Хроники коронавируса: выздоравливающие китайцы, ЧП на Западе и неунывающие русские и итальянцы

Как в мире переживают пандемию коронавируса

Меры борьбы с распространением коронавируса с каждым днем все жестче. Расширяются карантинные зоны, закрываются не только границы. Сегодня сразу несколько европейских государств закрыли детсады, школы и вузы. В Москве также ряд средних учебных заведений переводят на дистанционное обучение. Во многих странах приостанавливается торговля на бирже. Пустуют храмы, а в католических церквях можно встретить табличку «Святая вода отсутствует из-за эпидемии»... Как жители стран мира справляются со страшной угрозой, где поддались панике, а кто, наоборот, старается не падать духом — в обзоре «Реального времени».

В мире: 154 тысячи заболевших

По данным на 15 марта, число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило 154 тыс. человек (согласно South China Morning Post). Умерло, по тем же данным, свыше 5 900 человек, излечились 75,5 тысячи.



Наибольшее число заразившихся по-прежнему в Китае — свыше 80 тыс. чел., в Европе самое большое количество больных в Италии — 21 тыс., и в этой же стране самая высокая смертность — уже более 1 400 летальных исходов. Эксперты связали это с тем, что среди итальянцев много пожилых граждан.

Средний показатель смертности по всем странам мира, по данным ВОЗ, около 3%, точнее медики скажут лишь после окончания пандемии. Среди детей и молодежи летальных случаев пока не было, и болеют они чаще в легкой форме, схожей с ОРВИ. Но чем старше по возрасту больной — тем выше риски: у заразившихся вирусом старше 80 лет в ряде стран смертность может достигать 14%.



Если в Китае заболеваемость пошла на спад, то в целом мире, как бы не хотелось, говорить о том, что пик распространения коронавируса пройден, рано — для этого не достаточно данных, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Страна пока остается закрытой

Китай: эпидемия приостановлена



О том, что ситуация в стране начала стабилизироваться, в конце прошлой недели заявил представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. Он отметил, что за неделю ни в одном городе провинции Хубей, кроме Уханя, не было зарегистрировано ни одного нового случая. Более того, эпидемиолог заверил, что эпидемия будет побеждена уже в июне этого года, если все страны примут, подобно Китаю, необходимые меры. Страна пока остается закрытой. Очное обучение во всех учебных заведениях отменено, однако каждый учащийся имеет доступ к дистанционному обучению, студенты, в том числе иностранные, слушают лекции по интернету.



Казанец Адель Васильев, живущий сейчас в Китае, рассказал «Реальному времени» о текущей обстановке в стране:



— Когда объявили карантин, город закрыли для приезжающих, а если ты уже приехал — добро пожаловать на карантин. Выехать можно было, но по приезде в другие города тебя также ждал карантин на 14 дней, людей заселяли в отели. В каждом жилищном комплексе раздавали билеты (купоны) на выход за пределы ЖК, происходило это один раз в два дня. Публичные места закрыли. Были открыты только круглосуточные магазины и супермаркеты. Причем специально поставленные на входе люди проверяли и записывали температуру посетителей.

Так продолжалось до начала марта. После 2 марта открылись многие магазины, торговый центр, местные бары. Но на входе всегда проверяют температуру и личный QR-код здоровья — он есть в телефоне у каждого. Код имеет три цвета. Зеленый — можно ходить куда угодно, оранжевый — сиди дома в карантине, красный — вы у нас отшельник, должны быть в больнице на карантине, и даже полицию могут вызвать.

В каждом жилищном комплексе раздавали билеты (купоны) на выход за пределы ЖК, происходило это один раз в два дня

Карантин был объявлен в начале февраля. Люди в компьютерных программах указывают, где они находились, был ли контакт с инфицированными, как они себя чувствуют сейчас. Все делается на гражданской ответственности, хотя и программы могут отслеживать место нахождения каждого.

Еще один россиянин Юрий Козырев подтвердил, что жизнь в китайских городах постепенно налаживается:



— Спрашивал знакомого из Даляня. Там сейчас на всю провинцию Ляонин — 10 заболевших. Все общественные места, типа кинотеатров, караоке или парков с аттракционами, закрыты. Магазины работают, как и рестораны, но еду можно покупать только на вынос. При посадке на поезд или самолет надо дополнительно зарегистрироваться, оставить информацию о том, куда едешь, где будешь там жить.

