Вильдан Ермилов: «Очень надеюсь, что летом все-таки доиграем этот сезон»

Интервью воспитанника академии «Рубина», выступающего за «молодежку» «Тамбова»

Воспитанник академии «Рубина», которому пока не дали шанса проявить себя в родном клубе, в досрочно прерванном сезоне молодежного первенства провел за «Тамбов» 20 матчей из 22. В них крайний защитник забил один мяч. Угадайте, кому? О голе в ворота воспитавшего его клуба, много шутящем Леониде Слуцком и городе Тамбове, заслужившем право на большой футбол — в большом интервью игрока, который, ко всему прочему, будет представлять «Тамбов» в киберфутбольном турнире «Самая быстрая лига» по Pro Evolution Soccer 2020.

«Бабушка сказала: «Интервью даешь, значит играешь»



— Вильдан, готовясь к встрече с тобой, не нашел ни одного твоего интервью, только комментарий после успешного для вашей команды октябрьского матча в Казани (4 октября в матче 12-го тура «молодежка» «Тамбова» выиграла в Казани 3:2, а Вильдан Ермилов открыл счет в матче, — прим. ред.).

— Вчера был у бабушки, сказал, что у меня будут брать интервью, она в ответ: «Хорошо, значит, играешь…». А мы не знаем, когда будем играть и будем ли в этом сезоне вообще. Пока вот тренируюсь на площадке 177-й школы, рядом с домом.

— Ну, в каких-то формах сезон продолжается. Вот «Рубин» в виртуальном чемпионате, благодаря Кварацхелии, обыграл «Урал».

— Мне предлагали сыграть за «Тамбов», сказав, что там Дзюба играет, другие известные личности. Но я отказался. Хотя штука интересная, например, вчера «Зенит» встречался с ЦСКА — Дзюба против Яка Бийола. Следим, болеем. (Уже когда это интервью было подготовлено к печати, Sports.ru сообщил, что в киберфутбольном турнире «Самая быстрая лига» по Pro Evolution Soccer 2020 «Тамбов» будет представлять Вильдан Ермилов, — прим. ред.).

Вчера был у бабушки, сказал, что у меня будут брать интервью, она в ответ: «Хорошо, значит, играешь…»



«С «Крыльями» будем доигрывать… 8 минут»

— Давай начнем с нынешней чрезвычайной ситуации. Чем заполняешь вынужденную паузу?

— Мы отыграли уже получивший скандальную славу матч с «Крыльями» (на 82-й минуте при счете 1:1 встреча 22-го тура молодежного первенства «Тамбов» — «Крылья Советов» была остановлена главным судьей после того как четыре футболиста самарской команды и тренер Шарипов получили красные карточки).

— Да, по этой игре. Похоже, там арбитр ошибся — матч останавливается, когда у одной из команд удалено пять, а не четыре полевых игрока.

— Никто ничего не понял. Остановка игры, разбегаюсь, чтобы сделать навес, звучит два свистка, и команды направляют в раздевалки. Честно скажу, никто ведь так особо в правила не углубляется, чтобы знать, когда матч должен быть остановлен досрочно. Мы переспросили судью, уверен ли он в своем решении. В конце концов, есть ведь делегат матча, три помощника судьи, включая резервного. Но он посмотрел в блокнотик и подтвердил свое решение. КДК, кстати, через 3 дня вынес решение, что 8 оставшихся минут будем доигрывать, представляете? Дата еще неизвестна, но вот такой казус случился.

— А что вообще привело к такой накаленной обстановке на поле? Там удаления-то пошли в последние полчаса игры, и, кстати, первый «горчичник» ты схлопотал. У вас старые счеты, что ли?

— И мы, и они неуступчивые. Мы с «крылышками» идем рядом в таблице, вышли с предельным настроем, как, уверен, и соперник. С одного спорного момента и вспыхнуло. Но и в начале игры были жесткие стыки, и арбитр не всегда действовал последовательно, иногда менял свое же решение, вот и начало тлеть еще в первом тайме.

«У меня позиция такая, что в единоборствах уступать нельзя»

— Ну и что потом?

— Потом нас распустили по домам. Каждому дали план индивидуальной работы, там расписано все — сколько надо тренироваться, когда выходные. А по датам, когда будем чемпионат доигрывать, ничего не известно. Надеюсь, что этот карантин мы переживем и летом доиграем, а летом куда приятнее играть, чем сейчас — и тепло, и поля совсем другого качества, и люди с удовольствием ходят на футбол.

