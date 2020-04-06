Как подлость Алачачяна помогла Гомельскому, а Хосе Бирюков покидал родину со слезами на глазах

Развенчиваем миф о том, как тяжело было уехать из СССР

Пандемия коронавируса вернула в обиход такое полузабытое понятие, как ограничение в передвижении. Отдельные сторонники теории всемирного заговора уже успели сравнить нынешнее положение с «железным занавесом» времен СССР. Но был ли занавес? Год назад «Реальное время» уже публиковало текст о советских хоккеистах, игравших и работавших в капиталистических странах. В нашу страну приезжали из королевской Греции и франкистской Испании, а отсюда разъезжались по всему миру. О том, как во времена Союза взаимодействовали с капиталистическими государствами, — в материале «Реального времени».

Ехали родители с детьми. Уезжали дети от родителей



Существовал ли «железный занавес»? Все больше и больше разных фактов убеждают нас в том, что это всего лишь клише антисоветской пропаганды. С одной стороны, в Союз достаточно спокойно могли приезжать учиться иностранцы. Началось все с тренеров футбольного «Спартака». До Второй мировой войны в нем работал чех Антонин Фивебр, ранее гражданин Австро-Венгерской империи, затем капиталистической Чехословакии, который прибыл в нашу страну из буржуазной Испании, где проработал 12 лет. И ничего, возглавлял последовательно и «Спартак», и ленинградское «Динамо».

А уже после войны «красно-белыми» руководил Альберт Вольрат, бывший гражданин Эстонии. Но работал он в футболе все в той же Венгрии, осколке Австро-Венгерской империи, с которой мы воевали в Первую мировую, в той же Испании, как Фивебр, во времена, когда страной правил диктатор Примо де Ривера (20-е годы XX века), а потом в английском «Арсенале». То есть карьера такая, что человеку надо было не в «Спартак», а в застенки МГБ.

Венгр Дьюла Вашш развивал в Казани фехтование, еврей из Чехословакии Сало (Саломон) Флор стал известным шахматным арбитром, американский боксер Сидней Джексон был знаменитым тренером в Узбекистане.

— Я видел его только пару раз, помню, он уже был совсем седым старичком. Потом еще книгу читал — «Джексон остается в России», — вспоминал знаменитый баскетболист Алжан Жармухамедов в своем прошлогоднем интервью «Реальному времени».

Американский боксер Сидней Джексон был знаменитым тренером в Узбекистане. Фото jewish.ru

А как не вспомнить об уроженце Ирака и подданном Великобритании Хусаме Аль-Халиди, первом спортивном олигархе еще советского разлива. Вместе с сестрой его перевезли из Ливана в Москву, где он последовательно учился в интернате и МГУ и начал зарабатывать в кооперативном движении. Когда денег стало много, Аль-Халиди создал сеть футбольных команд. Московский «Асмарал» был перекуплен у автопарка, владевшего командой «Красная Пресня», а в Кисловодске, Лермонтове и Петрозаводске предприниматель создал команды с нуля. У него заканчивал Юрий Гаврилов, перезагружал тренерскую карьеру Константин Бесков и начинал юный Сергей Семак, приехавший из Украины.

Нынешний британско-украинский миллионер Мохаммад Захур с 1974 года учился в Донецком политехническом институте (ныне Донецкий национальный технический университет). Юный Мохаммад был спортивным парнем, занимался крикетом и теннисом, баскетболом и хоккеем на траве, гимнастикой и легкой атлетикой. Женат на украинской певице Наталье Шмаренковой, продал часть своего украинского бизнеса сирийско-украинскому миллионеру, обладателю титула «Меценат спорта Украины 2003» Аднану Кивану, также учившемуся в СССР.

Репатрианты Греции…

В СССР было очень много греков, и целые группы их играли в футбол. В 20-е годы — за команду Новороссийска (среди них был и знаменитый в будущем летчик Владимир Коккинаки), в послевоенные годы за «Динамо» Сухуми, кстати, как раз в то время, когда Иосиф Сталин организовал депортацию греков в Казахстан. Тем не менее в том же сухумском «Динамо» в это время играли сразу шестеро греков, включая трех братьев Вардиамиди. Один из них — Николай Вардиамиди — легендарный человек, совмещавший футбол с работой врача.

