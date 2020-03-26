«Проект оказался неудачным»: как умирала Татарстанская международная инвестиционная компания
В этот день 10 лет назад в Казани был подписан договор о создании Татарстанской международной инвестиционной компании — амбициозного в момент запуска проекта привлечения в республику модного на тот момент исламского финансирования. Как выяснило «Реальное время», грандиозным планам не суждено было сбыться. ТМИК сейчас фактически приостановила работу и сосредоточилась только на одном направлении — Евразийской лизинговой компании, предлагающей исламский лизинг «Иджара». О причинах сворачивания проекта и проблемах развития исламских финансовых инструментов в России — в нашем материале.
От многообещающего старта к бесславному финишу
26 марта 2010 года был подписан договор о создании Татарстанской международной инвестиционной компании. Предполагалось, что ТМИК позволит укрепить сотрудничество республики и Исламского банка развития, а также займется продвижением различных инвестиционных проектов.
Одним из первых проектов Татарстанской международной инвестиционной компании должно было стать создание в Казани центра по производству халяльной продукции для всей России. Второй проект — девелоперская компания, а третий — один из крупнейших в регионе бизнес-центров.
К сожалению, по прошествии 10 лет приходится констатировать фактическую «смерть» проекта. Сайт ТМИК не работает, телефонные номера недоступны, а Ассоциация предпринимателей-мусульман России утверждает, что такая компания в ней не состоит, несмотря на то, что ТМИК числится на их сайте в качестве партнера.
Единственная работающая инвестиция
Один из застрельщиков сотрудничества республики с исламскими финансовым институтами, советник премьер-министра Татарстана, президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов подтвердил «Реальному времени» информацию о том, что сейчас компания практически приостановила действие.
— Насколько я знаю, это так, и единственной работающей сегодня инвестицией является Евразийская лизинговая компания. ТМИК является инициатором и одним из акционеров ЕЛК, то есть Евразийская лизинговая компания — это производная от ТМИК. Сама ЕЛК сейчас активна и предлагает исламский лизинг «Иджара». Напомню, они работают на рынке примерно с 2013 года, — сообщил эксперт.
О том, что проект близок к закрытию, нашему изданию также сообщил президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов.
Куда ушли $3 млн
Как уже было сказало выше, на этапе запуска Татарстанской международной инвестиционной компании ее основатели анонсировали сразу три направления развития. Советник премьер-министра Татарстана по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами предположил, почему в итоге все сжалось до одного лишь исламского лизинга.
— Я считаю, здесь сыграли несколько факторов. Понятно, что ТМИК создавалась как структура, которая должна была привлекать инвестиции под проекты в Республике Татарстан и за ее пределами — из стран Организации исламского сотрудничества. Одной из проблем оказалось структурирование этих проектов. Вторая задача заключалась в запуске исламских финансовых механизмов. Из всех механизмов, которые можно было запустить, лизинг, можно сказать, более-менее состоялся, — объясняет Линар Якупов.
Также собеседник «Реального времени» отмечает, что еще до создания ТМИК в качестве инвестиционной компании в 2006 году в первичном договоре между ИБР и Татарстаном предполагалось, что это будет некий инвестиционный фонд.
Проблемы исламских финансовых инструментов
Комментируя ситуацию, складывающуюся вокруг Татарстанской международной инвестиционной компании, наши собеседники также затронули тему барьеров, мешающих развитию финансовых и бизнес-проектов, основанных на принципах ислама. К примеру, Линар Якупов обращает внимание на следующий момент: если западная банковская система входила в новую Россию очень агрессивно и мощно финансировалась крупнейшими банками Запада, то в случае с исламским банкингом все складывалось совершенно иначе.
— Такое агрессивное движение не соответствует позиции Исламского банка развития. ИБР не пытается никому ничего навязывать, и если у страны есть интерес работать в этом направлении, то банк готов оказать некую техническую поддержку в разработке необходимой законодательной базы. Если такого желания нет, то все ограничивается только тем, что можно делать в рамках существующего законодательства. К сожалению, у нас все инициативы по исламскому финансовому направлению имеют серьезные ограничения. Вопрос двойного налогообложения никто так и не смог преодолеть. Все имеющиеся, реализованные инициативы, к сожалению, ограничены только тем капиталом, который есть — они не могут задействовать других игроков рынка. Те инструменты и финансовые структуры, которые были созданы, — они формата B2B, B2C. Инструментов для обывателей, простых граждан, которые хотят инвестировать в рамках исламских финансовых принципов, сейчас нет, — констатирует Якупов.
В свою очередь, исполнительный директор Центра развития исламской экономики и финансов Искандер Исхаков также указывает на ряд законодательных ограничений.
комментарии
Также требуют ответственного заемщика,
а к риску, как западные банки, не готовы
Если бы были серьезные намерения,
вложили бы хотя бы 3 миллиарда долларов
Существует и процветает по сей день, несмотря на ограничения, кризисы и так далее.
Вопрос больше в менеджменте, считаю.