«95% публикаций в интернете были о вирусе. А потом начали ограничивать нашу свободу»

Уехавшая на ПМЖ в Европу челнинка — об эпидемии COVID-19 на Кипре

Наша соотечественница из Набережных Челнов Айгуль Михневич 14 лет назад покинула Россию, выйдя замуж за известного белорусского предпринимателя, сооснователя компании-разработчика компьютерной игры World of Tanks, а ныне кипрского политика Ивана Михневича. В очередной авторской колонке, написанной для «Реального времени», она рассказывает о том, как развивается ситуация вокруг эпидемии коронавируса на ее новой родине, и призывает заканчивать с «этой глобальной игрой, которая кому-то очень нужна».

Я должна быть чуть ли не в первой группе риска. Но мне, конечно, «повезло»



2020 год начался с сообщений об очередном «страшном вирусе», который «грозит уничтожить все человечество».

У меня была запланирована поездка на встречу выпускников, о которой я писала в одной из своих заметок. Самолеты, отели, поезда — все было оплачено за полгода до события.

Услышав о надвигающейся эпидемии, мой муж спросил, не хочу ли я отменить все это.

— Этот вирус — очередная политическая игра, которая кому-то очень выгодна, — ответила я и отправилась в аэропорт.

Слава Богу, во время моей недельной поездки по России массовый психоз в Европе еще не был так силен, как сейчас.

За неделю я побывала в трех городах: Набережные Челны, Москва, Санкт-Петербург. Каждый день у меня было по несколько встреч. Я была в музеях, ресторанах, торговых центрах, аэропортах, на вокзалах. У меня было несколько перелетов, одна поездка на «Сапсане». В отели я возвращалась поздно вечером и уезжала рано утром. Большую часть времени проводила в общественных местах, где никто не носил бесполезные маски. Люди вокруг чихали, кашляли. Никого это не волновало.

Более того, я была на третьем месяце беременности. У меня есть хронические болезни, и такие, из-за которых я собиралась отказаться от идеи рождения третьего ребенка, но Бог решил иначе, одарив неожиданным счастьем.

Если верить тому, о чем трубят сейчас все СМИ, я должна быть чуть ли не в самой первой группе риска. Но мне, конечно, повезло, как скажут защитники происходящего сейчас безумия с принудительными карантинами за счет разоряющихся работодателей.

Пока я колесила по просторам Родины, подвергая себя «опасности» на каждом шагу, мои дочки сидели дома. И обе заболели. Был ли там разрекламированный вирус или обычная простуда, сказать точно не могу, тестов мы не делали. Была высокая температура, было своевременное лечение. Все обошлось. Я лично вернулась совершенно здоровая.

За эту зиму моя старшая дочь дважды сидела дома с высокой температурой. Так бывает каждый год. Приходит зима, и люди начинают болеть. Это нормально.

Английскую школу мы посещаем уже шестой год. Обучение началось в трехлетнем возрасте. Каждый год бывают периоды, когда классы пустеют на две трети.

В этом году дочка моей подруги в Пафосе тяжело заболела еще до возникновения паники. Очередной вид ОРВИ. В классе из 30 человек присутствовало 6. В России эту школу давно закрыли бы.

Как вы думаете, сколько раз за шесть лет обучения моей дочери в школе был объявлен карантин? Правильно, ни разу.

И тут невольно вспоминается, как мы с одноклассниками каждый год ждали того момента, когда нашу школу закроют на карантин и можно будет взять санки и весь день кататься с горок, играть в снежки и вообще радоваться жизни. НИКТО не запирал нас в бетонных коробках на время эпидемий. Более того, больным рекомендовалось выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Так люди быстрее выздоравливали. Насколько я помню свое детство, о нашем здоровье действительно заботились.

Когда начинались эпидемии, детям в садах надевали веревочки с чесноком, проводили профилактические мероприятия. А когда надо было, закрывались на карантин. И никто не поднимал паники на весь мир.

За все время таких карантинов без запирания детей и взрослых в бетонных клетках в моем окружении никто не умер. А ведь страшные болезни наверняка были и тогда. И люди их разносили.

Ежегодные эпидемии разных видов ОРВИ так же естественны, как снег зимой. Но именно в этом году почему-то решили поднять панику на весь мир. И это вызывает много вопросов. Кому это выгодно? Чего они добиваются?

