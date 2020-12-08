Казанское представительство медицинского центра Анадолу
Общая информация
Медицинский Центр Анадолу является многопрофильным медицинским учреждением с основными специализациями в областях онкологии, общей хирургии, кардиологии, неврологии, гинекологии, ЭКО и ортопедии.
Представительство «Анадолу» для пациентов Татарстана работает с 2014 года.
Руководитель — Антон Казарин.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Право-Булачная 35/2, оф. 101
- Телефон: (843) 253-77-59
- Email: anton.kazarin@anadolusaglik.org
- Сайт: http://anadolu-tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 08.12.2020