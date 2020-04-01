Никита Сошников: «Все знали, что Умарк уедет, поэтому было желание помочь ему выиграть кубок»

Большое интервью с главной звездой нынешнего «Салавата Юлаева»

Никита Сошников вернулся в КХЛ из Северной Америки прошлым летом и сходу стал главной российской звездой и снайпером уфимского «Салавата Юлаева», собрав внушительные 48 (27+21) очков по системе «гол+пас». Как следствие, был вызван в сборную, и теперь уже вовсю ходят разговоры о его возвращении в НХЛ. Однако пока форварду «Салавата» остается сидеть на карантине — чемпионат, который, по признанию Никиты, в команде все были настроены выиграть, остановлен. «Реальное время» побеседовало с Сошниковым, узнав его мнение о ситуации с отъездом легионеров команды, «зеленых дерби» и судьбе сезона в НХЛ и выяснив, как хоккеист проводит карантин.

«Предложение разыграть финал «Ак Барс» — ЦСКА — это бред. При чем тут регулярка?»

— Спортсмены ушли в самоизоляцию даже раньше, чем все остальные. Не надоело дома?

— Да, есть такое дело, немножко надоедает, конечно. Но надо потерпеть, никому не легко в это время.

— Чем развлекаешь себя на карантине? Книги, сериалы, игры?

— Да у меня же семья, ребенок. Так что на все это времени и не хватает особо.

— Как считаешь, лига не затянула с принятием решения? Все европейские чемпионаты уже закончили, НХЛ остановилась, а в России еще думали...

— Даже не знаю. Как приняли решение, так и приняли. Так-то, по сути, ни одной игры [в этой подвешенной ситуации] и не состоялось — только «Спартак» с «Динамо» одну игру провели без болельщиков. И то, на тот момент какие-то решения рано было принимать. Посмотрели, поняли, что без болельщиков хоккей — это не хоккей, и приняли единственно правильное решение.

— Сейчас от главы профсоюза игроков КХЛ Андрея Коваленко прозвучало предложение провести лишь финальную серию, в которой за Кубок Гагарина сыграли бы «Ак Барс» и ЦСКА. Как тебе такая идея?

— Да это бред вообще. Остальные еще имели шанс сыграть в финале. Почему мы или другие команды не должны сыграть за Кубок Гагарина? Регулярный чемпионат — это одно, а плей-офф — совсем другое. При чем тут места в регулярном чемпионате?

Фото gorobzor.ru

Ребят можно понять — если бы они остались, то сегодня уже точно никуда бы не улетели. Поэтому они выбрали правильное решение



«Умарка и других легионеров можно понять — если бы они остались, то сегодня уже точно никуда бы не улетели»

— У тебя сходу получилось стать одним из лучших бомбардиров в лиге и лучшим в «Салавате» — 48 очков, 27 шайб. Это результат того, что здесь тебе доверяют больше и отводят другую роль, или так разнится уровень НХЛ и КХЛ?

— Конечно, тут нечего сравнивать — здесь я получал много игрового времени, играя по 18—20 минут в среднем за игру, а в НХЛ — 10 или 12 максимум. Роль тоже много значит — выходишь ли ты в большинстве, и все остальное. Все-таки здесь у меня много было забито в большинстве. Был дан карт-бланш, и я старался воспользоваться им по максимуму.

— «Салават Юлаев» весь сезон штормило — как итог только шестое место в конференции, но в плей-офф вы вновь заиграли иначе. В чем основная причина бед Уфы в прошедшей регулярке?

— Не было стабильности. Постоянно так: одну игру хорошо сыграешь, следующую провалишь. Потом нормально играешь, а в конце игры какая-то ошибка, и проигрываешь в одну шайбу.

То есть не было такого, чтобы мы доминировали в течение сезона, как это делает Казань, к примеру — та шла практически без спадов. Мы же были постоянно как на качелях — выиграем пару игр, следующую пару проиграем. Такая вот неровная регулярка была.

Ну а в плей-офф я только с трибуны переживал, а ребята молодцы! Особенно, конечно, Умарк и его звено — здорово они играли.

Наверное, вот в этом большая разница между регуляркой и плей-офф. Умарк в плей-офф — это совсем другой игрок, и все это знают.