Играли греки в футбол и в брежневские «застойные» времена — наиболее массово за одесский «Черноморец» и команды Казахстана. Один из них, Александр Хапсалис, вспоминал: «Мне было 18 лет, и мы с киевским «Динамо» поехали в Грецию. Я мог подписать миллионный контракт с «Панатинаикосом», греческий вербовщик принес в гостиницу уже готовый контракт. Мне оставалось только его подписать и остаться на родине предков. Я этого не сделал — понимал, что в Казахстане отцу-коммунисту после такого голову оторвут».

Александр Хапсалис вспоминал: «Я мог подписать миллионный контракт с «Панатинаикосом». Я этого не сделал — понимал, что в Казахстане отцу-коммунисту после такого голову оторвут». Фото terrikon.com

Речь идет о событиях 1975 года, в это же время Василис Хадзипанагис, футболист «Пахтакора» из Ташкента, весной сыграл за олимпийскую сборную СССР, а осенью того же года уехал в Грецию.

— В ОВИРе мне советовали: отдохни в Греции месяц, повидайся с бабушкой, дядей и тетей (по маминой линии), посмотри, понравится ли, ты ж там не был ни разу, — вспоминал Хадзипанагис. — С середины семидесятых до конца восьмидесятых мы раз десять — после моего сезона — ездили в Ташкент. Скучали, хотелось вернуться. Проблем с возвращением в СССР не было — за четыре года в Ташкенте меня сильно полюбили. По соглашению между СССР и Грецией о политических эмигрантах родителям сохранили советскую пенсию.

Когда грекам разрешили возвращаться на родину, то это сделала и семья алмаатинца Саввы Кофидиса, будущего участника ЧМ-1994, и семья ташкентца Димитриса Маврогенидиса, вице-чемпиона Европы среди молодежных команд. В Казахстане, кстати, обитало много этнических немцев, и страна пережила три волны эмиграции, которыми их «смыло» в Германию. Одна из них прошла еще во времена СССР, в рамках программы возвращения немцев на историческую родину. Среди уехавших было немало детей, которые в будущем профессионально занялись спортом.

...и Испании

Еще одним возвращенцем оказался испано-русский баскетболист Хосе Бирюков. Папа русский, мама испанка, по фамилии Агирегавирия. Она была из тех детей, кого в 1937 году теплоходом из Испании эвакуировали в СССР.

Еще одним возвращенцем оказался испано-русский баскетболист Хосе Бирюков. Фото Евгения Дзичковского (sport-express.ru)

По воспоминаниям Владимира Гомельского, Хосе обладал фантастической скоростью и очень мягкой правой рукой. Он шестнадцатилетним играл за дубль ЦСКА, где моложе 18лет никого не было, и при этом был самым сильным, а дебютировал в команде мастеров, уже защищая цвета московского «Динамо». Ну а в 1983 году уехал в Испанию, где стал легендой мадридского «Реала».

— Однажды московское «Динамо», встречаясь с командой «Хувентуд» из Бадалоны, раскрыло карты, — писал Гомельский в своей книге «Папа. Великий тренер». — Испанцы ведь не знали, что Бирюков наполовину испанец! И началось давление на маму. Оттуда стали приезжать скауты разных клубов, которые объясняли ей, сколько он сможет зарабатывать. В общем-то, в простой советской семье, где папа работал водителем рейсового автобуса, видимо, именно это и послужило основным решающим фактором. Мама начала собирать семью к так называемой реэмиграции. Уезжал Хосе со слезами на глазах. Правда, через несколько лет, когда Хосе уже получил испанский паспорт и стал игроком стартовой пятерки «Реала», он уже не говорил, что сожалеет, что не остался в СССР.

Как навсегда уезжали тренеры

В 70-е годы в Канаду уехал Яков Смушкин. Его отец пропал в ГУЛАГе, мама вышла замуж за другого, и в детстве Яков был предоставлен сам себе. Пережив войну, познакомился с фигурным катанием, стал заниматься и уже в 16 лет попробовал тренировать. Одной из учениц Смушкина, работавшего на катке «Ждановского парка», ныне «Таганский парк», стала 6-летняя Ирина Роднина. В дальнейшем он так или иначе поработал с танцором Александром Горшковым, парниками Григорием Проскуриным, Людмилой Белоусовой, одиночником Сергеем Четверухиным, будучи научным консультантом сборной СССР. В 1973 году 43-летний Смушкин переехал в Канаду, где не обнаружил серьезного интереса к своему виду спорта, а потому открыл… собственную школу хоккея. В ней было подготовлено более 20 игроков НХЛ.