У меня позиция такая, что в единоборствах уступать нельзя. Плюс по характеру я такой, что в стык иду до конца, ногу не убираю. Знаю, если проиграю, то за мной только вратарь

— Согласись, этот год ты можешь занести себе в актив. У тебя стабильное место в составе, из 22 матчей ты не принял участия только в двух, «Тамбов» уверенно идет в середине таблицы, всего одно уступая «Зениту». Кстати, две игры ты пропустил, как я понимаю, из-за «лишних» карточек?

— Совершенно верно. Их у меня восемь, после каждой четвертой одну игру «отдыхаешь».

— Восемь карточек за две трети первенства — это нормально для крайнего защитника?

— У меня позиция такая, что в единоборствах уступать нельзя. Плюс по характеру я такой, что в стык иду до конца, ногу не убираю. Знаю, если проиграю, то за мной только вратарь.

«В трудные моменты главное не сдаваться и не оправдываться»

— Молодежный «Тамбов» хорошо идет по турниру. Тот же «Рубин-М», к примеру, на 14-м месте, а вы на восьмом. За счет чего?

— Зайду издалека. Год назад, зимой 2019-го, я остался без клуба. Выступал за «Рубин-2», мы проводили зимний турнир в манеже, заняли второе место, не проиграли ни одной игры, но нам сказали: «Всем спасибо, второй лиги не будет, а на первенстве республики вместо команды, которая выступала, будет играть команда академии, последний возраст». Ребята из того коллектива все были играющие. Знаю двоих — они теперь играют в чемпионате Крыма. Некоторые, к сожалению, закончили.

А я завязывать с футболом не хотел. Я с девяти лет в академии, знал, что у меня есть перспективы. В такие моменты главное не сдаваться, не оправдываться, что «не получилось, так вышло, так сложились обстоятельства». И я продолжил сам тренироваться. А пока трансферное окно не было открыто, я выступал в первенстве НСФЛ за «Академию спорта» (Вильдан — студент второго курса факультета спорта ПГАФКСиТ, — прим. ред.). Отличная, кстати, была команда с замечательным тренером Айратом Маратовичем Гайнуллиным — он сейчас в академии «Рубина» работает, прекрасный специалист. Он сказал мне: «У тебя есть время до лета, работай». И Сергей Викторович Козко стал нас, несколько человек, привлекать для работы с основной командой «Рубина», чтобы мы имели хоть какую-то практику. Мы работали с вратарями — навешивали, били по воротам. «Рубин» еще Курбан Бекиевич Бердыев возглавлял. Было трудно осознавать, что ты без клуба, но, с другой стороны, мотивация была еще большей. Очень хотелось играть.

Я с девяти лет в академии, знал, что у меня есть перспективы. В такие моменты главное — не сдаваться, не оправдываться, что «не получилось, так вышло, так сложились обстоятельства». И я продолжил сам тренироваться

— Основной твоей тренировочной площадкой была 177-я школа?

— Уже лет семь, наверное, как я самостоятельно здесь занимаюсь. Наша с агентом задача была постоянно поддерживать форму, чтобы быть готовым в случае приглашения. Здесь все есть: турники, брусья, отжимания. А тактическая подготовка закладывалась в «Рубине». И летом агент договорился, что я поеду на просмотр в «молодежку» «Тамбова». Основная команда дебютировала в РПЛ, все кандидаты в молодежный состав приехали на просмотр, а возглавлять коллектив должен был Сергей Александрович Передня. Сначала они с помощниками просматривали местных ребят, потом нас, приезжих, чтобы были закрыты те или иные позиции.

«Доверие главного тренера раскрыло нас»

— Видимо, банда неплохая собралась?

— Не то слово. Двое ребят из «Локомотива» — вратарь Виталий Сычев и правый защитник Камиль Салахетдинов; очень хорошего уровня центрфорвард, наш лучший бомбардир Дима Меренчуков и опорник Володя Кабахидзе. Двое последних — 99-го года рождения, то есть уже опытные ребята. Дима — бомбардир от бога, нельзя сказать, что он особо атлетичный, но с мячом отлично разбирается и всегда оказывается в нужном месте. А главное в нашей команде, что Сергей Александрович всем нам доверяет. И это доверие нас раскрыло. Когда я играл в «Рубине-2», то меня ни разу не вызвали в молодежную команду, и этот непреодолимый ранее барьер я смог перешагнуть в «Тамбове».

