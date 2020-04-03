Участие в Кубке Гагарина, обмен Ткачева, переговоры по Свечникову: ХК «Ак Барс» подвел итоги сезона

«Как показала чиповая статистика, у нас команда, которая больше всех с шайбой входила в чужую зону»

Традиционная онлайн-конференция «Ак Барса» прошла в обычном для последних недель «цифровом» формате. Разумеется, на ней затронули тему существования казанского и российского хоккея, учитывая последние события. В конференции участвовали генеральный менеджер клуба Рафик Якубов, главный тренер Дмитрий Квартальнов и исполнительный директор Мансур Усманов.



Первым слово взял главный тренер Дмитрий Квартальнов:

«Итоги сезона для нас положительные. Жаль, что дальше не сыграли. Картина была бы более ясна для всех, если бы мы сыграли следующий раунд, он был бы интересный. Но не произошло. Мы были готовы сыграть. Положа руку на сердце, признаюсь и я уже говорил, в серии с «Нефтехимиком» мы не в такой хорошей форме были, как хотелось бы.

Мы поменяли систему игры, и команда ее приняла. Всегда нужно опираться на статистику, а в нашей форме есть чипы, как на современных шайбах, и мы видим, сколько пробегают. Как показала чиповая статистика, у нас команда, которая больше всех с шайбой входила в чужую зону.

В СМИ было много разговоров о том, что у нас была непрерывная ротация — да она была, но ее не было так много, как пишут. Мы не заявляли об этом, но у нас в течение сезона было много травм. У всех свой ад, и у нас в том числе. Но кто-то не выносит это на публику, как мы, а кто-то заявляет. Мы, конечно, выходили из этой ситуации — брали ребят из своих фарм-клубов, молодежной команды и команды Высшей лиги.

Да, после сборов в Эмиратах мы немного просели, и это показали наши обследования. Ту серию после сборов мы сыграли довольно неважно. Я считаю, что мы сезон в целом провели ровно, за исключением серии на Дальнем Востоке».

Дмитрий Квартальнов: «Итоги сезона для нас положительные. Жаль, что дальше не сыграли. Картина была бы более ясна для всех, если бы мы сыграли следующий раунд, он был бы интересный». Фото ak-bars.ru

«Пока у нас разговоров не было о сокращении бюджета»

Поговорили и о жизни хоккейного клуба в условиях новой реальности. Пандемия коронавируса уже серьезно подорвала экономическую ситуацию в стране, и в отечественном хоккее уже появились первые жертвы — владивостокский «Адмирал» снялся со следующего сезона КХЛ, местные власти перераспределят деньги на борьбу с эпидемией. Футбольные клубы уже сократили зарплаты своим игрокам наполовину, в том числе и «Рубин» с «Уфой».



«Сейчас все идет в штатном режиме, — заверил Рафик Якубов. — Загадывать наперед мы не можем. Все ребята знают, какая ситуация в стране и в мире. Мы верим, что все будет хорошо, мы любим хоккей. Но пока у нас разговоров не было о сокращении бюджета. Основной спонсор говорит, что пока хоккей немножко на втором плане.

Да, мы видим, как в футболе клубы сокращают зарплаты и к чему все идет. Что касается наших сотрудников в этой ситуации, то мы работаем в штатном режиме. Но при необходимости клуб готов адаптироваться к ситуации, должен быть готов к этому.

Как помогает «Ак Барс» в условиях эпидемии? Мы вчера раздали пожилым нашим болельщикам продукты питания. В целом не только болельщикам, но и ветеранам помогаем — в Казани, в Альметьевске и остальном Татарстане. Мы работаем в коллаборации с волонтерами. У нас уже есть списки людей, кому необходима помощь».

Рафик Якупов: «Основной спонсор говорит, что пока хоккей немножко на втором плане». Фото ak-bars.ru

«Ак Барс» не уведомлял лигу, что готов выйти из состава участников Кубка Гагарина, если та не завершит сезон

Разумеется, не обошли журналисты и вопрос с письмом казанского клуба в КХЛ, в котором «Ак Барс» призвал завершить сезон и, по сообщениям СМИ, поставил лигу перед условием: в противном случае клуб готов выйти из состава участников Кубка Гагарина самовольно.

«Мы обратились в лигу с просьбой ускорить вопрос, так как у нас тоже легионеры просились, вопрос надо было решать, — рассказал генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. — Мы всего лишь обратились в лигу, а остальное уже было придумано, якобы мы отказывались и так далее. В подписанном итоговом варианте письма фразы о том, что мы хотим выходить, не было».

О том, нужен ли сейчас Кубок Гагарина и насколько «Ак Барс» готов провести турнир восьми, Квартальнов сказал:

«Это, наверное, уже будет не Кубок Гагарина, когда ты с трудностями доходишь до финала. Там другие моменты уже будут. Мы можем сделать какую-то копию, но это будет не тот кубок, который был всегда».

Дмитрий Квартальнов: «Это, наверное, уже будет не Кубок Гагарина, когда ты с трудностями доходишь до финала. Там другие моменты уже будут. Мы можем сделать какую-то копию, но это будет не тот кубок, который был всегда»". Фото ak-bars.ru

«Ткачев начал вредничать и попросил обмена»

По перспективам на будущий состав команды Рафик Якубов обошелся в основном общими словами. Хотя некоторые фамилии журналистам узнать все же удалось. Стало известно, что не продлят контракт с форвардом Олегом Ли. Зато боссы «Ак Барса» подтвердили, что клуб действительно пытается вернуть в Казань форварда «Детройта» Евгения Свечникова.

«Что будем делать с семнадцатью хоккеистами, у которых заканчиваются контракты? У нас первоначальная задача — сохранить костяк, который был в этом сезоне. Понятно, что начинать все заново, тем более с новым потолком зарплат под 900 миллионов, — это сложно. Не зря у нас было много молодежи в этом сезоне — мы уже готовились. Переговоры идут, и работа идет.

Что касается Джастина Азеведо, то переговоры идут, и они уже на стадии завершения. Как будет дальше — непонятно, каждый день все меняется. До 30 апреля он должен ответить. То же касается и Даниса Зарипова. Пока идут переговоры, но сами понимаете, что творится в мире. Пока конкретно сказать не могу.

По поводу возвращения в «Ак Барс» Евгения Свечникова — да, мы с ним связывались, разговаривали с его агентом. Но парень хочет остаться там (в НХЛ, — прим. ред.) и будет биться. Мы парня ждем и готовы к переговорам», — сказал Якубов.

Отдельно остановились журналисты на довольно странном обмене в середине сезона — одного из главных лидеров команды Владимира Ткачева поменяли на куда менее техничных Санникова и Галузина.

Дмитрий Квартальнов: «Почему поменяли Ткачева именно на Санникова? Мы решили отдать его на Запад, выбор обмена был небольшой, поэтому так и получилось». Фото ak-bars.ru

— Парень получил травму, довольно серьезную, с «Металлургом», лечился полтора месяца. Мы дали ему лечение. Но когда он вышел на лед, стал вредничать — мол, мало игрового времени, нет большинства. Мы с ним разговаривали, говорили: потерпи. Но тут на нас начал выходить агент игрока, и он сказал: «Я не хочу оставаться в команде, ищите обмен». Им интересовались команды Востока, но мы нашли наиболее компромиссный вариант.



— Вообще ситуация с Володей для меня была неожиданностью, — взял слово Квартальнов. — Почему поменяли именно на Санникова? Мы решили отдать его на Запад, выбор обмена был небольшой, поэтому так и получилось.

Эрик Добролюбов