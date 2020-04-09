Безопасность и комфорт: как «Таттелеком» помогает сделать татарстанские дворы «нашими»

Компания по обращениям жителей и управляющих компаний продолжает устанавливать камеры видеонаблюдения, предупреждая преступность и повышая уровень безопасности в жилых домах

Фото: пресс-служба ПАО «Таттелеком»

В Татарстане после общественных пространств вектор внимания развернулся к самым востребованным и часто используемым жителями местам — их собственным дворам. Пока в правительстве, несмотря на новый коронавирус, реализуют масштабнейшую республиканскую программу и учат татарстанцев добрососедству, камеры «Таттелекома» уже несколько лет обеспечивают их безопасность, помогая правоохранителям раскрывать преступления и давая людям возможность не переживать за себя и своих детей, а также контролировать надлежащее содержание и сохранность имущества даже в текущих непростых условиях. Подробности — в материале «Реального времени».

В Татарстане сделают дворы «нашими»

С 2020 года в Татарстане занялись благоустройством дворов системно, на республиканском уровне. Программа «Наш двор» предполагает не только и не столько ремонт придомовых территорий, сколько переосмысление пространства у дома, где каждый житель является его частью, а дворы действительно становятся «нашими». Тренд на это задал президент республики Рустам Минниханов, который ясно дал понять, что один из важнейших аспектов «дворовой» реформы — изменение отношения к месту, где человек бывает чаще всего: как со стороны органов власти, так и со стороны самих жителей, которым в наследство достанутся результаты «Нашего двора».



Программа «Наш двор» предполагает не только и не столько ремонт придомовых территорий, сколько переосмысление пространства у дома, где каждый житель является его частью

Эти процессы непосредственно взаимосвязаны с другими, не менее важными — безопасностью и контролем за содержанием имущества. В информационной повестке республики то и дело появляются истории, подтверждающие, что в многоквартирных домах, помимо устаревшей инфраструктуры, еще есть чему уделять внимание. Например, в октябре 2019 года ночью произошел пожар на улице Красной Позиции в Казани. Рядом с входной дверью запылали две детские коляски, после чего огонь перекинулся на деревянную дверь подвала. Повезло, что в ходе ЧП никто не пострадал. Тогда жители дома предполагали, что за поджог ответственен бездомный, иногда ночующий у них в подъезде. Видеонаблюдение могло бы ответить на этот вопрос, но камеры по этому адресу не установлены.

Как отмечают в МВД по РТ, на фоне произошедших сокращений личного состава следить за порядком помогают как камеры видеонаблюдения, так и дружинники. Но в случае с добровольцами большой фактор играет стечение обстоятельств — их нахождение рядом в момент нарушения.Камеры видеонаблюдения в этом случае более предпочтительны, так как они непрерывно следят за вверенной территорией.

Камеры видеонаблюдения как залог порядка

На итоговой коллегии прокуратура Татарстана озвучила неутешительные цифры: количество уголовных преступлений в республике в прошлом году выросло на 14,3%, достигнув цифры свыше 49,8 тысячи. При этом если преступлений против личности стало меньше, то краж и мошенничеств, напротив, больше.

Повысить раскрываемость преступлений удается с помощью современных технологий. В МВД по РТ отчитались, что в 2019 году, благодаря записям с камер видеонаблюдения на улицах и во дворах, удалось раскрыть более 1 400 преступлений.



— И это при том, что на текущий момент в Татарстане 8 170 жилых многоквартирных домов имеют техническую возможность, но не оснащены видеокамерами. Всего не охвачено видеокамерами наблюдения 72 процента многоквартирных домов, которые в перспективе могли бы повысить уровень безопасности на улице и дать жителям возможность не переживать за близких и свое имущество, — говорит директор по маркетингу компании «Таттелеком» Сергей Шагиахметов.

Именно облачное видеонаблюдение можно считать залогом порядка — по нескольким причинам: во-первых, видео с камер сразу записывается в облачный архив, его не стереть и не выкрасть, во-вторых, доступ к камерам всегда есть у МВД для мониторинга или поиска инцидентов, ну и в-третьих, облачные технологии позволяют 24 часа в сутки контролировать доступность камеры, т. е. мгновенно получать сигнал о неисправности и производить ремонт.

В МВД по РТ отчитались, что в 2019 году, благодаря записям с камер видеонаблюдения на улицах и во дворах, удалось раскрыть более 1 400 преступлений. Фото realnoevremya.ru

Только в Казани по камерам, установленным в рамках программ «Безопасный город» и «Безопасный двор», выявили 51 административное правонарушение и раскрыли более 800 преступлений: от краж велосипедов из подъездов многоквартирных домов до хищения средств из банкоматов.

«Таттелеком» принимает активное участие в развитии проектов «Безопасный двор» и «Безопасный город». На сегодняшний день компанией установлено во дворах по всему Татарстану 11 696 камер с высоким разрешением. В Казани на страже порядка работают 5 982 камеры, в Альметьевске — 3 639, в Набережных Челнах — 1 895. Всего видеонаблюдение охватывает 3 529 домов в 35 населенных пунктах, включая не только крупные города.

Нарушитель не скроется

Преимущественно неприятные инциденты происходят во дворах, на парковках и в гаражных комплексах, особенно если речь идет о районах, в избытке застроенных многоквартирными домами. Статистика показывает, что видеонаблюдение дает возможность оперативно раскрывать преступления. Но здесь принципиальное значение имеет качество картинки.