— Неужели в Казани даже попробовать сыграть хотя бы неполный матч за «молодежку» не дали?

— Нет. Я приходил на матчи молодежного первенства, смотрел и задавал себе вопрос: «А чем я хуже?». И не находил ответа… Доверия не было, а как оно появилось в Тамбове, я понял, что буду всего себя отдавать на поле за этого тренера и за этот клуб.

— Передня ведь такой труженик от футбола. Он в Томске командой в трудные времена руководил, оставался «на хозяйстве», когда уходили пришлые тренеры, и дальше работал в глубинке — Хабаровске. В чем его сильные стороны?

— Ну вот смотрите. Наша первая игра — в Санкт-Петербурге. Мы приезжаем на стадион академии «Зенита» — он чем-то похож на «рубиновский». Шикарное натуральное поле. Раньше ты это видел только с трибун, а сейчас выходишь на поле, играет гимн, я в составе… И с первого же паса появляется уверенность в себе. Мы проиграли 1:2, но играли здорово, и многие специалисты отмечали, что мы возили «Зенит». И с этого первого матча мы почувствовали уверенность в своих силах. И роль главного тренера, его доверие к нам, его советы, подсказки, план на игру здесь трудно переоценить.

И у нас, и во взрослой команде сложились хорошие, дружные коллективы. Все с характерами, с амбициями, никто не приезжает, чтобы просто отыграть. Все хотят своей игрой что-то доказать



«В «Тамбов» все приезжают, чтобы своей игрой что-то доказать»

— Как дальше складывалось?

— Неделю готовились к «Локомотиву», окрыленные успешной, несмотря на результат, игрой против питерцев. И… перегорели, уступили в тяжелой борьбе 0:1. А потом первая домашняя, перед своими тамбовскими болельщиками. Со «Спартаком». На стадион «Локомотив» пришло очень много болельщиков. Такая атмосфера большого футбола. В нескольких метрах партнер, ты ему что-то говоришь и ни себя, ни его не слышишь. Хорошо начинаем, у москвичей ошибается защитник, мы открываем счет — такой гул стоит! До сих пор как вспомню — мурашки по коже. И так на каждом домашнем матче. Последние игры мы провели в манеже и туда тоже очень много болельщиков приходило.

— Давай разберемся с тамбовскими стадионами. «Локомотив» — городской?

— Нет, это стадион местной академии. Городской — «Спартак». Так команда раньше называлась, в тамбовском «Спартаке» играл, кстати, новый главный тренер первой команды Сергей Первушин. Еще есть крытый манеж.

— А футбольную академию в Тамбове недавно открыли?

— Нет, она давно существует. Просто с этого года команда академии начнет играть в ЮФЛ.

— Этот «Спартак» будут модернизировать, чтобы у «Тамбова» появилась возможность принимать соперников в родном городе?

— Подробностей не знаю, но вроде да. Будто бы хотят одну трибуну снести и построить новую, чтобы стадион отвечал требованиям Премьер-лиги.

— «Тамбов» при Первушине попер…

— И у нас, и во взрослой команде сложились хорошие, дружные коллективы. Все с характерами, с амбициями, никто не приезжает, чтобы просто отыграть. Все хотят своей игрой что-то доказать. Самые яркие примеры — Жора Мелкадзе, Володя Обухов — они именно в «Тамбове» раскрылись, и их имена теперь известны каждому. Очень рад за парней. Не каждому, как им, так удается перезагрузить карьеру. Думаю, в будущем, у них все сложится хорошо.

Мнение тренеров пусть остается при них, я в него не лезу, я — футболист, мое дело — играть. Мне это даже пошло на пользу, дало еще больший стимул к работе. Хуже было бы, если бы меня хвалили, мне тогда труднее было бы прогрессировать



«Первое, что удивило в Григоряне — на тренировках он применяет бокс»

— Ты в этом сезоне в заявку главной команды попадал?

— Нет. Только осенью, когда в РПЛ была пауза на игры сборных, нас с Меренчуковым позвали на сборы первой команды. Тогда «Тамбов» готовился к матчу с ЦСКА. Кстати, тогда в команду подъехали Обухов с Мелкадзе.