При посадке в городской автобус водитель следит не только за оплатой проезда, но и за тем, чтобы у пассажира была маска. Без маски в автобус нельзя. На работе тоже можно быть только в маске. На улице — как хочешь. Как в эпицентре — я не знаю, провинция Хубей полностью закрыта, туда нельзя заехать ни на каком транспорте, собственно, как и выехать.

Ворота университета закрыли

На фото город Цзиньхуа, провинция Чжэцзян. Ворота университета закрыли. Вообще, через эти ворота и раньше только пешеходный проход был открыт, но сейчас полностью закрыто. Продукты и то, что еще необходимо, привозят через главные ворота. Вход и выход закрыты полностью. Кто не уехал на Новый год, тот живет в общежитии, тем, кто

уехал, строго сказано не возвращаться, пока не будет специально разрешено.

Уроки проводятся онлайн. Всем студентам каждый день надо на специальном

сайте проходить небольшой опросник. Там вопросы: Как самочувствие? Ты не на карантине? Есть ли у тебя подозрение на коронавирус? У тебя диагностирован коронавирус? Был ли в провинции Хубей за последние 14 дней? Контактировал ли с больными за последние 14 дней? И т.д.

Корея: биржа погружается в тишину



С сегодняшнего дня торговля на бирже в Республике Корея приостановлена — причиной объявлена пандемия коронавируса. Запрет касается только коротких продаж, то есть операций, когда инвесторы распродают активы, на которые и в дальнейшем ожидается падение цен. Действовать запрет будет в течение полугода.

Эпидемия в Южной Корее была объявлена еще в конце февраля, когда количество заболевших превысило тысячу человек, сейчас их более 8 тысяч. Правительство прекратило заседания, а здание было обработано. В аптеках начался дефицит медикаментов, а люди выходят на улицу только в масках.

«За продуктами пойдем завтра утром, потому что сегодня совершенно пустые полки в супермаркете», — говорит Лейля Латыпова

Испания: полторы тысячи больных в сутки

За прошедшие выходные количество заболевших коронавирусом в Испании увеличилось на полторы тысячи человек. К вечеру субботы их число составило 5 753. Однако Министерство здравоохранения королевства также заявило, что 517 заболевших успешно справились с вирусом. В субботу правительство Испании одобрило введение режима особой готовности. Это значительно ограничивает передвижение людей внутри страны. Впервые подобный режим королевство ввело 10 лет назад, когда из-за забастовки авиадиспетчеров было прервано воздушное сообщение со всем миром.

В стране продолжают закрываться учебные учреждения, кафе, бары и спортзалы в разных регионах. Бывшая жительница Казани Лейля Латыпова, сейчас проживающая в Малаге (Андалусия), рассказала о текущей обстановке в своем городе:

— Транспорт непривычно опустел, всегда многолюдно было в это время. Днем все едут на обед, заканчивают учебу в школах, сейчас — никого. В центральном парке всегда толпы туристов ходили, и тоже пусто стало. Маленькие магазины сами закрылись. Масок и других защитных средств нет уже месяц. Вчера эту маску случайно нашла в одной аптеке, набор из двух штук стоит 14 евро, простые за 3,50 были — цены заоблачные.



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Неделю назад люди шутили и не принимали все всерьез, сейчас притихли и задумались. Все озадаченные, но паники нет. Здесь люди очень терпеливые. Они полностью доверяют правительству. Сейчас в основном сидят дома. За продуктами пойдем завтра утром, потому что сегодня совершенно пустые полки в супермаркете. Надеемся, что утром продукты подвезут. Сейчас вечером один умерший 70 лет с сопутствующей патологией. Для испанцев — это не старый.



Италия: балконные концерты для соседей

В Италии, которая стала эпицентром заболеваемости в Европе, только за сутки, с 13 на 14 марта, скончались 250 человек. Всего зараженных — более 17 600 итальянцев. Отмечено, что именно здесь идет самый быстрый рост заражения в мире. Страна на карантине с 10 марта, однако ряд школ в Ломбардии, с которой началась эпидемия, не работает еще с начала февраля.

Ситуация в Италии — одна из тяжелейших. Очень ярко об этом рассказал в соцсетях один из докторов из Бергамо: как больницы города превратились в одну большую реанимацию, как поток больных увеличивается с каждым днем, что теперь нет хирургов, отоларингологов или терапевтов, есть только врачи, занятые одним делом — спасением жизней...

