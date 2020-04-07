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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на крыльце дома №6 по улице Дегтярной, 1973 год

07:00, 07.04.2020 7 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 233-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на крыльце дома №6 по улице Дегтярной, 1973 год
Фото: из семейного архива Айрата Сатдарова

В сердце Казани, там, где сейчас стоит парк Тысячелетия, буквально до середины девяностых годов была улица Дегтярная — старая, плохо замощенная, без центрального водопровода. До середины семидесятых дома на Дегтярке обогревались печами, и только потом сюда провели газ.

Дегтярная улица была совсем небольшой и состояла из деревянных, каменных и полукаменных домов. Невероятно, но факт: в семидесятых годах на окраинах Казани, в новых строившихся кварталах, жить было престижнее, чем во многих местах центра города. По крайней мере по комфорту — точно. Вспомним опыт Соцгорода: сюда очень охотно переезжали люди — работать на авиазаводе и жить в благоустроенных квартирах с горячей водой и центральным отоплением.

Улица Дегтярная, 12. 1970 год

Дома дореволюционной постройки на Дегтярной улице были «нарезаны» на небольшие квартиры. Люди жили здесь долгими десятилетиями и очень ловко налаживали быт: воду носили с колонок (их тут было две — в начале и конце улочки), во дворах растягивали веревки для сушки белья, в доме вешали классические умывальники (сейчас мы можем увидеть такой раритет разве только в деревне), помои выливали на улицу в канаву. Туалеты были во дворах, это были места общего пользования. Мыться ходили в общественную баню — у большинства обитателей Дегтярки не было другой возможности помыться, о ванных комнатах с горячей водой здесь и не мечтали.

Улицу не мостили с тридцатых годов: асфальт тут лежал еще довоенный. Краевед Алексей Клочков пишет о том, что старожилы рассказывали ему: сквозь разбитый асфальт проглядывал исторический булыжник, которым улица была замощена еще до революции.

Семья во дворе дома №6 на Дегтярной улице

Но не все было так плохо. Дегтярная улица не была местом обитания маргинальных элементов: многие обычные казанцы получали здесь квартиры после войны — и были им страшно рады. Больше не надо было ютиться большими семьями в маленькой комнатушке. Быт как-то налаживался, не всем же было быть партийными и творческими работниками и селиться в благоустроенных «сталинках» на Пушкина. Например, дед-фронтовик и бабушка Айрата Сатдарова переехали сюда с детьми после войны — с противоположного берега Кабана, где семья снимала квартиру. Жилье на Дегтярке было для них улучшением условий, и семья прожила тут долгую и счастливую жизнь.

Улица прекратила свое существование в 1997 году. Дома снесли, жителей выселили на окраины, и об одной из тихих деревянных улиц в сердце Казани остались только воспоминания.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала и предоставление фотографий из семейного архива редакция благодарит нашего читателя Айрата Сатдарова.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Какая коляска для малыша крутая в то время!
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  • Анонимно 07 апр
    Просто замечательные фотографии и текст - полностью отражают реалии той эпохи.
    Спасибо.

    Будет время - разгляжу получше и вчитаюсь более вдумчиво.
    Но уже запущен механизм воспоминаний - и коляска такая была, и фотографии семьи похожи, и домики двухэтажные деревянные помню, и уютные дворы помню.
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  • Анонимно 07 апр
    Да, продуманные коляски были многофункциональные - и для прогулок, и для сна малыша. И так много раз, ибо материалы и уход позволяли. А амортизация какая у них - песня)))). Сейчас, к сожалению, наши помойки захламлены - предоставили каждому индивидуально много чего, но о переработке не подумали
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  • Анонимно 07 апр
    Бабуля классическая - в оренбургском теплом платке и фуфайке - выгуливает внука или внучку в коляске на свежем воздухе.

    Хотя ей лет 50 - по нынешним меркам "возраст невесты", "брачный возраст".
    Алла последний раз замуж "выходила" в более позднем возрасте.
    И продолжает молодеть - судя по снимкам и видео.
    Может в очередной раз хочет россиян "удивить"?
    А Макс всё стареет и стареет...
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    Анонимно 07 апр
    Мне интересно, почему тогда в 50 выглядели как сейчас в 80
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    Анонимно 07 апр
    А Вы на фотографии посмотрите внимательнее - водопровода нет - колонка на улице, канализации нет - белый домик на улицы, горячая вода "производится" только на газовой плите, стиральных машин нет, посудомоечных машин нет и т.д.
    Детей 2- 4, а то и 5 -7.

    Ныне по первому пункту всё есть.
    По второму в лучшем случае 1 ребёнок, в худшем ни одного ребенка.

    Женщины, которые "рассчитаны" на рождение минимум 10 детей - Д.И.Менделеев был 17 ребёнком в семье - рожают одного, а то и вовсе живут только для себя - запас энергии огромный, его надо как-то израсходовать.

    А мужики вообще деградировали - пробег сперматозоид от обжорства, пива и безделья уменьшился в 5 раз.

    Преувеличено, конечно...
    Но в основе факты...

    Поэтому и выглядим снаружи красиво, а внутри пустота, скука, злоба и истерика.
    Ответить
  • Анонимно 07 апр
    В таких относительно небольших деревянных домах и психология у людей была другая - все друг друга знали, помогали, праздники отмечали вместе - летом во дворе - воспитывался коллективизм.
    В многоэтажках психология человека меняется - он становится индивидуалистом.
    Хотя в коттеджных посёлках дома отгорожены высочайшими заборами и индивидуализм уже превращается в эгоизм.

    Бытие определяет сознание?
    Или сознание определяет место жительства?
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