— Это еще при Григоряне было? Расскажи о впечатлениях от знакомства с этим специалистом.

— Сборы проходили в Саранске, где команда до недавнего времени проводила домашние матчи. Поначалу я немного волновался. Меня тогда поддержал и успокоил Влад Кулик. Он тогда еще выступал за «Тамбов». С ним я давно был знаком — когда Влад был в «Рубине», то как-то получил травму и приходил лечиться в академию. Там мы и познакомились. И вот осенью он мне много подсказывал, наставлял. Благодаря этому я почувствовал себя увереннее и с пользой провел это время. И вообще, когда стал играть за «молодежку», часто пользовался его наставлениями.

Что до Григоряна, то первое, что удивило — это бокс, который Александр Витальевич применяет в тренировочном процессе. Вместо утренней тренировки футболисты порой разбивались на пары и устраивали спарринги. Конечно, до серьезных «драк» и тяжелых ударов дело никогда не доходило, но для эмоциональной разрядки, сплочения коллектива польза была. Александр Витальевич — прекрасный тренер, харизматичный человек и хороший мотиватор.

Мы не могли проиграть тот матч — как бы я тогда приехал домой на зимние каникулы? Ходил бы все время с опущенной головой?



«Если бы мы проиграли «Рубину», как бы я приехал домой на каникулы?»

— После матча в Казани с «Рубином», в котором ты забил гол, а «Тамбов» выиграл, ты не скрывал, что матч был для тебя сверхпринципиальным, ты даже плохо спал всю неделю, все время настраиваясь на игру, и рад тому, что удалось показать и доказать, на что способен. Это нормальный подход, меня удивило другое. Вот твои слова из того интервью по следам игры: «Я с девяти лет занимался футболом здесь, в Казани, прошел всю академию, но, к сожалению, однажды руководители сказали мне, что не нуждаются в таком игроке, поскольку я слишком слабый». Смотрю на тебя и не понимаю, в чем ты слабый? Мало отжимаешься, медленно бегаешь, мяч сопернику уступаешь?

— Это было их мнение, что я слабый по сравнению с конкурентом на ту же позицию. В такой ситуации мне оставалось только работать и работать, что я делал и продолжаю делать. А мнение тренеров пусть остается при них, я в него не лезу, я — футболист, мое дело — играть. Мне это даже пошло на пользу, дало еще больший стимул к работе. Хуже было бы, если бы меня хвалили, мне тогда труднее было бы прогрессировать.

— Игра против «Рубина» тяжело для вас складывалась. Ты забил, вы повели, но потом дважды пропустили, причем один мяч забили в свои ворота, и вырвали победу только «на флажке».

— Еще и пенальти не реализовали. Но какое-то внутреннее чутье подсказывало, что мы все равно выиграем. Мы не могли проиграть тот матч — как бы я тогда приехал домой на зимние каникулы? Ходил бы все время с опущенной головой? Игра вышла интереснейшей. И мы, и «Рубин» не играли от обороны, такая атакующая с обеих сторон игра, уверен, зацепит любого болельщика. А мой гол — я, скорее, навешивал на дальнюю штангу, но попал в ворота. Повторю, для меня эта игра была очень принципиальной. Все равно, для любого выросшего в Казани футболиста это поле «Рубина» очень много значит. Я часто приходил туда, смотрел, как играет «молодежка», равнялся на них… и вот.

Все, кто работал в академии «Рубина» — от поваров и до учителей, все вложили в нас все свои знания. Если бы не они, ничего бы не было, ничего бы из нас не вышло

«Футбольное образование дал мне тренер, воспитавший Алана Дзагоева»

— Мы уже выяснили, что в академии «Рубина» ты с девяти лет. А вообще футболом когда начал заниматься?

— В девять лет.

— Так поздно же?

— Очень поздно… Тут такая смешная ситуация вышла. В детстве я был очень активным ребенком. С четырех лет, с детского сада, занимался спортивными бальными танцами, в шесть лет пошел на водное поло. В восемь оказался в спортивном лагере, где нам дали задание — каждый день по тысяче раз ударять о стену мячом (рукой). А рядом играли футболисты. Я быстро выполнял свое задание и бежал на соседнее поле играть в футбол. Один раз пришел их тренер и увидел, что мальчик не из его команды, а играет хорошо. И он подошел к нашему тренеру, а тот к моей маме и сказал: «Попробуйте отдать его на футбол, у него перспективы, к тому же, левоногий».