— Как расцениваешь отъезд легионеров? Это демарш или они имели право в такой ситуации действовать в своих интересах?

— Это не то чтобы демарш. В принципе, тогда все уже было понятно. Мы сидели в раздевалке, обсуждали, и всем все было понятно, хотя КХЛ и отложила свое решение еще на неделю. Но ребят можно понять — если бы они остались, то сегодня уже точно никуда бы не улетели. Поэтому они выбрали правильное решение. Тут не то чтобы они забили на клуб — у них есть семьи, и жизни детей и их самих стоят на первом месте. Они улетели, теперь живут за городом и у них карантин. Все. Вопрос на этом закрыт.

Просто лига немножко затянула с решением, и легионеры попадали в тупик.

Но и позицию клуба тоже можно понять, потому что у этих игроков есть контракты. Сложная ситуация, все-таки это форс-мажор с этим вирусом. Я и сам уже должен был быть в Канаде и готовиться, но тоже не могу никуда уехать.

— Списывались с Умарком после его отъезда?

— Да нет, просто в общем чате пожелали удачи. Я уже давно знал, что Умный уедет, просто никто особо это не разглашал. Все знали, и он прекрасно знал, что это его последний сезон в Уфе. Поэтому у всех было желание помочь ему выиграть кубок. Но вот так получилось с этим вирусом.

«Мы все понимаем, какая «Ак Барс» организация, и уважаем ее. А на эмоциях можно всякое сказать»

— История не знает сослагательного наклонения, но после последнего матча между «Салаватом» и «Ак Барсом» все обсуждали видео, где Сергеев и Кугрышев нелицеприятно отзываются о казанской команде. Как считаешь, это сыграло бы свою роль в предстоящей серии?

— Я, если честно, не смотрел это видео, не разбирался, кто о чем говорил. Но, опять же, если что-то и было сказано, то это было сказано на эмоциях. Мы все прекрасно понимаем, какая «Ак Барс» серьезная организация. Для игроков там все сделано на высшем уровне. Мы все мы прекрасно понимаем, какой это клуб и какие у него болельщики. Мы их всех уважаем, но в порыве эмоций можно сказать что угодно.

Поэтому никаких обид никто бы не держал — просто была бы мужская заруба в любом случае.

Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Много принципиальных игр — это грамотное решение со стороны лиги. Если эти матчи вызывают большой интерес у болельщиков, то почему бы не сыграть шесть матчей?

— Прочувствовал какую то уникальность матчей «зеленого дерби»?

— Да, этого у них не отнять. Атмосфера классная, между болельщиками постоянное противостояние. Конечно, здесь настраиваешься по-особенному и понимаешь, что эти игры отличаются от остальных.

Когда играл в «Торонто», с «Монреалем» тоже была особая атмосфера — понимаешь, что это дерби клубов «Оригинальной шестерки». Так что опыт в играх с накалом у меня был.

— Шесть игр Казани и Уфы за сезон — не перебор?

— Да нет, совсем не перебор. Много принципиальных игр — это грамотное решение со стороны лиги. Если эти матчи вызывают большой интерес у болельщиков, то почему бы не сыграть шесть матчей?

— Как тебе идея сыграть одну из таких игр в Давосе? Да и вообще, что скажешь об идее вывозить игры КХЛ в Европу?

— Честно скажу, мне очень понравилось. Когда ты весь сезон мотаешься, полететь в Европу — это такое удовольствие.

С Казанью, да, была принципиальная игра, но не сказать, что был какой-то запредельный настрой на последовавшем Кубке Шпенглера. Ты выходишь и видишь, что болельщики болеют там настолько по-другому, атмосфера другая. Выходишь и получаешь удовольствие от хоккея.

Сначала вроде приехали с мыслями «турнир поиграть», а потом уже и настрой появился, не хотелось проигрывать, хотелось дальше играть в плей-офф . Вот когда чехам проиграли — заруба там уже была серьезная.

Потому что в такой атмосфере хотелось жить. Праздничная, новогодняя атмосфера. Ты занимаешься любимым делом, живешь в горах — что еще надо?

— Говорили, что эта акклиматизация в высокогорье потом серьезно сказалась на форме команды.

