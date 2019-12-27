Ночью в Казани сняли на видео горящую детскую площадку в Дербышках

Фото: кадр видео из соцсети

Минувшей ночью в жилом массиве Дербышки в Казани горела детская площадка. Полыхающую конструкцию сняли на видео местные жители.

На кадрах очевидцы пожара пытаются дозвониться спасателям. По их словам, на их звонки никто не отвечает. При этом автор видео говорит, что пожарная часть находится «буквально в ста метрах» от места происшествия.

«Не приедут, пока не сгорит», — комментирует автор ролика.

На последних секундах ролика видно, что показались пожарные машины.

Ранее в Дербышках сняли на видео массовую драку подростков-хоккеистов.