— Попробовали?

— Пришел в «Рубин» на просмотр весной 2009-го. С первого раза не получилось, я пошел в городскую команду. А осенью попробовал еще раз, и меня в «Рубин» взяли.

— Что вообще скажешь об обучении в «Рубине»?

— Академия «Рубина» — это супер! Тренеры — от самых маленьких до старших возрастов — следят за твоим прогрессом, точно определяют, в чем тебе нужно добавить. Например, у нас был такой Игорь Николаевич Родькин, он сейчас в «Чертаново». Прекрасный специалист. Его воспитанник, например, Алан Дзагоев, выросший в академии Коноплева. Так вот, Игорь Николаевич дал мне футбольное образование. Он научил меня правильно думать, не делать лишних движений, играть просто, когда это можно сделать. Потому что от моей позиции на поле многое зависит — если я буду передерживать мяч, нас будут быстро накрывать.

Все, кто работал в академии «Рубина» — от поваров и до учителей, все вложили в нас все свои знания. Если бы не они, ничего бы не было, ничего бы из нас не вышло. Несмотря на мою ситуацию, на то, что теперь я выступаю за другой клуб, «Рубин» — мой дом, моя школа, и я очень благодарен судьбе, что являюсь воспитанником «рубиновской» академии.

На наши матчи приходит очень много болельщиков, и мы эту ответственность осознаем



«Слуцкий очень много шутил, но когда надо — становился серьезным»

— Во время зимней паузы ты ездил на сборы с первой командой?

— Нет, с агентом. Со 2 по 14 января. Это индивидуальная работа — я отлично потренировался и на первый командный сбор приехал уже подготовленным. В Белеке я подтягивал те элементы, которые даются мне хуже, например, игру правой ногой. А с командой уже началась и тактическая подготовка.

— Ты там с «Рубином» пересекся?

— Да, команда Леонида Слуцкого за день до моего отъезда заехала в тот же отель. Пообщался с Ваней Коноваловым — мы с ним прошлой весной по инициативе Козко с вратарями «Рубина» работали. А вот Егора Бабурина уже не застал — он уехал в «Ростов». У Вани как раз в тот момент родилась дочь, и так получилось, что я одним из первых его поздравил. Пожелал здоровья и успешной карьеры.

— Слуцкого видел?

— Посмотрел их самую первую тренировку. Леонид Викторович очень много шутил. Но когда надо было что-то подсказывать по сути, он вмиг становился серьезным.

«В Тамбове игроков «молодежки» узнают на улице»

— Почему после возобновления чемпионата «Тамбов» сменил Саранск на Нижний Новгород в качестве домашней арены?

— Тут скорее логистика. По 6 часов добираться из Тамбова до Саранска — это выпадает целый тренировочный день. К примеру, когда игра назначалась на пятницу, команда выезжала в четверг. А сейчас 3 часа на скоростном поезде из Москвы — и на месте. Меньше устают в дороге, быстрее восстанавливаются. Команда ведь в Тарасовке базируется.

— Фактически роль домашней команды для болельщиков Тамбова играете вы, «молодежка»?

— Да, на наши матчи приходит очень много болельщиков, и мы эту ответственность осознаем.

— Жаль, штаб Первушина не может вас просматривать — вы играете в Тамбове, а они в этот день с командой уже на выезд направляются…

— Есть такое, ну для этого нас либо подтягивают к тренировкам с главной командой, либо мы, например, в понедельник, после тура, проводим легкую двусторонку с основой.

Нас очень хорошо посещают — на трансляциях со стадиона «Локомотив» видно, что люди даже за забором стоят, смотрят, болеют. Это завораживает. Город любит футбол, любит спорт

— Как тебе маленький Тамбов после большой Казани?

— Город не совсем уж и маленький, ухоженный, уютный. Все, что нужно, есть. В свободное время можно сходить в кинотеатр, есть рестораны, торговые центры. Большого спорта не так много, но с недавних пор есть своя команда в ВХЛ — я ходил на матч против казанского «Барса».

— Ты вообще, знаю, к хоккею неравнодушен. Встречался с тобой на матчах «Ирбиса».

— Защитник Ильяс Ситдиков — мой лучший друг. С Амиром Мифтаховым, вратарем молодежной сборной России, вот только что выходные вместе провел.

