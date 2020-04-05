«Законодательство устроено так, что раздельный сбор отходов региональным операторам невыгоден»

Руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская о мусорной реформе и коронавирусных буднях некоммерческих организаций

«Региональные операторы обычно внедряют раздельный сбор по принципу «сортировка на два ведра»: все вторсырье складывается в один контейнер, остальные отходы — в другой. Дальнейшая сортировка для них очень накладна, нужно нести дополнительные расходы. Надо отметить, что все региональные операторы уже и так терпят убытки и берут кредиты», — рассказывает руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская. В колонке, написанной для «Реального времени», она рассуждает о том, что тормозит мусорную реформу в России.

Региональные операторы терпят убытки и берут кредиты



Мусорная реформа в России на сегодня в целом запущена — через введение монополии региональных операторов на вывоз мусора. Однако нынешнее федеральное законодательство устроено таким образом, что региональным операторам невыгодно внедрять раздельный сбор отходов. У них нет на это ни возможностей, ни финансов.

Более того, если часть отходов пойдет на переработку, то есть жители, например, отдадут свои пластиковые отходы в какое-то другое место, региональный оператор потеряет свои деньги, ведь он получает их за фактическое перемещение отходов от контейнерных площадок возле домов до полигона. Поэтому фактически региональные операторы не только сами не внедряют раздельный сбор отходов, но и вытесняют те проекты, которые внедряет малый и средний бизнес. В этом большая проблема.

Планировалось, что к 1 июня этого года будет разработана «дорожная карта» по внедрению раздельного сбора отходов во всех субъектах РФ, но сейчас, в связи с пандемией, этот проект, скорее всего, будет отложен.

Региональные операторы обычно внедряют раздельный сбор по принципу «сортировка на два ведра»: все вторсырье складывается в один контейнер, остальные отходы — в другой. Дальнейшая сортировка для них очень накладна, нужно нести дополнительные расходы. Надо отметить, что все региональные операторы уже и так терпят убытки и берут кредиты. Еще местные власти легким росчерком пера подписывают документ о снижении тарифа на вывоз для населения, потому что это непосильная ноша для людей. Такие меры создают еще более сложную ситуацию для региональных операторов. Им сейчас не до раздельного сбора.

Сейчас нам необходимо в первую очередь сохранить те проекты по раздельному сбору, которые внедряет заготовительный бизнес. Дать им зеленый свет. Малый бизнес более гибкий, так что его поддержка более эффективна.

Фото Олега Тихонова

Сейчас нам необходимо в первую очередь сохранить те проекты по раздельному сбору, которые внедряет заготовительный бизнес. Дать им зеленый свет. Малый бизнес более гибкий, так что его поддержка более эффективна

Есть еще такой момент: финансирование региональных компаний должно идти из денег расширенной ответственности производителя (РОП), но, к сожалению, эта система работает не очень хорошо. Недавно затеяли ее перестройку, пока что она закончилась битвой различных лоббистов — кто-то хочет передать все государству, кто-то бизнесу. Разработку новой концепции РОП, скорее всего, также отложат, а значит, денег производителей за потенциальные отходы от их продукции к переработчикам вторсырья будет приходить недостаточно.

В Европе РОП работает лучше, чем у нас. Там удалось полностью переложить финансирование системы раздельного сбора упаковки на производителя, то есть для жителей эта система бесплатна. Вторсырье в европейских странах вывозят бесплатно, жители платят только за остаточные, смешанные отходы. Это лучшая система из тех, что сегодня работают. В России тоже нужно разграничить потоки вторсырья и твердых коммунальных отходов. И не замыкать сбор вторсырья на региональных операторах ТКО, иначе это будет опять централизованная путаница и какой-то новый тариф для населения.

В Европе есть и штрафные санкции. Раздельный сбор является там обязательным для жителей и компаний. То есть жители не должны перемешивать упаковку с остальными отходами, они складывают ее в специальный контейнер.

ВОЗ: «Если вы думаете, что ваш одноразовый стаканчик до этого никто не трогал, вы сильно ошибаетесь»

Порой встречается мнение, что заниматься темой раздельного сбора отходов в России — это пустая трата времени, поскольку люди здесь привыкли выбрасывать все отходы в одном пакете. Менять привычки действительно достаточно сложно. Но здесь важный момент в том, что темы отходов, состояния окружающей среды, изменения климата стали достоянием общественности. Очень серьезно меняется информационный фон и благодаря этому людям проще изменить свои привычки. Они уже думают над тем, за что конкретно каждый человек отвечает, за то, какие отходы каждый создает. Внимание к этому пакету, который человек выбрасывает в контейнер, намного больше, чем 5 лет назад. На кого-то действуют жуткие картинки пластика в океане, какие-то фото свалок, отходов по поверхности Земли — люди уже примеряют это на себя. На самом деле не так сложно отказаться от пакетов, как кажется. Граждане не представляют собой безликую массу. Кому-то проще уже сегодня начать сокращать количество своих отходов, а кто-то это сделает завтра.