Под Новый год в сети появилось видео пылающей детской площадки в Дербышках. Камеры наблюдения там были, но, по всей видимости, с низким разрешением — по ним зафиксировано, что огонь разжигали двое мужчин. Правда, опознать их лица не получилось. Дознаватели позже объявили, что будут благодарны любой информации от очевидцев поджога.



Под Новый год в сети появилось видео пылающей детской площадки в Дербышках. Камеры наблюдения там были и по ним видно, что огонь разжигали двое мужчин. Правда, распознать их лица не получилось. Фото: скриншот

Поскольку камеры видеонаблюдения, устанавливаемые«Таттелеком», обладают высоким разрешением, то лиц от них не скрыть. Более того, уже несколько лет компания реализует проект, в рамках которого с помощью автоматизированной системы вычисляют правонарушителей по базам полиции. Альметьевск не просто так стал вторым после Казани по количеству камер. Именно в «нефтеграде» на базе сети ПАО «Таттелеком» с 2018 года внедрен пилотный проект по распознаванию лиц. Сейчас в общественных местах и дворах города установлено около 120 камер, которые в режиме реального времени за несколько секунд идентифицируют личность и по биометрии лица еще и распознают преступников. Как отчиталась районная прокуратура, за 2 года работы с помощью видеоаналитики нашли и задержали восемь лиц, находящихся в розыске, и 26 лиц, уклоняющихся от административного наказания.

Впрочем, технологию можно использовать не только для поимки преступников. С ее помощью можно анализировать используемые горожанами маршруты передвижения, и в дальнейшем использовать эти данные для качественного градостроительного развития.

Кто посчитает несовершенные преступления?

Сегодня камеры видеонаблюдения используются для фиксации и расследования правонарушений и преступлений, количество которых посчитать можно. Но при этом не представляется возможным оценить в цифрах объем правонарушений, которые не совершены, благодаря неусыпному контролю камер. Правда, можно пойти другим путем и сравнить ситуацию до и после появления «большого брата».

Текущая статистика показывает, что в Татарстане количество зарегистрированных автомобильных краж за последние годы снизилось на 17,6%. Из трех городов с наибольшей долей проникновения проекта «Безопасный двор» заметнее всего выделятся Альметьевск, где количество краж снизилось на 29,4%. В Казани эта цифра составила 25,8%, а в Набережных Челнах — 14,6%. В целом позитивные результаты показывает и динамика зарегистрированных уличных преступлений в жилых массивах — их количество с 2015 по 2018 годы снизилось на 28,6%.

Круглосуточный контроль

Оборудование «Таттелекома» не случайно так популярно по Татарстану — его устанавливают полностью под ключ, компания обеспечивает монтаж, подключение камер видеонаблюдения и берет все риски по эксплуатации и обслуживанию на себя. С помощью камер видеоконтроль осуществляется и днем, и ночью: с высоким разрешением картинки и персональным доступом к записям.



Если жители являются абонентами «Таттелекома», то им открыты для просмотра и скачивания видеоматериалы с камер своего дома через личный кабинет. Фото ПАО «Таттелеком»

Оборудование преимущественно устанавливают с видом на детские площадки, въезды во двор и на мусорные контейнеры. Но при желании количество камер можно увеличить и захватить подъезды и лифты.

Видеоархив с камер за последние 7 дней хранится на серверах «Таттелекома» и оттуда поступает в УК, ТСЖ и МВД. Если жители являются абонентами «Таттелекома», то им открыты для просмотра и скачивания видеоматериалы с камер своего дома через личный кабинет, если нет — они могут получить доступ к личному кабинету, для этого лишь нужно обратиться в УК или посетить офис «Таттелекома».

В личном кабинете пользователь в любой момент может посмотреть, нет ли посторонних рядом с его детьми на игровой площадке или отследить, кто задел его машину на парковке. Среди реальных историй, когда камеры «Таттелекома» помогли разобраться в ситуации, есть даже такая: в феврале 2019 года в Казани в одном из домов по улице Даурской студентка, снимающая квартиру, заявила, что ее изнасиловал мужчина, представившийся газовиком. У одного из соседей был доступ к архивам с камер видеонаблюдения, который он предоставил оперативникам. По записям они определили всех мужчин, передвигающихся в подъезде. Позже девушка призналась, что все придумала, чтобы не возвращать своей соседке по квартире долг.

С новыми технологиями — в города и села

Понимая свои точки роста, «Таттелеком» в ближайшее время планирует расширить функционал «Безопасного двора»:

автоматически уведомлять о происшествиях, зафиксированных на камерах;

внедрить детектор движения, позволяющий фиксировать движение и отмечать их на записи — все для того, чтобы человек не тратил время на просмотр всего видео;

внедрить детектор саботажа, уведомляющий о попытках закрыть объектив камеры;

продолжить внедрение домофонов в многоквартирных жилых домах с функцией видеонаблюдения.

Компания готова не только повышать уровень безопасности и комфорта в городах, но и развивать видеонаблюдение в селах и поселках. Все это в перспективе существенно облегчит быт жителей — начиная от пресечения возможных краж и заканчивая поиском пропавших людей, передвижение которых можно будет отследить по записям с камер видеонаблюдения.