— Смотри, вот вышел «Тамбов» в Премьер-лигу, а зачем? Чтобы так мучиться с домашней ареной, чтобы болельщики не могли вживую увидеть игры любимой команды — не каждый ведь может ездить поддерживать футболистов в Саранск или Нижний. Может, и не надо было из ФНЛ подниматься наверх, пока не создали у себя необходимую инфраструктуру?

— Не соглашусь. Команда вышла в РПЛ напрямую, по спортивному принципу, а не потому, что кто-то отказался или не потянул по финансам, как бывает. Они это повышение в классе заслужили. Ничего страшного, реконструируют стадион и начнут играть дома. Народ в Тамбове очень приветливый, футбол обожают, нас, игроков молодежного состава, узнают, могут подойти на улице, поблагодарить за игру. Мы для них свои. И мы очень ценим это внимание, и каждый матч стараемся проводить на пределе. Посмотрите статистику — у нас дома много побед, проиграли только «Динамо» и сделали две ничьих — с «Ростовом» и ЦСКА. Нас, повторюсь, очень хорошо посещают — на трансляциях со стадиона «Локомотив» видно, что люди даже за забором стоят, смотрят, болеют. Это завораживает. Город любит футбол, любит спорт.

«Равняюсь на Рафаэля Герреро и профессионально анализирую его игру»

— Теперь парочка общих вопросов. Кто твои кумиры в футболе, какие клубы ты любишь смотреть, за какими чемпионатами следишь?

— Люблю смотреть Бундеслигу, особенно матчи дортмундской «Боруссии». Очень нравится Рафаэль Герреро, игрок на моей позиции. Прекрасный мастер. Вот на него я стараюсь равняться, профессиональным взглядом разбираю его игру — куда он смотрит, кому отдает пас, при каких условиях подключается в атаку, закрывает ли зону, когда мяч находится на противоположном фланге и так далее. Конечно, смотрю культовые матчи типа «Реал» — «Барселона». Помимо Бундеслиги, выделил бы АПЛ с ее непредсказуемостью, накалом борьбы. Там не поймешь никогда, кто станет чемпионом — возьмите хотя бы взлет «Лестера» в 2016-м. Да, в Германии доминирует «Бавария». Но сколько замечательных игроков прошло через Бундеслигу — тот же Фирмино хотя бы, и еще десятки имен. По количеству технически оснащенных футболистов можно судить о силе того или иного чемпионата.

Мы так долго ждали, когда кончится зимняя пауза, соскучились по игре. Но провели всего три тура, и эта беда… Очень хочется, чтобы сезон не прекратили досрочно, хочется его доиграть

— А Российская премьер-лига как тебе?

— Наш чемпионат тоже смотрю. У нас тоже хватает интриги и непредсказуемости. Взять то же противостояние «Тамбов» — ЦСКА. Не рискну предположить, кто выиграет. Наша команда очень мотивационная, ни один игрок «Тамбова» не выходит на поле отбывать номер. Все понимают, что они — игроки, клуб и болельщики — единое целое.

«Надо каждый день выходить и доказывать, что ты — лучший»

— Твое отношение к системе VAR?

— Она во многом делает футбол другой игрой. Частые остановки ломают игру. Они не идут на пользу ни той команде, которая взвинчивает темп, ни той, которая хочет сдержать соперника. Я — за эту систему, но применять ее надо как в Англии. Там тоже просматривают спорные моменты, но без необходимости лишних пауз не делают, в динамике игра не стопорится. А как в Италии или Испании — огромные паузы, потом прибавляют к каждому тайму по 7—9 минут — это губит футбол, лишает игру зрелищности.

— Ну и последнее — о чем сейчас мысли?

— Мы так долго ждали, когда кончится зимняя пауза, соскучились по игре. Но провели всего три тура, и эта беда… Очень хочется, чтобы сезон не прекратили досрочно, хочется его доиграть. Понятно, что сейчас главное — здоровье людей, победа над вирусом, но футбол существует для зрителей, и я надеюсь, что летом мы доиграем сезон при наших дорогих болельщиках. А пока мое дело — работать, выходить каждый день на поле, пусть пока здесь (кивает в сторону площадки 177-й школы, — прим. ред.), и доказывать, что ты — лучший.



Александр Норден﻿, фото fc-tambov.ru