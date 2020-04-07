Олег Коробченко: «В поддержке бизнеса федеральные власти кинули регионы на камни»

Глава совета директоров ГК «Кориб» об отчаянном положении предпринимателей, просьбах отменить «Платон» и ввести каникулы по платежам

Фото: Максим Платонов

Бизнесу нужна не отсрочка платежей, а налоговые и арендные каникулы, убежден председатель совета директоров ГК «Кориб», депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко. В интервью «Реальному времени» парламентарий высказал мнение большинства предпринимателей о том, какие меры поддержки на самом деле необходимы, чтобы МСБ мог выжить во время апрельского простоя. Но пока, по словам Коробченко, татарстанских бизнесменов услышали лишь на региональном уровне.

«Просим федеральные власти отменить «Платон» на время кризиса»

— Олег Владимирович, для поддержки бизнеса в это непростое время был заявлен ряд антикризисных мер, например, отсрочка по налоговым и кредитным платежам. Как вы их оцениваете? Сами планируете воспользоваться?

— Реально ни одной из этих мер поддержки пока нет — идет мониторинг проблемы. Сейчас Центробанк высказался, заявил нашим региональным банкам, мол, ребята, вы можете дать людям отсрочку и каникулы по кредитам, но на эту сумму нужно сделать резервы. Банки на это, конечно, не пойдут. Никаких дотаций тоже пока нет. Но мы ждем и надеемся, что они все-таки будут. Сейчас составляют перечень более эффективных мер поддержки бизнеса.

— По-вашему, какие это могут быть меры? Вы их уже предлагали?

— Мы обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову, а также вышли с предложением на нашего президента Рустама Минниханова, потому что есть меры поддержки федерального уровня, а есть — республиканского и муниципального. На все уровни власти были направлены разные запросы. У федеральных властей просили каникулы по налоговым платежам и процентам по основным кредитам, а не просто отсрочку.



— На какой период?

— На период того, как будет эта чрезвычайная ситуация. У нас есть предприятия, на которых остановились продажи, например, аккумуляторный завод. Производство идет, но мы сейчас работаем на склад, потому что многие транспортные компании отказываются возить. Тем более с апреля закрыли дороги… Многие наши дистрибьюторы тоже закрыты — это компании, которые продают запчасти.

Фото Максима Платонова

Мы обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову (на фото), а также вышли с предложением на нашего президента Рустама Минниханова, потому что есть меры поддержки федерального уровня, а есть — республиканского и муниципального

— Возобновление работы на КАМАЗе как-то улучшило ситуацию?

— Да, мы работаем с КАМАЗом, продаем автомобили. Но и покупатели сейчас не сильно разгоняются. Единственное — из-за того, что доллар обвалился, ушел вверх, наши клиенты решили вкладывать деньги в покупку машин. Они просто покупают автомобили, чтобы не потерять средства. Но оживления рынка пока нет.



Мы просим федеральные власти отменить «Платон» на время кризиса. Для нашей транспортной компании это была бы одна из самых сильных поддержек. Вся логистическая система перевозок как артерия. Некоторые говорят, что перевозчики — это ерунда: быстро умрут, потом быстро восстановятся. Ничего подобного! Любая транспортная компания сейчас закредитована, автомобили взяты в лизинг. Лизинговые компании начали арестовывать машины, останавливают деятельность транспортников. Старые автомобили компании уже не будут брать, а закупить новые — нужны средства. Поэтому для нас главное — не отдать на съедение транспортные компании, чтобы они остались в той мощной структуре сети, которая сейчас существует. Поэтому мы попросили на период кризиса отменить «Платон» вообще. Многие официальные транспортные компании вносят эти платежи, а есть частники, которые не платят, и они представляют нездоровую конкуренцию.

«На региональном уровне нас слышат очень хорошо, но на федеральном..»

— А о чем вы просили региональные власти?

— Мы предлагали на период традиционного апрельского закрытия дорог для большегрузов отменить внутренние пропуска. Сумма сбора по перегрузам хоть и небольшая, но многие предприятия хотят на этом сэкономить или не выпускать машины. На этот период они просто останавливают отгрузку. Например, если возить туалетную бумагу, картон, в машину загружается небольшой объем. А чтобы доехать до федеральной трассы, им нужно проехать два километра, и за эти два километра они платят большой налог. Это очень сильно затрудняет отгрузку, уменьшает объем продаж. Это уже подтверждено статистикой: в период действия весенних мер против бездорожья очень сильно падает объем продаж. Поэтому мы попросили республиканские власти поддержать наших транспортников. У нашей республики есть много приоритетных проектов, которым присвоили этот статус и наше Министерство экономики, и руководство республики. Они значимы для Татарстана, и на местном уровне могли бы поддержать нас и с кредитами, и с процентами.

