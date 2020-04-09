Безопасность и комфорт: как «Таттелеком» помогает сделать татарстанские дворы «нашими»
Компания по обращениям жителей и управляющих компаний продолжает устанавливать камеры видеонаблюдения, предупреждая преступность и повышая уровень безопасности в жилых домах
В Татарстане после общественных пространств вектор внимания развернулся к самым востребованным и часто используемым жителями местам — их собственным дворам. Пока в правительстве, несмотря на новый коронавирус, реализуют масштабнейшую республиканскую программу и учат татарстанцев добрососедству, камеры «Таттелекома» уже несколько лет обеспечивают их безопасность, помогая правоохранителям раскрывать преступления и давая людям возможность не переживать за себя и своих детей, а также контролировать надлежащее содержание и сохранность имущества даже в текущих непростых условиях. Подробности — в материале «Реального времени».
В Татарстане сделают дворы «нашими»
С 2020 года в Татарстане занялись благоустройством дворов системно, на республиканском уровне. Программа «Наш двор» предполагает не только и не столько ремонт придомовых территорий, сколько переосмысление пространства у дома, где каждый житель является его частью, а дворы действительно становятся «нашими». Тренд на это задал президент республики Рустам Минниханов, который ясно дал понять, что один из важнейших аспектов «дворовой» реформы — изменение отношения к месту, где человек бывает чаще всего: как со стороны органов власти, так и со стороны самих жителей, которым в наследство достанутся результаты «Нашего двора».
Эти процессы непосредственно взаимосвязаны с другими, не менее важными — безопасностью и контролем за содержанием имущества. В информационной повестке республики то и дело появляются истории, подтверждающие, что в многоквартирных домах, помимо устаревшей инфраструктуры, еще есть чему уделять внимание. Например, в октябре 2019 года ночью произошел пожар на улице Красной Позиции в Казани. Рядом с входной дверью запылали две детские коляски, после чего огонь перекинулся на деревянную дверь подвала. Повезло, что в ходе ЧП никто не пострадал. Тогда жители дома предполагали, что за поджог ответственен бездомный, иногда ночующий у них в подъезде. Видеонаблюдение могло бы ответить на этот вопрос, но камеры по этому адресу не установлены.
Как отмечают в МВД по РТ, на фоне произошедших сокращений личного состава следить за порядком помогают как камеры видеонаблюдения, так и дружинники. Но в случае с добровольцами большой фактор играет стечение обстоятельств — их нахождение рядом в момент нарушения.Камеры видеонаблюдения в этом случае более предпочтительны, так как они непрерывно следят за вверенной территорией.
Камеры видеонаблюдения как залог порядка
На итоговой коллегии прокуратура Татарстана озвучила неутешительные цифры: количество уголовных преступлений в республике в прошлом году выросло на 14,3%, достигнув цифры свыше 49,8 тысячи. При этом если преступлений против личности стало меньше, то краж и мошенничеств, напротив, больше.
Повысить раскрываемость преступлений удается с помощью современных технологий. В МВД по РТ отчитались, что в 2019 году, благодаря записям с камер видеонаблюдения на улицах и во дворах, удалось раскрыть более 1 400 преступлений.
— И это при том, что на текущий момент в Татарстане 8 170 жилых многоквартирных домов имеют техническую возможность, но не оснащены видеокамерами. Всего не охвачено видеокамерами наблюдения 72 процента многоквартирных домов, которые в перспективе могли бы повысить уровень безопасности на улице и дать жителям возможность не переживать за близких и свое имущество, — говорит директор по маркетингу компании «Таттелеком» Сергей Шагиахметов.
Именно облачное видеонаблюдение можно считать залогом порядка — по нескольким причинам: во-первых, видео с камер сразу записывается в облачный архив, его не стереть и не выкрасть, во-вторых, доступ к камерам всегда есть у МВД для мониторинга или поиска инцидентов, ну и в-третьих, облачные технологии позволяют 24 часа в сутки контролировать доступность камеры, т. е. мгновенно получать сигнал о неисправности и производить ремонт.
Только в Казани по камерам, установленным в рамках программ «Безопасный город» и «Безопасный двор», выявили 51 административное правонарушение и раскрыли более 800 преступлений: от краж велосипедов из подъездов многоквартирных домов до хищения средств из банкоматов.
«Таттелеком» принимает активное участие в развитии проектов «Безопасный двор» и «Безопасный город». На сегодняшний день компанией установлено во дворах по всему Татарстану 11 696 камер с высоким разрешением. В Казани на страже порядка работают 5 982 камеры, в Альметьевске — 3 639, в Набережных Челнах — 1 895. Всего видеонаблюдение охватывает 3 529 домов в 35 населенных пунктах, включая не только крупные города.
Нарушитель не скроется
Преимущественно неприятные инциденты происходят во дворах, на парковках и в гаражных комплексах, особенно если речь идет о районах, в избытке застроенных многоквартирными домами. Статистика показывает, что видеонаблюдение дает возможность оперативно раскрывать преступления. Но здесь принципиальное значение имеет качество картинки.