В 1973 году Виктор Зильберман из Молдавии стал серебряным призером чемпионата Европы, а год спустя завоевал бронзу чемпионата мира. Только в 1973 году он выступал за СССР, а через год — за Израиль. А спустя еще три года он переехал уже в Канаду и стартовал на чемпионате мира. Как и 23-летний дзюдоист Марк Бергер, который защищал цвета сборной Канады на международных соревнованиях с 1978-го.

В 1973 году в Америку перебрался фронтовик Владимир Рейсон, подготовивший «Невесту Мехико» Наталью Кучинскую, знаменитую гимнастку семидесятых. Другой наставник Рэм Корчемный, тренируя в Украине, воспитал несколько неплохих легкоатлетов, но еще более серьезных успехов он добился, начав работу в США с 1974 года.

В 1973 году в Америку перебрался фронтовик Владимир Рейсон, подготовивший «Невесту Мехико» Наталью Кучинскую. Фото vlad-dolohov.livejournal.com

Когда заходит речь о летней Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, всегда высказывается сожаление, что там не было советских спортсменов. Таки нет, были. Во-первых, на этой Олимпиаде работал Тимир Пинегин, который пребывал там в статусе члена международного жюри. Во-вторых, в Лос-Анджелесе был Борис Гитман, советский тренер, который, работая в Магадане, подготовил таких звезд бокса, как Игорь Высоцкий и Виктор Рыбаков. Он эмигрировал в Канаду в 1980 году, а на Олимпиаду приехал как тренер сборной Ямайки. Через четыре года подготовил Пак Си Хуна, того самого, что в Сеуле-1988 еле устоял на ногах в финале против Роя Джонса, но судьи дали ему победу.

Проиграл поединок на Олимпиаде, поскольку он пришелся на религиозный праздник

Ефим Драбкин, сын известного в советской Белоруссии тренера по классической борьбе и спортивной гимнастике Евеля и чемпионки БССР в барьерном беге Рахили Драбкиных, перебрался с родителями в Израиль, где Рахиль в 1972 году покончила с собой. В 1977 году Ефим, уже в одиночку, перебрался в США, где стал всемирно известным писателем и кинорежиссером Эфраимом Севелой.

В 1977 году в Минске трагически погиб футболист местного «Динамо» Леонард Адамов. Он то ли сам выбросился из окна, то ли выпал, будучи в нетрезвом состоянии. Вскоре его бывшая жена, ушедшая от Адамова с маленьким ребенком, вышла замуж за стоматолога, еврея по национальности, и улетела с ним… в Америку.

Израильский спортсмен Арон Якобашвили был вывезен родителями в восьмилетнем возрасте из Тбилиси, стал на Земле обетованной боксером и выступал на Олимпиаде-1988 под именем Арон Якоби. Увы, там он выиграл свой первый бой, но на второй не вышел, поскольку тот пришелся на религиозный праздник Йом-кипур. В той же Олимпиаде участвовал борец Дон Гроверман, через четыре года — стрелок Эдуард Алаев, которых вывезли в Израиль детьми, так же как известную фигуристку Галит Хаит, родившуюся в Молдавии, и малоизвестного хоккеиста Льва Генина, уроженца Москвы. Будущий футболист сборной Израиля Ян Талесников покинул родной Краснодар в 1979 году, когда ему было семь лет.

Армянский «интернационал» в СССР

Еще одним футболистом из бывшего СССР можно считать Мишеля Тер-Закаряна, которого родители увезли в середине 60-х годов во Францию. Там он дорос до молодежной сборной страны.

Мишеля Тер-Закаряна родители увезли в середине 60-х годов во Францию. Фото vbetnews.com

Армянский футбол, кстати, в свою очередь, существенно пополнялся уроженцами других стран. Родители Роберта Анторяна, Саркиса Овивяна бежали из Турции в советскую Грузию, и со временем Овивян, транзитом через команду в Кутаиси, оказался на родине предков, поиграв за «Арарат». Там же выступали Жак Суприкян и Левон Иштоян, переехавшие в Армению из Ливана, в баскетболе запомнился уроженец Египта Арменак Алачачян.