Фото Reuters (russian.rt.com)

«Если люди не будут подчиняться ограничениям, умрет много пожилых людей». Это главная страшилка

Именно в этом году на Кипре на принудительный карантин отправили всех, хотя до этого даже учебные заведения никогда не закрывались.

А сегодня закрыли всех в тот момент, когда эпидемия должна естественным образом сойти на нет, если ей не мешать.

Так как же все было на Кипре?

В феврале нарастало нагнетание паники по поводу вируса. Лягушку надо варить медленно. Так поступают и с народом. Сначала долго обрабатывали через СМИ и интернет.

Я телевизор давно не смотрю. Новости узнаю от мужа, который постоянно держит руку на пульсе, и из Facebook, который здесь является основной социальной сетью.

Будучи администратором нескольких групп, я столкнулась с тем, что промывке мозгов способствовало и руководство американской социальной сети. Они рекомендовали мне информировать участников групп о ситуации с этим вирусом. Там большое рекомендательное письмо, которое легко расшифруют специалисты по нейролингвистическому программированию и прочим методикам влияния на массы. И, скорее всего, подтвердят мои подозрения.

До этого никто никогда не беспокоился о профилактике, например, распространения ВИЧ или туберкулеза, от которых умирают гораздо больше, чем от раздутого вируса. Никто не предлагал мне пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы защитить людей, например, от рака, который уносит жизни миллионов ежегодно.

Настал момент, когда 95% публикаций в интернете было исключительно о вирусе. А потом начали медленно ограничивать нашу свободу.

Запретили мероприятия в закрытых общественных местах, где собирается больше 75 человек. Через неделю, или около того, закрыли все заведения общественного питания. Можно только доставку заказывать.

Потом стали закрывать и другие предприятия. Детей отправили на карантин по домам. Запреты становились все жестче, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация была далека от критической.

На Кипре очень много стариков. Местных жителей убедили в том, что если они не запрутся в своих квартирах, пострадают их бабушки и дедушки, которые всю жизнь занимаются обслуживанием своих отпрысков. Кто будет готовить им еду? Кто будет возить детей в школу и покупать продукты?

Если люди не будут подчиняться абсурдным ограничениям, умрет много пожилых людей — главная страшилка на сегодняшний день.

О местном менталитете я расскажу в отдельной статье.

Ученики частных школ перешли на онлайн-обучение. В государственных, насколько мне известно, еще нет. Про качество образования в местных школах я тоже расскажу в другой раз.

Людей пугают ситуацией в Италии и Испании, где похожий климат и менталитет. Лично я не верю в правдивость всего, что пишут об этих странах. Есть информация о том, что там под вирус «списывают» многих, кто умирает от других болезней. Этих людей запрещают хоронить обычным способом для того, чтобы было больше гробов на фотографиях, которые разлетаются по всему миру.

Подделывать диаграммы, постановочные фотографии и использовать прочие способы воздействия на массы уже давно научились. Отрабатывалось несколько раз.

Вспомните панику из-за свиного и птичьего гриппов, Эболы и прочих «угроз человечеству».

Фото cyprusbutterfly.com.cy

«Мама, почему мы закрыты дома, как в тюрьме?»

Виноватыми в распространении вируса выставляют тех, кто отказывается сидеть дома и пользуется любой возможностью выйти на улицу, подышать свежим воздухом.

Погода на Кипре сейчас примерно такая, как в Татарстане в конце мая — начале июня. Дети сидят дома, смотрят на улицу и плачут, уговаривая родителей разрешить им выйти погулять.

— Мама, а мы что, преступники? Почему мы закрыты дома, как в тюрьме? — спрашивают дети.

Недавно людей обязали отправлять СМС на короткий номер, получать разрешение и потом выходить на улицу. Но только по уважительной причине. Не больше одного раза в день. Изначально это касалось и собачников, но люди начали возмущаться. На одном из форумов кто-то спросил: а не хочет ли министр, придумавший это ограничение, попробовать ходить в туалет раз в день? Собачникам разрешили гулять несколько раз в день, но только рядом с домом. Кажется, детям уже тоже разрешили гулять в пределах 100 метров от дома.

При отправке СМС мы обязаны указывать номер удостоверения личности, адрес и индекс проживания, чтобы полиция могла определить законность пребывания человека в том месте, где его остановили для проверки. Штраф за нарушение карантина — 150 евро.

