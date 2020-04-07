Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на крыльце дома №6 по улице Дегтярной, 1973 год

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Фото: из семейного архива Айрата Сатдарова

В сердце Казани, там, где сейчас стоит парк Тысячелетия, буквально до середины девяностых годов была улица Дегтярная — старая, плохо замощенная, без центрального водопровода. До середины семидесятых дома на Дегтярке обогревались печами, и только потом сюда провели газ.

Дегтярная улица была совсем небольшой и состояла из деревянных, каменных и полукаменных домов. Невероятно, но факт: в семидесятых годах на окраинах Казани, в новых строившихся кварталах, жить было престижнее, чем во многих местах центра города. По крайней мере по комфорту — точно. Вспомним опыт Соцгорода: сюда очень охотно переезжали люди — работать на авиазаводе и жить в благоустроенных квартирах с горячей водой и центральным отоплением.

Улица Дегтярная, 12. 1970 год

Дома дореволюционной постройки на Дегтярной улице были «нарезаны» на небольшие квартиры. Люди жили здесь долгими десятилетиями и очень ловко налаживали быт: воду носили с колонок (их тут было две — в начале и конце улочки), во дворах растягивали веревки для сушки белья, в доме вешали классические умывальники (сейчас мы можем увидеть такой раритет разве только в деревне), помои выливали на улицу в канаву. Туалеты были во дворах, это были места общего пользования. Мыться ходили в общественную баню — у большинства обитателей Дегтярки не было другой возможности помыться, о ванных комнатах с горячей водой здесь и не мечтали.

Улицу не мостили с тридцатых годов: асфальт тут лежал еще довоенный. Краевед Алексей Клочков пишет о том, что старожилы рассказывали ему: сквозь разбитый асфальт проглядывал исторический булыжник, которым улица была замощена еще до революции.

Семья во дворе дома №6 на Дегтярной улице

Но не все было так плохо. Дегтярная улица не была местом обитания маргинальных элементов: многие обычные казанцы получали здесь квартиры после войны — и были им страшно рады. Больше не надо было ютиться большими семьями в маленькой комнатушке. Быт как-то налаживался, не всем же было быть партийными и творческими работниками и селиться в благоустроенных «сталинках» на Пушкина. Например, дед-фронтовик и бабушка Айрата Сатдарова переехали сюда с детьми после войны — с противоположного берега Кабана, где семья снимала квартиру. Жилье на Дегтярке было для них улучшением условий, и семья прожила тут долгую и счастливую жизнь.



Улица прекратила свое существование в 1997 году. Дома снесли, жителей выселили на окраины, и об одной из тихих деревянных улиц в сердце Казани остались только воспоминания.

Людмила Губаева