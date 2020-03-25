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В России зарегистрировано 163 новых случая заболевания коронавирусом

12:24, 25.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
В России зарегистрировано 163 новых случая заболевания коронавирусом

За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 163 человека. Таким образом, число заболевших достигло 658 человек.

«В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тыс. человек», — цитирует ТАСС Татьяну Голикову.

В Республике Татарстан выявлено 7 заболевших.

Общество Татарстан
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