Ситуация в Италии — одна из тяжелейших

Стефано Равенда из Браччано рассказал «Реальному времени» о том, как Италия переживает эпидемию. Его текст перевела для нас его жена Люция Назипова:

— Что изменилось во время коронавируса? По утрам оглушительная тишина снаружи. Ее нарушают только звуки от редких машин и очень редкие голоса. Это первый признак перемен. На пути от дома к офису очень мало автомобилей — конечно, и припарковаться стало намного проще. Может случиться так, что вы встретитесь с полицией, которая спросит вас, почему вы вышли из дома, заставит вас написать объяснение по этому поводу. Если законных оснований нет, это грозит штрафом или тюрьмой. Кстати, к законным поводам покинуть дом относится необходимость выгулять собаку. Молодежь шутит: за один вечер собаку выгуливают по семь раз, на восьмой бедный песик начинает прятаться.

В офисе, где я работаю, люди контактируют друг с другом как можно меньше, многие носят перчатки и маску, в лифте перемещаются по одному и принимают все необходимые меры предосторожности. Генеральный директор и мэр предлагают сотрудникам воспользоваться своим отпуском и продумать возможную альтернативу — например, работать удаленно.

Изменились условия обеда: закрыты бары, рестораны и пиццерии, по постановлению о карантине. Хотите чего-нибудь горячего — не остается ничего, кроме как пойти пообедать домой. Вечером, после окончания работы можно зайти в магазин (продуктовые открыты). Это разрешено, но вы должны воспользоваться магазином, который находится на пути к дому. С маршрута отклоняться не рекомендовано.

Поскольку гулять с собакой можно, то в Италии шутят про новый собачий бизнес: «1 круг — 10 евро, 3 круга — 20 евро»

В первые дни карантина в супермаркетах раскупалось все самое важное и необходимое из продуктов. Сейчас все уже устаканилось, и полки более или менее полные. В дефиците очень немногие категории товаров. Внутри магазина сотрудники носят перчатки и маски и крайне осторожны при непосредственном контакте с покупателями — так осторожны, насколько это возможно. Покупатели тоже носят средства защиты, но не все.

Итальянцы никогда до этого так часто не ели дома, мы ведь с удовольствием ходим ужинать в рестораны и пиццерии. Сейчас все изменилось, и нам приходится менять свои привычки.

Телевидение, если сравнить с программами до карантина, сейчас транслирует усердную антивирусную кампанию. Программы эти готовятся не только для удовлетворения личного любопытства, но и для информирования о новых положениях и постановлениях, которые выпускаются ежедневно. Телефон теперь используется на все 100%. Фактически это единственный инструмент, с помощью которого можно контактировать с внешним миром.

Много проблем переживают итальянские семьи, которым теперь запрещено объединяться под одной крышей с родственниками: взрослые дети, родители, бабушки и дедушки, братья и сестры живут далеко друг от друга. А теперь им нельзя ездить или ходить друг к другу. Встречи разрешены, только чтобы оказать срочную медицинскую помощь. Конечно, итальянцы ощущают себя в связи со всем этим как в тюрьме.

Внутри магазина сотрудники носят перчатки и маски и крайне осторожны при непосредственном контакте с покупателями — так осторожны, насколько это возможно

Самые креативные и общительные люди, особенно в центре и на юге, каждый день изобретают забавные флешмобы: например, поют гимны или классические произведения итальянской музыки с балконов и из окон своих домов — например, Azzurro Адриано Челентано. В целом итальянцы встречают карантин спокойно и терпеливо. Многие частенько иронизируют, но исполняют все требования полиции беспрекословно.

Я звоню своим близким, сижу дома или ухаживаю за садом — там, несмотря ни на что, вспыхнула весна.

Всех немного пугает ненадежность. Мы знаем, что происходит сегодня, но мы не знаем, что будет завтра, с точки зрения здоровья и свободы передвижения.

Больницы испытывают трудности, начиная с северных районов, из-за нехватки персонала и коек для интенсивной терапии. Каждый день Италия ищет и находит решения для борьбы с растущей чрезвычайной ситуацией. На работу возвращаются некоторые доктора, которые уже несколько лет были на пенсии. И наоборот, вчерашние студенты, которые только что закончили вуз, сразу же вводятся в строй. В больницах выделяется все больше места для инфекционных заболеваний.