— Письменных ответов еще нет? Но вы, наверное, знаете, что вас слышат хотя бы на региональном уровне?

— На региональном уровне нас слышат очень хорошо, но на федеральном... Как они сказали: мы даем вам полноту власти, каждый в своем регионе. Когда в стабильное время нам нужна была свобода, ее не давали, а когда пришел кризис, сказали, вот вам свобода — действуйте. Но тут нужны не действия, а поддержка. Получается, в поддержке бизнеса федеральные власти кинули регионы на камни и говорят самим разбираться. Я считаю, что это неправильно. Хорошие меры сейчас принял Сергей Собянин в Москве. Он поддержал свои внутренние кластеры — не просто на период кризиса, а использовал реальные инструменты поддержки в развитии малого и среднего предпринимательства.

Фото Максима Платонова

Мы предлагали на период традиционного апрельского закрытия дорог для большегрузов отменить внутренние пропуска. Сумма сбора по перегрузам хоть и небольшая, но многие предприятия хотят на этом сэкономить или не выпускать машины

— Вы уже получили какую-то реакцию на ваши обращения?

— Наши министерства промышленности и экономики сейчас работают плотно. Но надо понять — откуда можно взять резервы и куда они будут вкладываться. Главное, в чем нас заверили, что у нас в Татарстане поддержат все предприятия: и крупный, и средний, и малый бизнес. Но понятно, что наш республиканский бюджет не резиновый. Мы можем сделать многое, но не все что хотелось бы.

— Как вы оцениваете онлайн-ивенты с бизнесом с участием президента Рустама Минниханова?

— Это же обратная связь. Когда пришел в Госсовет, я понял, что предприятиями в большинстве занимаются чиновники, которые не глубоко погружены в атмосферу и бизнес, и это, конечно, неправильно. Когда на федеральном уровне говорят, что разработали пакет мер поддержки, смотришь на это и думаешь, что такие меры вообще не нужны нам. Мы без них жили и проживем еще. А когда с полей собирают информацию, это намного эффективнее. Помните, девушка, которая в прямом диалоге с президентом сказала «или вы нас спасете, или мы умрем». Есть, конечно, разные ситуации. Но главное, чтобы уже быстрее начали действовать, потому что скоро помогать будет уже некому.



Хорошо, что с этой недели разрешили крупным и средним предприятиям начать работать именно по федеральному указу. У нас в Набережных Челнах КАМАЗ заработал. Мы буквально вчера обсуждали эти вопросы. Рустам Шамсутдинов (заместитель гендиректора КАМАЗа, — прим. ред.) взял у нас под управление всю дилерскую сеть, каждому помогает открывать документы на право работать. То, что начали работу — это хорошо, но нужны и меры поддержки.

«В этой суете нужно не забыть про наших фермеров»

— Часть бизнеса просит выдать компенсации на выплату хотя бы окладной части своим сотрудникам, которые сейчас не могут работать из-за режима самоизоляции.

— Это тяжело, бесспорно, особенно у кого бизнес завязан на сфере услуг. Это и туризм, и отельеры, и наши рестораторы оказались в тяжелой ситуации. Их надо поддержать, я согласен. Производственникам разрешили работать — это хорошо. Но есть население, которое не может получать деньги, а если они не будут их тратить в магазинах, то и наши предприятия не будут производить товары... Поэтому для поддержания экономики важно, чтобы люди получали зарплату, а потом эти деньги тратили.

— Вы говорили об остановке продаж на аккумуляторном заводе по вашей группе. Не пришлось сокращать штат?

— Наши дилеры по всей стране — это просто обычные магазины, которые занимаются продажей масел, аккумуляторов. Они вынуждены закрыться, потому что их закрыли на карантин. Поэтому ситуация непростая.

Фото Ильи Репина

Есть население, которое не может получать деньги, а если они не будут их тратить в магазинах, то и наши предприятия не будут производить товары... Поэтому для поддержания экономики важно, чтобы люди получали зарплату, а потом эти деньги тратили

— Возникают ли проблемы со справками при перевозках?

— У нас обслуживаются логистические компании. По магистральным тягачам пока вопросов нет. Но сейчас у нас в стране начинается посевная. И очень важно поддержать всех, кто трудится в сельском хозяйстве, чтобы у них вовремя приехали семена, расходные материалы, которые влияют на посевную. Если наши аграрии не смогут отсеяться вовремя, то мы можем столкнуться еще и с неурожаем. И получится как 100 лет назад, когда был голод. В этой суете нужно не забыть про наших фермеров.

— Как вы считаете, проблемы, которые выпали бизнесу, можно списать только на последствия коронавируса?

— Я сам до конца не понимаю, что происходит в связи с этой пандемией. Но сейчас в мире решаются три большие проблемы: распространение коронавируса, обвал финансовых рынков и глобальный политический передел в борьбе за сферы влияния в мире.