центра Анадолу

Медицина

Общая информация

Медицинский Центр Анадолу является многопрофильным медицинским учреждением с основными специализациями в областях онкологии, общей хирургии, кардиологии, неврологии, гинекологии, ЭКО и ортопедии.

Представительство «Анадолу» для пациентов Татарстана работает с 2014 года.

Руководитель — Антон Казарин.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Право-Булачная 35/2, оф. 101
  • Телефон: (843) 253-77-59
  • Email: anton.kazarin@anadolusaglik.org
  • Сайт: http://anadolu-tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 08.12.2020

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