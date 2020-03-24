«Не удивлюсь, если первые матчи после возобновления чемпионата пройдут на пустых стадионах»

Спортивный врач Александр Резепов о коронавирусе и паузе в РПЛ

«С момента первого случая в Китае в начале декабря болезнь впервые пошла там на убыль только сейчас. То есть на локализацию вируса им понадобилось четыре месяца. Но они не приняли глобальных мер сразу — месяц думали. В Германии, например, пятую неделю люди сидят на карантине, и, несмотря на близость Италии и Испании, это работает: в стране всего три смертельных исхода, а цифры заболевших не растут», — рассуждает бывший врач «Динамо» и ЦСКА, ныне главный доктор тульского «Арсенала» Александр Резепов. В своем интервью он рассказал также о том, получают ли переболевшие иммунитет от коронавируса, представляет ли он опасность только для пожилых людей, появится ли в ближайшее время вакцина и почему в РПЛ до сих пор не болеет коронавирусом ни один футболист.

Пандемия, карантин, коронавирус. Вместо рубки за золото в ведущих лигах нам приходится смотреть на то, как футболисты разъехались по домам и пинают туалетную бумагу, а обстоятельства меняются так стремительно, что становится непонятно, чего ожидать завтра. Чтобы понять, что вообще происходит, мы пригласили в редакцию «Чемпионата» бывшего врача «Динамо» и ЦСКА, а ныне главного доктора тульского «Арсенала» Александра Резепова. И узнали о вирусе больше, чем за те пару недель, что постоянно пялились в телефон в поисках информации.



В 1995 году Александр Резепов с отличием окончил Владимирское медицинское училище, в 2003 году — Российский государственный медицинский университет, в 2005-м — Московский научно-практический центр спортивной медицины. В роли доктора клубов РПЛ работает более 10 лет. Ранее трудился в мини-футбольном ЦСКА.

Миф №1 — коронавирус перешел к человеку от летучих мышей.

Александр Резепов: Сейчас такая версия рассматривается, но впервые коронавирус был выявлен вирусологами еще в 1937 году у цыплят. В 1967-м был культивирован коронавирус человека, а к 2000-му было выявлено 15 видов этого вируса у человека. В том числе безобидных, вызывающих насморк и простуду, но был и такой, который вызывал тяжелое деструктивное заболевание легких.

Вторая эпидемия случилась в Саудовской Аравии в 2008 году, и тогда было подтверждено, что он перешел к человеку от верблюда. При том что сами верблюды им не болели и были лишь переносчиками.

Сейчас идет третья волна вируса, так называемый SARS — тяжелый синдром легочной недостаточности. Чтобы проникнуть внутрь организма, вирусу нужны трахеи человека, в которых он быстро размножается и проникает внутрь.

Миф №2 — вирус представляет опасность только для пожилых людей

А.Р.: До 16—17 лет вирус проявляется максимум у одного процента заболевших. Среди детей от нуля до трех лет заболевших не было в принципе. Чем старше человек, тем выше агрессивность вируса. Наиболее серьезные поражения легких наблюдаются у людей от 45 лет, а от 60—65 лет резко возрастает количество тяжелых случаев, приводящих к летальному исходу. В отдельных случаях вирус может поражать не только легкие, но и другие внутренние органы.



Фото Максима Платонова

Даже те люди, у которых нет симптомов, опасны как его распространители. Один его носитель заражает в среднем трех-четырех человек

Но смерти есть и среди молодого населения, хоть их количество и исчисляется в сотнях, а не тысячах. Это характерно для людей со слабым иммунитетом или сопутствующими патологиями — ожирение, диабет, астма и пр. В этих случаях происходит все то же самое: вирус попадает в легкие, разрушает их альвеолы, отвечающие за газообмен, и это приводит к сердечной и сосудистой недостаточности.

Миф №3 — вирус может пройти без симптомов: вы можете даже не понять, что болели

А.Р.: Госпитализация требуется лишь около 14% заболевших: у них высокая температура, проблемы с дыханием, сухой кашель. Еще пяти процентам необходима искусственная вентиляция легких и применение реанимационных мероприятий — люди из этой группы как раз в основном и погибают. В остальных 81 процентах случаев вирус протекает без симптомов либо с минимальной симптоматикой в виде насморка, головной боли, озноба.

Но!

Даже те люди, у которых нет симптомов, опасны как его распространители. Один его носитель заражает в среднем трех-четырех человек. В том числе более возрастной контингент, у которого вирус может вызвать серьезные осложнения. Тот же грипп при нормализации состояния больного перестает быть активным для окружающих. Тут ситуация другая: начиная с третьего дня, болезнь выделяется во внешнюю среду. Даже переболев коронавирусом, в течение двух недель человек продолжает оставаться переносчиком болезни, а в общей сложности он может выделять вирус до полутора месяцев.

Пример от китайский ученых: женщина приехала из Уханя в другой конец страны к родственникам без каких-то симптомов. В итоге все 14 родственников заболели коронавирусом. Все, кроме нее.

Миф №4 — так, может, стоит переболеть и спокойно жить?

