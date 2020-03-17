Что нужно знать об обязательной маркировке?

Эксперты объясняют, как удостовериться, что купленная обувь — не подделка

Сроки вступления в силу требований об обязательной маркировке каждой пары обуви сдвинули на 1 июля, хотя формально процедура стартовала 1 марта, но отрасль оказалась не готова. Теперь производить и импортировать эти товары без специального кода допускается до 1 июля. Ввезенную в страну обувь после 1 июля, но приобретенную до этой даты, компании смогут промаркировать до 1 августа. О том, что еще следует знать предпринимателям, занятым в сфере обувной промышленности, и простым покупателям, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений «АТОЛ».



Ищи в чеках символ М

Чек из магазина — не просто бумажка, а серьезный документ, который подтверждает факт совершения покупки. В чеке можно найти массу информации о продавце и товарах, причем не только их название, но и особенности. С 1 марта в чеках появился новый символ [М] (там, где товар успели промаркировать, — прим. ред.), который поможет покупателям удостовериться, что они купили товар, маркированный средством идентификации. Этот символ — еще один способ защитить потребителей от контрафактной продукции.

Согласно данным исследовательской компании Nielsen, каждая седьмая проданная пачка сигарет в России — нелегальная. Доля контрафакта табачной продукции в РФ в третьем квартале 2019 года достигла 15,6% от всего объема продаж. Цифры в обувной сфере и того страшнее: по оценке экспертов Национального обувного союза, доля нелегальной обуви на рынке превышает 60%. Именно поэтому табак и обувь стали одними из первых товарных категорий, для которых маркировка стала обязательной. Обе товарные группы с 1 июля продавать без кодов нельзя, только для обуви сделали исключение, выделив время для маркировки остатков до 1 сентября.



Табак и обувь стали одними из первых товарных категорий, для которых маркировка стала обязательной. Фото Mir24.tv / Игорь Медведев

Как работает система маркировки

Система маркировки обеспечивает полный путь прослеживаемости от производителя до покупателя. В специальной системе «Честный ЗНАК» каждый из этапов перехода товара к дистрибьюторам сопровождается обязательной фиксацией информации в государственной информационной системе. Под контролем все этапы движения товара, начиная с его схода с конвейера: производитель маркирует товар на фабрике, его переход к поставщикам фиксируется в системе электронного документооборота.

При продаже товара на розничной точке кассир считывает код маркировки и этим информирует систему, что товар вышел из оборота. Данные фиксируются в вышеуказанной системе. Помогают производителям и ретейлерам в этом процессе IT-компании, которые создают удобные решения для прохождения всех этих этапов.

Чем полезна маркировка

Маркировка — мощный инструмент народного и государственного контроля легальности товаров на рынке. Еще до совершения покупки человек может считать код маркировки с упаковки с помощью смартфона и увидеть весь путь товара от фабрики до магазина. Сделать это можно с помощью приложения «Честный ЗНАК». Код маркировки — это штрихкод Data Matrix, который без проблем считывается почти любым смартфоном. Если данные не соответствуют и вы понимаете, что держите в руках или приобрели подделку, — пожаловаться на недобросовестного продавца вы сможете прямо в приложении.

После совершения покупки убедиться, что был приобретен маркированный товар, будет можно, изучив чек. Рядом с товарной позицией обязательной маркировки должен быть напечатан символ [М], для этого продавцу нужно обновить прошивку своей кассы.

Государство в лице Роспотребнадзора получило дополнительный инструмент контроля предпринимателей и товара, который они реализуют. Фото Максима Платонова

Эту покупку вы также можете проверить в приложении ФНС, которое так и называется «Проверка кассового чека». Для этого понадобится только просканировать QR-код с чека.

Государство в лице Роспотребнадзора получило дополнительный инструмент контроля предпринимателей и товара, который они реализуют. Это касается не только отечественных товаров, но и импорта. Ввезти немаркированный товар не получится, так как Федеральная таможенная служба в своей декларации, которая подается для растаможки груза, требует указания кодов маркировки и может осуществить выборочную проверку. Кроме того, информация с декларации и данные системы интегрированы, что позволяет проводить проверку. Получается, что в системе затрагиваются все этапы прохождения товара, и с учетом проверок и при желании покупателей видеть, что они приобретают «правильный» товар, система будет работать одинаково не только в Москве, но и других городах.

Маркировка предназначена в первую очередь для сокращения доли контрафакта на рынке, а также для обеспечения потребителей качественными товарами. Маркировка помогает сделать рынок более прозрачным, защищает от недобросовестных поставщиков, дает дорогу честным производителям.