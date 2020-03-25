В России зарегистрировано 163 новых случая заболевания коронавирусом
За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 163 человека. Таким образом, число заболевших достигло 658 человек.
«В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тыс. человек», — цитирует ТАСС Татьяну Голикову.
В Республике Татарстан выявлено 7 заболевших.Общество Татарстан
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