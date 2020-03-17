Фотомарафон «100-летие ТАССР»: открытие пионерлагеря «Голубое озеро», 1958 год

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Фото: из фондов Музея КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев»

Пионерский лагерь был основной формой организации летнего досуга для детей и подростков в Советском Союзе. Летние каникулы множество советских школьников проводило в лагере — и было, в общем-то, довольно.

После войны подавляющее большинство пионерских лагерей организовывались по профсоюзному или ведомственному принципу. Очень многие лагеря были ведомственными, для детей сотрудников. Большинство крупных заводов Казани начиная с середины 1950-х имели собственные пионерские лагеря, в которых организовывалось три смены (каждая по месяцу). Соответственно, большая часть материальных вложений в организацию лагеря ложилась на предприятие.

Был такой лагерь и у авиационного завода — «Голубое озеро» (и находился он соответственно на Голубом озере под Казанью). Построили его еще в 1942 году, но война смешала планы. В конце 1950-х лагерь уже работал, обеспечивая детям заводчан три летних счастливых смены.



Открытие пионерского лагеря авиационного завода «Голубое озеро», 1958 год

Организация лагерей была плюс-минус одинаковая по всему Союзу: детей делили на отряды и пристально организовывали их пионерский быт, да так, чтобы у пионеров не оставалось время на глупости. За каждым отрядом из 15—20 человек следили по двое вожатых — как правило, в роли вожатых выступали студенты педагогического вуза.

В каждом лагере была организована большая поляна, на которой проводились линейки и сборы, а в конце смены устраивали гигантский костер. Дисциплина в пионерском лагере была строгая: утром ранний подъем, линейка, зарядка. Нарушителей заставляли отрабатывать — например, мыть посуду на кухне либо выполнять другую не самую приятную работу. Правда, в отработке на кухне была своя прелесть: если сделать грустные глаза, повара обязательно подкармливали нарушителя. Это было очень ценным дополнением к лагерному рациону.

А растущие детские организмы постоянно хотели есть. В Татарии — в частности, на Голубом озере — лучше всего было отдыхать в августовскую смену, когда уже можно было предпринимать смелые ночные экспедиции на соседние дачи за яблоками. Июньским отдыхающим поживиться было негде.



Открытие лагеря авиационного завода «Голубое озеро», 1958 год

В советские времена в лагерях был очень строгий тихий час: после обеда лагерь уходил в анабиоз. Нужно было или спать, или притворяться спящим. Послабления делались только для редколлегии: пока все «спали», отдельные группы пионеров занимались изготовлением стенгазеты. А еще детей строго приучали к чистоте и регламенту: заставляли наводить армейский порядок в тумбочке, измеряли длину складок на покрывалах застеленных кроватей. Кое-где в лагерях следили даже за тем, насколько аккуратно дети одеты — и это летом! Вдали от родителей!

Обязательно в лагерь брали с собой пионерский галстук — и несмотря даже на то, что вокруг были старые знакомые — дети коллег родителей, одноклассники — в конце смены обязательно собирали на галстук пожелания и памятные надписи от одноотрядников.

Дети и вожатые еще с 1960-х устраивали разные игры и, выражаясь современным языком, активности. Раз в смену проводилась «Зарница» (военная игра, включавшая навыки спортивного ориентирования, стратегического планирования и физподготовки). Если лагерь стоял на воде — проводили День Нептуна (который обычно выражался в тотальном обливании друг друга водой из кружек или даже ведер). Была интересная и неожиданная игра «Пропали вожатые» (по лагерному динамику объявлялось, что вожатые пропали, и пионеры должны были найти их на территории лагеря).



А еще в лагере обязательно были родительские дни: редко, не чаще раза в неделю, родители-заводчане имели право приехать навестить своих кровиночек и привезти им домашней снеди.

Под конец смены проводился смотр художественной самодеятельности, отряды всю смену соревновались в разной деятельности, лучшему отряду вручалось символическое переходящее знамя.

Людмила Губаева