А.Р.: Переболевшие не получают иммунитет от коронавируса. Вирусом можно заболеть и второй, и даже третий раз. Разница только в том, что к третьему разу иммунная система будет уже на исходе. Плюс надо понимать, что последствия перенесенной коронавирусной инфекции до сих пор неизвестны. Некоторые китайские ученые говорят, что из-за него возникает склерозирование легких, уменьшаются функции дыхания и фактически развивается хроническая болезнь легких — ХОБЛ. Поэтому тут не как в случае с ветрянкой — в детстве переболел и забыл.

Фото nso.ru

Там находится биологический кластер «Вектор-М». Он занимается разработкой тест-систем к любым вирусным и бактериальным инфекциям. Он же потом распределяет эти системы по всей стране

Миф №5 — для диагностики коронавируса есть только одна лаборатория в Новосибирске

А.Р.: Речь о том, что там находится биологический кластер «Вектор-М». Он занимается разработкой тест-систем к любым вирусным и бактериальным инфекциям. Он же потом распределяет эти системы по всей стране. При тесте на коронавирус берется мазок из ротовой полости, носа. Если это развернутая версия теста, могут взять анализ крови на антитела. Все это длится в течение суток. На данный момент принято решение о локализации этих тестовых систем на нужды государства, поэтому в обычной клинике вы не сможете его пройти — только в госучреждении. Это правильно, потому что так минимизируется неточность официальной статистики.

Миф №6 — вакцина от коронавируса уже в разработке и появится в ближайшее время

А.Р.: Уверен, что Китай приступил к разработке вакцины сразу, как только столкнулся с вирусом. Но нужно четко понимать: коронавирус мутирует. Одна женщина, прилетевшая из Италии в Китай, привезла с собой новый подвид коронавируса. Пока вирус гуляет по миру, он меняется. То же самое регулярно происходит с гриппом, вакцину для которого делают, исходя из его структуры в последний год.

Миф №7 — «ну, приехал я из-за границы — не могу же я теперь из дома не выходить!»

А.Р.: Почему бы и нет? Онлайн-доставку никто не отменял. Заказываете те же самые продукты, сейчас все привозят на дом. Если вдруг такая потребность все-таки возникла, поздно вечером можно выехать в торговый центр с минимальным количеством людей, надеть на себя маску, взять все необходимое и сразу же уйти. Маски не защищают от вируса, но их нужно надевать тем, кто выделяет вирус, — они задерживают его при кашле и чихании.

Миф №8 — не здороваться за руку — абсурд и неуважение!

А.Р.: У инфекции есть два вида передачи — воздушно-капельный и контактный. Поэтому, чтобы избежать второго способа заражения, действительно стоит исключить приветствия рукопожатием и уж тем более поцелуем. То же касается встреч с людьми: если вы находитесь рядом с ними, обеспечьте между вами расстояние в один метр. Также стоит избегать общественного транспорта: если у вас есть возможность, используйте личный транспорт. А еще самое время завести себе антисептик. Носите его всегда с собой и протирайте им руки. И телефон тоже — в нынешних условиях он может быть источником заражения.

Фото mos.ru

В одной только инфекционной больнице в Коммунарке на карантине на прошлой неделе находилось около 300 человек. Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум

Миф №9 — статистика коронавируса смешная: в огромной России им заболели всего несколько сотен человек.

А.Р.: Эти цифры — статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались, — их же не вносят в статистику. Как пример — в одной только инфекционной больнице в Коммунарке на карантине на прошлой неделе находилось около 300 человек. Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум. Поэтому устраивать бравады в духе «Русь столько пережила» не стоит. Пережить-то переживет, вопрос лишь с тобой или без тебя.

Немного о футболе

— Вспомните момент, когда в тульском «Арсенале» впервые всерьез отнеслись к коронавирусу?

— Когда появились первые данные из Китая, была большая надежда, что они смогут локализовать эту инфекцию, как это было в 2002-м, и не вывезти ее за границу. К сожалению, этого не произошло, и уже когда в Европе стали появляться первые единичные случаи, возникла легкая тревожность. Серьезные опасения начались, когда начал расти уровень смертности в Европе. Когда в России были выявлены первые случаи, поняли: коронавирус преодолел границы. Сразу же порекомендовали своим ребятам по возможности избегать скопления людей. Такие рекомендации шли от нас уже в начале марта.

— Почему тогда же не начала бить тревогу РПЛ?

— Эпидемологический порог не был превышен, как не было и официальных рекомендаций от Минздрава. На основании чего должен был быть закрыт чемпионат? В той же Германии продолжают тренироваться и сейчас. «РБ Лейпциг» вообще не останавливался, начали тренировки «Боруссия» Дортмунд и «Байер». Люди соблюдают карантин, но посещают занятия.

— По какой причине не продолжает тренировки тульский «Арсенал»?

— Таковы были рекомендации РФС — все-таки все команды должны быть в равных условиях. Приняли решение коллегиально вместе с главным тренером, генеральным и спортивным директорами и руководителем. Разошлись все, начиная с футболистов и заканчивая работниками офиса — вплоть до 10 апреля. База закрыта на карантин, она вымыта и опечатана. 1 апреля созвонимся с руководством и будем понимать, как все продолжится дальше.