Под Новый год в сети появилось видео пылающей детской площадки в Дербышках. Камеры наблюдения там были, но, по всей видимости, с низким разрешением — по ним зафиксировано, что огонь разжигали двое мужчин. Правда, опознать их лица не получилось. Дознаватели позже объявили, что будут благодарны любой информации от очевидцев поджога.
Поскольку камеры видеонаблюдения, устанавливаемые«Таттелеком», обладают высоким разрешением, то лиц от них не скрыть. Более того, уже несколько лет компания реализует проект, в рамках которого с помощью автоматизированной системы вычисляют правонарушителей по базам полиции. Альметьевск не просто так стал вторым после Казани по количеству камер. Именно в «нефтеграде» на базе сети ПАО «Таттелеком» с 2018 года внедрен пилотный проект по распознаванию лиц. Сейчас в общественных местах и дворах города установлено около 120 камер, которые в режиме реального времени за несколько секунд идентифицируют личность и по биометрии лица еще и распознают преступников. Как отчиталась районная прокуратура, за 2 года работы с помощью видеоаналитики нашли и задержали восемь лиц, находящихся в розыске, и 26 лиц, уклоняющихся от административного наказания.
Впрочем, технологию можно использовать не только для поимки преступников. С ее помощью можно анализировать используемые горожанами маршруты передвижения, и в дальнейшем использовать эти данные для качественного градостроительного развития.
Кто посчитает несовершенные преступления?
Сегодня камеры видеонаблюдения используются для фиксации и расследования правонарушений и преступлений, количество которых посчитать можно. Но при этом не представляется возможным оценить в цифрах объем правонарушений, которые не совершены, благодаря неусыпному контролю камер. Правда, можно пойти другим путем и сравнить ситуацию до и после появления «большого брата».
Текущая статистика показывает, что в Татарстане количество зарегистрированных автомобильных краж за последние годы снизилось на 17,6%. Из трех городов с наибольшей долей проникновения проекта «Безопасный двор» заметнее всего выделятся Альметьевск, где количество краж снизилось на 29,4%. В Казани эта цифра составила 25,8%, а в Набережных Челнах — 14,6%. В целом позитивные результаты показывает и динамика зарегистрированных уличных преступлений в жилых массивах — их количество с 2015 по 2018 годы снизилось на 28,6%.
Круглосуточный контроль
Оборудование «Таттелекома» не случайно так популярно по Татарстану — его устанавливают полностью под ключ, компания обеспечивает монтаж, подключение камер видеонаблюдения и берет все риски по эксплуатации и обслуживанию на себя. С помощью камер видеоконтроль осуществляется и днем, и ночью: с высоким разрешением картинки и персональным доступом к записям.
Оборудование преимущественно устанавливают с видом на детские площадки, въезды во двор и на мусорные контейнеры. Но при желании количество камер можно увеличить и захватить подъезды и лифты.
Видеоархив с камер за последние 7 дней хранится на серверах «Таттелекома» и оттуда поступает в УК, ТСЖ и МВД. Если жители являются абонентами «Таттелекома», то им открыты для просмотра и скачивания видеоматериалы с камер своего дома через личный кабинет, если нет — они могут получить доступ к личному кабинету, для этого лишь нужно обратиться в УК или посетить офис «Таттелекома».
В личном кабинете пользователь в любой момент может посмотреть, нет ли посторонних рядом с его детьми на игровой площадке или отследить, кто задел его машину на парковке. Среди реальных историй, когда камеры «Таттелекома» помогли разобраться в ситуации, есть даже такая: в феврале 2019 года в Казани в одном из домов по улице Даурской студентка, снимающая квартиру, заявила, что ее изнасиловал мужчина, представившийся газовиком. У одного из соседей был доступ к архивам с камер видеонаблюдения, который он предоставил оперативникам. По записям они определили всех мужчин, передвигающихся в подъезде. Позже девушка призналась, что все придумала, чтобы не возвращать своей соседке по квартире долг.
С новыми технологиями — в города и села
Понимая свои точки роста, «Таттелеком» в ближайшее время планирует расширить функционал «Безопасного двора»:
- автоматически уведомлять о происшествиях, зафиксированных на камерах;
- внедрить детектор движения, позволяющий фиксировать движение и отмечать их на записи — все для того, чтобы человек не тратил время на просмотр всего видео;
- внедрить детектор саботажа, уведомляющий о попытках закрыть объектив камеры;
- продолжить внедрение домофонов в многоквартирных жилых домах с функцией видеонаблюдения.
Компания готова не только повышать уровень безопасности и комфорта в городах, но и развивать видеонаблюдение в селах и поселках. Все это в перспективе существенно облегчит быт жителей — начиная от пресечения возможных краж и заканчивая поиском пропавших людей, передвижение которых можно будет отследить по записям с камер видеонаблюдения.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/170281-tattelekom-pomogaet-sdelat-tatarstanskie-dvory-nashimi
Конечно не получилось. Ведь качество картинки оставляет желать лучшего... Это только в фильмах из такой квадратной картинки могут сделать четкие снимки, но увы жизнь - это не фильм
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/170281-tattelekom-pomogaet-sdelat-tatarstanskie-dvory-nashimi
Не залог порядка, а инструмент для раскрытия преступлений. Камеры никак не способствуют уменьшению преступлений