Все это напоминает колонию-поселение.

Карантин — это когда закрывают больных людей. Сейчас же происходит что-то невообразимое. Под видом попытки замедлить распространение вируса закрывают ВСЕХ. О правах и свободах людей давно забыли. Людей настолько запугали вирусом, что они с радостью запираются дома, позволяют ограничивать свою свободу и ругают тех, кто не смотрит телевизор, много читает и сохраняет трезвый ум.

Моя подруга с сыном переболела вирусом, похожим на этот коронавирус, еще в начале года. Врачи тогда еще не могли понять, что это такое. Болезнь протекала не совсем обычно. Но в семье из 6 человек переболели только двое. Было тяжело, но это быстро прошло. Я встречалась с этой подругой после того, как она переболела. Мы не виделись уже больше месяца. Но я здорова. И она тоже.

На одном из форумов женщина писала о том, как пережила эту болезнь. Удивительно, но помогла наша обычная народная медицина. Помимо противовирусных препаратов, еще была йодовая сеточка. Звучит смешно, но это работает.

Фото cyprus-daily.news

Жизнь на острове замерла. Люди готовятся к худшему

Сейчас многие ругают президента Белоруссии за то, что он не поддается мировой истерике и отказывается вводить режим карантина. Лет 10—12 там была уже подобная ситуация. Люди почему-то забыли. А я хорошо помню.

Люди кричали на всех форумах, что ситуация в стране катастрофическая, что люди умирают толпами, что больницы переполнены, что скрываются реальные цифры о заболевших и умерших. Но страна продолжала жить в обычном режиме. Паники в высших эшелонах власти никто не поднимал. Эпидемия началась и закончилась сама собой. Я тоже переболела в тот период. Приехала скорая, когда у меня поднялась высокая температура. Потом участковый доктор назначил лечение. Все как обычно.

Самая страшная ситуация начинается не от вируса.

Вот уже месяц многие сидят без работы, кто-то ее уже потерял. Появляются сообщения о том, что есть те, кому нечего есть, так как кончились деньги, а взять их негде.

На одном из международных форумов я видела сообщение от человека, который потерял работу, накоплений не имеет, жить не на что, думает о суициде. И таких становится все больше.

Сидя дома длительное время, люди становятся нервными, впадают в депрессию. Для большинства это огромнейший стресс. Как он отразится на моральном здоровье людей, пусть расскажут специалисты. И что будет с детьми, которых родители часто используют в качестве козлов отпущения, для снятия стресса. Люди начнут срываться в первую очередь на детях, так как они самые слабые и незащищенные.

На женских форумах очень много тех, кто поддерживает действия правительства. Они наивно верят в то, что массовое заключение людей поможет замедлить распространение вируса.

Люди уже терпят огромные убытки. Правительство обещает поддержать материально всех пострадавших. Но только обещает. Я еще не слышала о том, чтобы кто-то получил эту помощь.

Если вовремя не остановиться, очень многие окажутся за чертой бедности.

Людям нечем платить за аренду жилья. На государственном уровне арендодателей обязали не выселять тех, кто не платит. Но потом все равно придется оплачивать все. Средства на это людям негде взять.

Жизнь на острове замерла. Люди готовятся к худшему.

В Никосии повсюду ароматы жасмина. Машин мало. Город словно вымер.

На данный момент заявляется, что карантин будет до 13 апреля, но уже говорят о необходимости его продления на неопределенный срок.

Людей пугают смертями, количеством зараженных граждан. Думают обязать всех массово сдать анализы на вирус. Что потом будет массовым?

Почему этого никогда не делают в период сезонных эпидемий?

Что будет после того, как кто-то из власть имущих решится вернуть жизнь в прежнее русло? Они косвенно убивают людей и прямо — их мелкий и средний бизнес.

Эта глобальная игра кому-то очень нужна. И ее пора заканчивать. Это мое мнение.

Разрушать экономику, физическое и моральное здоровье жителей, лишая их свободы, запугав вирусами, — преступление. Отвечать за это придется. Жаль, что есть люди, которые этого не понимают.

Я могу себе представить, что будет дальше, если вовремя не остановить это все. Мы многое уже проходили в девяностые. Опыт имеем. Не все тогда были пьяные у руля.

Храни вас Бог, уважаемые читатели.

