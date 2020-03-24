Путин приехал в больницу в Коммунарке в спортивном костюме школы, где учится Загитова

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил больницу в московской Коммунарке, где лечатся заболевшие коронавирусной инфекцией.

До переодевания в защитный желтый костюм, он был одет в спортивный костюм с надписью «Самбо-70». Так называется известный центр спорта и образования, где с 2016 года учится олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.

Видео переодевания опубликовал канал RT. В нем видно, что Путин вначале прошел по коридорам больницы в «спортивке» школы, после чего переоделся в желтый защитный костюм.