— Это все ерунда. Акклиматизация была на тренировках первые три дня. Да, тогда было тяжело. Но у нас после Нового года было время, и график турнира нормально нам подходил. Я себя нормально чувствовал.

Мы и до Давоса валились — было что-то около восьми поражений в девяти играх , плюс у нас еще полкоманды там не было, что я считаю большим минусом.

«Не исключаю варианта с возвращением в НХЛ»

— Сейчас ходят разговоры о том, что в следующем сезоне из КХЛ уедет много хоккеистов. В том числе называют и твою фамилию, мол, ты готов вернуться в НХЛ. Сам что скажешь об этих слухах?

— Я далеко не загадываю. Придет время, и там уже будем решать. Я ничего не планирую, но у меня всегда есть задача выходить на каждую игру и показывать максимум. А там уже будет зависеть от меня, моего здоровья и от того, как все срастется. Я не исключаю такого варианта.

Фото vk.com/hcsalavat

Я далеко не загадываю. Придет время, и там уже будем решать. Я ничего не планирую, но у меня всегда есть задача выходить на каждую игру и показывать максимум

— Если, предположим, поступит предложение уехать уже этим летом — рассмотришь?



— Этим летом не поступит, потому что у меня контракт в Уфе еще на год, они тоже на это будут смотреть. Я думаю, к Новому году, если будут хорошие результаты, могут начать связываться. Но опять-таки нужно показывать, на что ты способен и играть без травм.

Я уехал оттуда не из-за того, что плох как игрок, а потому, что были проблемы со здоровьем. Поэтому для меня очень важно быть здоровым.

— Как человек, которому знаком этот путь, что скажешь о карьере Ильи Михеева в «Торонто»? Он очень ярко стартовал но, кажется, после Рождества немного сник.

— Да нет, я не скажу, что он сник. Просто там началось давление на Бэбкока, ему надо было начинать выигрывать, и он стал играть своими основными ребятами — теми, кого он знает два-три года. Я хорошо знаю этого тренера, и он уже не мог доверять новичку больше, чем игроку, который играет в лиге три года. Поэтому Илья получал не много времени. Все-таки у Бэбкока уже своя работа была под вопросом.

Пришел новый тренер, и он снова начал играть в первом звене, с хорошим игровым временем и хорошими партнерами. Михеев провел хороший сезон для начала, но, к сожалению, получил травму.

«По моим ощущениям, никто уже в этом сезоне ничего играть не будет. В том числе НХЛ»

— Ты как-то говорил, что в «Торонто» общение происходит по национальностям: русские с русскими, канадцы и американцы между собой, европейцы тоже. Может, в этом основная проблема команды, которая имеет крутой состав и бюджет, но никак не может ничего выиграть? Нет единства в команде.

— Да нет, ну какие национальности. Когда я играл в «Торонто», мы пришли с «Марлис» — нас было восемь человек и команда была супердружная. Очень классный коллектив был, и неважно — канадец, европеец.

А по поводу того, что не могут ничего выиграть… Мне сложно судить. Я поиграл немного и за «Сент-Луис», посмотрел, какие там ребята. Когда я там играл, для меня было странно, что мы идем на последнем месте. Потому что на тренировках смотришь — там просто не оставалось пространства: все очень плотно, жестко, и отношение к хоккею на высоком уровне. А потом после января их было уж не остановить, и они выиграли Кубок Стэнли.

В «Торонто» просто очень молодой костяк команды, им надо через многое пройти. И чтобы что-то выиграть, нужно, чтобы сложилось много пазлов.

— По твоим ощущениям, НХЛ продолжит этот сезон? Сегодня все выглядит безнадежно..

— По моим ощущениям, никто уже ничего играть в этом сезоне не будет. Дай бог следующий сезон начать — на это надо настраиваться. Пора уже отпустить ситуацию, сидеть дома и делать все самое необходимое для того, чтобы этот вирус уже победить. Может, вакцину создадут или еще что-то.

Но нельзя относиться к ситуации наплевательски — выходить на улицу без маски, здороваться за руку, быть в тесном контакте. У каждого из нас есть бабушки и дедушки — о них нужно подумать.

Да и сам уже не знаешь, что этот вирус из себя представляет — то пожилые от него страдают, то, как теперь выяснилось, и молодые тоже. Надо быть очень осторожными.