Фото arsenaltula.ru

Им нельзя уезжать в другие страны и покидать Тулу. Город покинули только те, кто живет в Москве или Подмосковье

— Объясните как доктор, какой был смысл в ограничении зрителей на московских матчах до 5 тысяч человек?

— На большом стадионе их можно было бы раскидать так, чтобы между ними сохранялась необходимая дистанция, но в том виде, в котором это прошло, это не имело медицинского смысла. Лично я рекомендовал бы проводить матчи без зрителей. Не удивлюсь, если первые матчи после возобновления чемпионата пройдут на пустых стадионах.

— Какие условия карантина у футболистов «Арсенала»?

— Им нельзя уезжать в другие страны и покидать Тулу. Город покинули только те, кто живет в Москве или Подмосковье. Знаю, что некоторые клубы прописали штрафные санкции на случай, если их игроки будут замечены в публичных местах, но у нас таких мер нет. Уверен в наших ребятах и их сознательности.

— Были такие, кто рвался в Европу?

— Да, Юрий Лодыгин — гражданин Греции, и он хотел улететь домой. Мы посчитали, что это будет нецелесообразно. Виктор Альварес — испанец, но понимал, что там сейчас очаг эпидемии и ему не стоит там появляться. Мог улететь Горан Чаушич, в Сербии коронавирус не особо бушует. Но карантинные меры есть не только в России: если бы прилетел, сидел бы на карантине. Плюс ко всему в РФ введен запрет на въезд иностранцев до 1 мая. Как тогда быть, если возобновятся тренировки с командой? К тому же, если он приедет сюда, карантинные меры тоже никто не отменял — придется пропустить еще 14 дней.

— Хоть раз подозревали, что коронавирус добрался до вашего клуба?

— Было два таких случая. Сначала сотрудница офиса вернулась из Италии в последних числах февраля и через три дня заболела. Мы ее изолировали вместе с человеком, с которым она контактировала. Как оказалось, была ротовирусная инфекция с похожими симптомами, но мы все равно мониторили ее две недели после возвращения, обеспечив ей работу на дому.

— Второй случай?

— Один из наших белорусских новичков (Юрий Ковалев и Валерий Громыко, — прим. «Чемпионата») вернулся из Беларуси с болью в горле. Мы проявили настороженность и сразу же его изолировали. Запретили ему выходить из дома и сами посещали его на дому. Мониторили состояние его легочной системы и провели адекватное лечение. Слава богу, никаких симптомов коронавируса не появилось, и мы выпустили его в коллектив.

Фото youtube.com

Как сказал академик Чучалин, коронавирус — болезнь путешественников. В XIX веке он бы вообще никуда не ушел и остался в пределах одной деревни

— Тот факт, что в Беларуси до сих пор продолжают играть в футбол, вас, как врача, удивляет?

— Считаю, раз во всем мире пандемия, значит, надо закрыться всем. Только если мы закроемся все одновременно, сможем тормознуть инфекцию. По моему мнению, как только она начала проявляться в Италии, стоило принять глобальное решение о закрытии, несмотря на экономические потери. Как сказал академик Чучалин, коронавирус — болезнь путешественников. В XIX веке он бы вообще никуда не ушел и остался в пределах одной деревни.

— Пока в РПЛ объявлена пауза до 10 апреля. Согласны с мнением, что, скорее всего, сезон возобновят позднее?

— Скорее всего, так и будет. Но сейчас сложно прогнозировать, потому что ситуация меняется ежечасно. Самый пессимистичный сценарий — продолжение инфекции. С момента первого случая в Китае в начале декабря болезнь впервые пошла там на убыль только сейчас. То есть на локализацию вируса им понадобилось четыре месяца. Но они не приняли глобальных мер сразу — месяц думали. В Германии, например, пятую неделю люди сидят на карантине, и, несмотря на близость Италии и Испании, это работает: в стране всего три смертельных исхода, а цифры заболевших не растут.

— Оптимистичный сценарий?

— Таким будет вариант, при котором после 1 апреля мы начнем тренировки. Другое дело, что будет не очень понятно, для чего их начинать. Потому что решение, продолжать ли чемпионат, примут лишь после окончания паузы в РПЛ. Сейчас главное донести информацию до своих близких, до тех, кому сейчас, возможно, смешно. Потому что может случиться так, что через пару недель смешно не будет никому.

— И последнее. У вас есть понимание, почему в РПЛ до сих пор официально не болеет коронавирусом ни один футболист?

— Прежде всего потому что у наших клубов не было международных матчей. Возможно, вирусом заболел кто-то из родственников футболистов, вернувшихся из-за границы, но об этом мы узнаем чуть позже — через пару недель. Карантинная пауза как раз для того и нужна, чтобы выявить тех, кто заболел. Мы предупреждены, где кто находится, и в ближайшие недели у футболистов РПЛ могут появиться симптомы коронавируса.

«Чемпионат»