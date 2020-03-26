«Проект оказался неудачным»: как умирала Татарстанская международная инвестиционная компания

Фото: tatarstan.ru (Встреча президента РТ Рустама Минниханова с учредителями ТМИК, архивное фото)

В этот день 10 лет назад в Казани был подписан договор о создании Татарстанской международной инвестиционной компании — амбициозного в момент запуска проекта привлечения в республику модного на тот момент исламского финансирования. Как выяснило «Реальное время», грандиозным планам не суждено было сбыться. ТМИК сейчас фактически приостановила работу и сосредоточилась только на одном направлении — Евразийской лизинговой компании, предлагающей исламский лизинг «Иджара». О причинах сворачивания проекта и проблемах развития исламских финансовых инструментов в России — в нашем материале.

От многообещающего старта к бесславному финишу

26 марта 2010 года был подписан договор о создании Татарстанской международной инвестиционной компании. Предполагалось, что ТМИК позволит укрепить сотрудничество республики и Исламского банка развития, а также займется продвижением различных инвестиционных проектов.

Одним из первых проектов Татарстанской международной инвестиционной компании должно было стать создание в Казани центра по производству халяльной продукции для всей России. Второй проект — девелоперская компания, а третий — один из крупнейших в регионе бизнес-центров.

К сожалению, по прошествии 10 лет приходится констатировать фактическую «смерть» проекта. Сайт ТМИК не работает, телефонные номера недоступны, а Ассоциация предпринимателей-мусульман России утверждает, что такая компания в ней не состоит, несмотря на то, что ТМИК числится на их сайте в качестве партнера.

Предполагалось, что ТМИК позволит укрепить сотрудничество республики и Исламского банка развития. Фото tatarstan.ru (на фото президент группы Исламского банка развития (ИБР) г-н Ахмад Мухаммад Али)

Единственная работающая инвестиция

Один из застрельщиков сотрудничества республики с исламскими финансовым институтами, советник премьер-министра Татарстана, президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов Линар Якупов подтвердил «Реальному времени» информацию о том, что сейчас компания практически приостановила действие.

— Насколько я знаю, это так, и единственной работающей сегодня инвестицией является Евразийская лизинговая компания. ТМИК является инициатором и одним из акционеров ЕЛК, то есть Евразийская лизинговая компания — это производная от ТМИК. Сама ЕЛК сейчас активна и предлагает исламский лизинг «Иджара». Напомню, они работают на рынке примерно с 2013 года, — сообщил эксперт.

О том, что проект близок к закрытию, нашему изданию также сообщил президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов.

— Действительно, ТМИК не является членом нашей ассоциации. О каких-либо достижениях или активной деятельности этой компании на рынке Татарстана и Российской Федерации я не слышал. Сначала руководителем там был наш знакомый Мурад Яндиев, потом он уехал работать в Исламский банк развития в Саудовскую Аравию, а кто сейчас возглавляет проект — я не знаю. Можно сказать, проект оказался неудачным, в нем нет жизни. Насколько я знаю, учредители вносили в него какие-то средства, затем в течение нескольких лет их, по всей видимости, «съели», и на этом проект завершился, — комментирует Шагимарданов.

Куда ушли $3 млн

Как уже было сказало выше, на этапе запуска Татарстанской международной инвестиционной компании ее основатели анонсировали сразу три направления развития. Советник премьер-министра Татарстана по вопросам взаимодействия с исламскими финансовыми институтами предположил, почему в итоге все сжалось до одного лишь исламского лизинга.

— Я считаю, здесь сыграли несколько факторов. Понятно, что ТМИК создавалась как структура, которая должна была привлекать инвестиции под проекты в Республике Татарстан и за ее пределами — из стран Организации исламского сотрудничества. Одной из проблем оказалось структурирование этих проектов. Вторая задача заключалась в запуске исламских финансовых механизмов. Из всех механизмов, которые можно было запустить, лизинг, можно сказать, более-менее состоялся, — объясняет Линар Якупов.

Также собеседник «Реального времени» отмечает, что еще до создания ТМИК в качестве инвестиционной компании в 2006 году в первичном договоре между ИБР и Татарстаном предполагалось, что это будет некий инвестиционный фонд.

— Однако в 2008—2010 годах случился финансовый кризис, так что формат пришлось поменять именно на инвестиционную компанию. Уставный капитал был небольшим — 3 млн долларов. Большая часть этих денег ушла в развитие ЕЛК, — резюмирует эксперт.

Проблемы исламских финансовых инструментов

Комментируя ситуацию, складывающуюся вокруг Татарстанской международной инвестиционной компании, наши собеседники также затронули тему барьеров, мешающих развитию финансовых и бизнес-проектов, основанных на принципах ислама. К примеру, Линар Якупов обращает внимание на следующий момент: если западная банковская система входила в новую Россию очень агрессивно и мощно финансировалась крупнейшими банками Запада, то в случае с исламским банкингом все складывалось совершенно иначе.

— Такое агрессивное движение не соответствует позиции Исламского банка развития. ИБР не пытается никому ничего навязывать, и если у страны есть интерес работать в этом направлении, то банк готов оказать некую техническую поддержку в разработке необходимой законодательной базы. Если такого желания нет, то все ограничивается только тем, что можно делать в рамках существующего законодательства. К сожалению, у нас все инициативы по исламскому финансовому направлению имеют серьезные ограничения. Вопрос двойного налогообложения никто так и не смог преодолеть. Все имеющиеся, реализованные инициативы, к сожалению, ограничены только тем капиталом, который есть — они не могут задействовать других игроков рынка. Те инструменты и финансовые структуры, которые были созданы, — они формата B2B, B2C. Инструментов для обывателей, простых граждан, которые хотят инвестировать в рамках исламских финансовых принципов, сейчас нет, — констатирует Якупов.

В свою очередь, исполнительный директор Центра развития исламской экономики и финансов Искандер Исхаков также указывает на ряд законодательных ограничений.

— Что касается исламских финансов, то там есть определенные барьеры, которые не позволяют полноценно развивать банковские услуги. В той или иной степени можно внедрять отдельные продукты, создавать отдельные исламские финансовые компании, однако открыть полноценный исламский банк не позволят законодательные ограничения. Что касается девелоперских проектов, проектов из реального сектора или инвестиционных сделок, то здесь как таковых ограничений нет. В целом исламские финансы можно развивать даже в существующем правовом поле — как я сказал, отдельные проекты. Возможно, иногда просто не хватает серьезности намерений у учредителей или инвесторов отдельно взятых компаний, — резюмирует Исхаков.