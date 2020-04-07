Фотомарафон «100-летие ТАССР»: на крыльце дома №6 по улице Дегтярной, 1973 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 233-я
В сердце Казани, там, где сейчас стоит парк Тысячелетия, буквально до середины девяностых годов была улица Дегтярная — старая, плохо замощенная, без центрального водопровода. До середины семидесятых дома на Дегтярке обогревались печами, и только потом сюда провели газ.
Дегтярная улица была совсем небольшой и состояла из деревянных, каменных и полукаменных домов. Невероятно, но факт: в семидесятых годах на окраинах Казани, в новых строившихся кварталах, жить было престижнее, чем во многих местах центра города. По крайней мере по комфорту — точно. Вспомним опыт Соцгорода: сюда очень охотно переезжали люди — работать на авиазаводе и жить в благоустроенных квартирах с горячей водой и центральным отоплением.
Дома дореволюционной постройки на Дегтярной улице были «нарезаны» на небольшие квартиры. Люди жили здесь долгими десятилетиями и очень ловко налаживали быт: воду носили с колонок (их тут было две — в начале и конце улочки), во дворах растягивали веревки для сушки белья, в доме вешали классические умывальники (сейчас мы можем увидеть такой раритет разве только в деревне), помои выливали на улицу в канаву. Туалеты были во дворах, это были места общего пользования. Мыться ходили в общественную баню — у большинства обитателей Дегтярки не было другой возможности помыться, о ванных комнатах с горячей водой здесь и не мечтали.
Улицу не мостили с тридцатых годов: асфальт тут лежал еще довоенный. Краевед Алексей Клочков пишет о том, что старожилы рассказывали ему: сквозь разбитый асфальт проглядывал исторический булыжник, которым улица была замощена еще до революции.
Но не все было так плохо. Дегтярная улица не была местом обитания маргинальных элементов: многие обычные казанцы получали здесь квартиры после войны — и были им страшно рады. Больше не надо было ютиться большими семьями в маленькой комнатушке. Быт как-то налаживался, не всем же было быть партийными и творческими работниками и селиться в благоустроенных «сталинках» на Пушкина. Например, дед-фронтовик и бабушка Айрата Сатдарова переехали сюда с детьми после войны — с противоположного берега Кабана, где семья снимала квартиру. Жилье на Дегтярке было для них улучшением условий, и семья прожила тут долгую и счастливую жизнь.
Улица прекратила свое существование в 1997 году. Дома снесли, жителей выселили на окраины, и об одной из тихих деревянных улиц в сердце Казани остались только воспоминания.
Справка
За помощь в подготовке материала и предоставление фотографий из семейного архива редакция благодарит нашего читателя Айрата Сатдарова.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Спасибо.
Будет время - разгляжу получше и вчитаюсь более вдумчиво.
Но уже запущен механизм воспоминаний - и коляска такая была, и фотографии семьи похожи, и домики двухэтажные деревянные помню, и уютные дворы помню.
Хотя ей лет 50 - по нынешним меркам "возраст невесты", "брачный возраст".
Алла последний раз замуж "выходила" в более позднем возрасте.
И продолжает молодеть - судя по снимкам и видео.
Может в очередной раз хочет россиян "удивить"?
А Макс всё стареет и стареет...
Детей 2- 4, а то и 5 -7.
Ныне по первому пункту всё есть.
По второму в лучшем случае 1 ребёнок, в худшем ни одного ребенка.
Женщины, которые "рассчитаны" на рождение минимум 10 детей - Д.И.Менделеев был 17 ребёнком в семье - рожают одного, а то и вовсе живут только для себя - запас энергии огромный, его надо как-то израсходовать.
А мужики вообще деградировали - пробег сперматозоид от обжорства, пива и безделья уменьшился в 5 раз.
Преувеличено, конечно...
Но в основе факты...
Поэтому и выглядим снаружи красиво, а внутри пустота, скука, злоба и истерика.
В многоэтажках психология человека меняется - он становится индивидуалистом.
Хотя в коттеджных посёлках дома отгорожены высочайшими заборами и индивидуализм уже превращается в эгоизм.
Бытие определяет сознание?
Или сознание определяет место жительства?