Футболисты ереванского «Арарата» Арутюн Кегеян, Акоп Чаликян и Оганес и Левон Заназаняны родились в Афинах, на момент, когда Греция была королевством. У братьев Заназанян отец играл в футбол в местном «Аполлоне», после чего они стали одной из многих семей послевоенных репатриантов, переехавших в советскую Армению. В Ереване Арутюн Заназанян играл за заводскую команду, а 13-летнего сына Оганеса отправил в футбольную школу «Спартака».

Через годы удивительной представляется история голкипера Аветиса Овсепяна. Начать с того, что он родился в 1953 году в Тегеране, приехал в Армению, сыграл за «Арарат» и в 24 года уехал с семьей в США, где сыграл за местную команду «Лос-Анджелес Скайхокс». Через год, в 1978-м, вернулся и снова стал играть за «Арарат», а потом за «Котайк» из Абовяна, две ведущие команды республики.

В Иране родился и Левон Акопян, который в СССР стал знаменитым тренером по гандболу, отцом волгоградской женской команды «Ротор». Тут все просто — несмотря на то, что страной правил шах, до 1946 года Советский Союз держал там свои войска, опасаясь возможной агрессии со стороны Турции.

В Иране родился Левон Акопян, который в СССР стал знаменитым тренером по гандболу, отцом волгоградской женской команды «Ротор». Фото rushandball.ru

«Разборки» на высоком уровне

Уроженец Египта Арменак Алачачян приехал в СССР в 1947 году в 17-летнем возрасте. Маленький для баскетбола (174 сантиметра), он стал знаменитым в 50—60-е годы разыгрывающим команды Алма-Аты, где составлял любопытную связку с центровым Увайсом Ахтаевым (236 см). Затем перешел в ЦСКА. Серебряный призер Олимпиады-1964, 4-кратный чемпион Европы — все эти медали он завоевал под руководством Степана Спандаряна. Это просто разрыв шаблона для нынешнего времени, когда армяне заправляли советским баскетболом! По завершении карьеры Алачачян возглавил ЦСКА. Но в 1970 году его сняли с должности, а в 1971-м Арменак с женой, сыном и дочерью эмигрировали в Канаду, где жила старшая сестра Алачачяна.

— Я понял, что работать не дадут, и обратился с просьбой выехать в Канаду для воссоединения с семьей. Указал, что в Советском Союзе живу хорошо, нормально зарабатываю, и никаких проблем у меня нет. Меня и семью отпустили легко, — вспоминал Алачачян годы спустя в интервью.

Владимир Гомельский в той же книге изложил свой взгляд на произошедшее: «После того как Алачачяна освободили от работы с командой ЦСКА, он написал рапорт об увольнении из армии. Это было достаточно сложно сделать, ведь он был майором и членом КПСС, но Арменак нашел изумительный выход. Он перестал платить членские партийные взносы, и через год его автоматически исключили из партии. А беспартийных офицеров в нашей армии не держали».

Внезапно проснувшееся желание покинуть СССР у Алачачяна объясняется очень просто. Будучи главным тренером в ЦСКА, он захотел стать главным еще и в сборной СССР и написал донос на Александра Гомельского, рассказав о том, что тот «балуется» контрабандой. Гомельского поймали на таможне с парочкой золотых изделий, сделали невыездным, отстранили от сборной, но…

Гомельского поставили рулить ЦСКА. Фото cska.ru

Алачачяну это не принесло моментальной выгоды, поскольку Гомельского поставили рулить ЦСКА, а на сборную назначили Владимира Кондрашина. Отсюда и слова Алачачяна «Я понял, что работать не дадут». Но в его случае сыграла роль поговорка: не было бы счастья… Кондрашин со сборной СССР выиграл Олимпиаду-1972, Гомельский побеждал с ЦСКА, а Алачачян сделал отличный бизнес в Канаде, став миллионером. И, встретившись в 1994 году с Гомельским во время чемпионата мира в Канаде, два участника этой трагикомедии очень тепло пообщались. Делить им было уже нечего…