Фото Максима Платонова

Менять привычки действительно достаточно сложно. Но здесь важный момент в том, что темы отходов, состояния окружающей среды, изменения климата стали достоянием общественности

Еще это зависит от того, насколько благоприятна внешняя среда к тому, чтобы эти изменения совершались. Например, сейчас, во время пандемии, ситуация не очень благоприятная, потому что активно говорят о необходимости использовать одноразовую продукцию. Хотя на самом деле рекомендации ВОЗ говорят примерно следующее: «Если вы думаете, что одноразовый стаканчик, который вы взяли, до этого никто не трогал, то вы сильно ошибаетесь. А при использовании своей емкости для воды можно быть уверенным в том, что ее трогали только вы сами». Также может быть неверная информация в головах у людей, например о том, что ты надел маску и оказался в полной безопасности. Это не совсем так.

Кроме того, конечно, важно наличие инфраструктуры раздельного сбора отходов и доверия к этой инфраструктуре. Если вы увидите в своем дворе контейнеры для раздельного сбора отходов, которые очень аккуратно обслуживают, вовремя вывозят действительно на переработку, а не на свалку, то вам проще подключиться к этому.

В Санкт-Петербурге мусорная реформа еще не вступила в силу, и у нас пока что нет регионального оператора. Поэтому проекты по раздельному сбору отходов идут по инициативе малого и среднего бизнеса. В Питере сейчас появляется все больше и больше контейнеров во дворах. И надо сказать, что люди, которые ничего про это не знали, очень активно подключаются к раздельному сбору. Когда просто разговариваешь с местными жителями на улице, берешь интервью, они благодарят, что у них появилась такая возможность. Некоторые полагают, что наши сограждане инертны и косны, но это не так. Какое-то количество людей будет наплевательски относиться к отходам и завтра, но таких становится все меньше и меньше.

Пожертвования частных лиц в благотворительные фонды уменьшились за неделю на 30%

Я надеюсь, что последствия пандемии для экодвижений и благотворительных организаций будут не столь серьезными. В любом случае сейчас у всех трудности, не только у общественных движений. Некоммерческие организации уязвимы из-за того, что они существуют за счет пожертвований людей. Количество пожертвований в последние недели существенно снизилось. За неделю с 16 по 23 марта пожертвования частных лиц в благотворительные фонды уменьшились на 30%. Нам придется урезать свои траты, в первую очередь на оффлайн-мероприятия.

Что касается других источников поступления средств в нашу организацию — разного рода грантовой поддержки федерального и регионального уровней, то комитет по поддержке НКО Ленинградской области уже написал нам, что оффлайн-мероприятия в рамках грантовой поддержки переносятся на более поздние сроки, в основном на осень. Единственное мероприятие, которое перенесли с 30 марта на 16—17 июля — это форум «Экология» в Москве. Сейчас мне кажется, что они поступили слишком оптимистично.

Некоторые полагают, что наши сограждане инертны и косны, но это не так. Какое-то количество людей будет наплевательски относиться к отходам и завтра, но таких становится все меньше и меньше

Здесь сложность в том, что определенная работа НКО ведется в любом случае, ее нельзя провести онлайн. Например, мы отменили наши акции по приему вторсырья у людей, которая должна была пройти 4 апреля. Очень важно в этой ситуации сохранить наших сотрудников, обеспечить им какую-то базовую заработную плату. Сейчас, конечно, очень сложно как руководителям, так и работникам.

Если говорить не о форс-мажорной ситуации, то имеет смысл упростить механизм государственной поддержки НКО (а такая поддержка в какой-то мере есть — и на будущие проекты, и задним числом). Например, я могу сказать, что многие организации даже не обращаются за грантами к государству, потому что подать заявку на него и потом отчитаться — это очень сложно. И организация, которая не обладает достаточными ресурсами, юридической поддержкой, просто не в состоянии оформить все бумаги. Правда, если она прошла какую-то закалку, например, уже выиграла один грант и отчиталась по нему полностью, то дальше это делать намного проще.

Мы изначально вели много разной статистики, например, учитывали всех посетителей, все считали, взвешивали вторсырье. И у нас изначально была дисциплинированная организация, поэтому нам было не так сложно отчитываться по грантам. Надо просто привыкнуть к тому, что все действия, которые предпринимает НКО, нужно протоколировать, сохранять все накладные документы, чеки и так далее. Если все правильно учитывать, то получить поддержку государства проще.

Что касается нас, то мы уже третий год выигрываем президентский грант. Это достаточно серьезная поддержка, без нее нам было бы очень тяжело. Хотя одновременно его получение означает и огромное количество отчетности, строгие сроки и так далее. Много людей занимаются у нас конкретно этим, потому что иначе нам просто придется вернуть деньги.



Татьяна Нагорская﻿