Мы очень надеемся, что все будет хорошо!

Однако жизнелюбивые итальянцы не унывают. Пусть им приходится сидеть по домам, пусть больше нет концертов и других развлечений, музыка рвется на свободу из этих «детей солнца». Жители домов выходят на балконы и начинают петь, а их соседи, высовываясь из окон и выходя на лоджии, подпевают, танцуют и подыгрывают, отбивая в такт музыке на всем, что под руку подвернется. Например, на кастрюльных крышках.

Австрия: больше ста не собираться!



Общественная жизнь в Австрии сводится к минимуму с этого понедельника. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц, отметив, что данная мера необходима для выравнивания «графика заболеваемости». Сейчас в стране 665 заболевших (везде по данным ВОЗ на 15 марта). В первые дни недели число больных дойдет до тысячи, еще через семь дней — перевалит за 10 тысяч, поделился своими тревогами канцлер, сравнивая ситуацию в других странах с положением в Австрии. Это произойдет, если срочно не принять жестких ограничительных мер.

Так, с 16 марта закрываются школы и вузы, обучение будет проходить дистанционно. На мероприятия под открытым небом могут собираться не более 500 участников, а в помещениях их число не должно превышать 100. Запрет пока не касается магазинов, общественного транспорта, госучреждений.

Европа и Азия: школы и вузы опустели

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений страны с сегодняшнего дня. Он призвал граждан по мере возможности не покидать своих домов. Бывшая россиянка Елена Сиразин-Иванова рассказала «Реальному времени», что французы в целом спокойно переживают угрозу заражения вирусом, но необходимые товары в магазинах все же смели:

— С конца прошлой недели Франция функционирует в режиме третьего уровня безопасности относительно коронавируса. Отменены все общественные и культурно-спортивные мероприятия. Остаются открытыми все магазины, продуктовые особенно, аптеки и госпитали. С 16 марта на неопределенный срок закрыты школьные учебные учреждения всех уровней, от яслей до университетов и высших школ. Президент страны в обращении к соотечественникам попросил настоятельно сохранять спокойствие и соблюдать определенные нормы безопасности, а именно: регулярно мыть руки с мылом или бактерицидным гелем; исключить физический контакт с коллегами и друзьями, включая рукопожатие; перейти на дистанционную работу из дома; снизить до минимума использование общественного транспорта. Запрещены визиты в госпитали и дома престарелых. Детям рекомендована учеба по интернету, пожилым людям — минимум контактов в привычном им помещении. Паники нет. Жидкого мыла и бактерицидного геля в магазинах практически тоже, равно как и бумажных салфеток. Муниципальные выборы, предусмотренные в ближайшее и следующее воскресенье, не отменены.

В Эстонии сегодня также ушли на досрочные каникулы. В этой прибалтийской стране чрезвычайное положение введено еще в середине прошлой недели, предположительно — до 1 мая.

В Турции, по данным ВОЗ, на 15 марта было всего 5 заболевших. Фото: hurriyetemlak.com

Турция: только без паники!

Занятия школьников и студентов с этого дня также будут проводиться дистанционно в Турции. Раньше срока отправились отдыхать сегодня и школьники Казахстана, а все студенты стали заочниками. Здесь два первых случая заболевания коронавирусом были зафиксированы только в пятницу, 13 марта. Массовые мероприятия также отменены.

В Турции, по данным ВОЗ, на 15 марта было всего 5 заболевших. Однако эту страну заподозрили в сокрытии реального числа заразившихся ради сохранения доходов от туризма. Об этом заявил американский профессор Эргин Косйылдырым в интервью изданию The National Interest.

Русские, в большом количестве живущие в Турции, также не склонны паниковать:

— У нас тут все мирно, тихо, солнечно — никаких масок, никакого ажиотажа! Школы закрывают, потому что это просто меры предосторожности. Их закрывают везде, по всем странам. Никаких заболевших, все нормально, мой сын ходит в школу. Никто не чихает, не кашляет вокруг, в аптеках или магазинах никто ничего не скупает массово. Сегодня лично была в Metro — туалетную бумагу и моющие средства не сметают, лежат спокойно. Говорят, что турки коронавируса не боятся, потому что они очень чистоплотные.

Вот, например, три дня назад директор школы, где у меня ребенок учится... Обычная школа пригородов Анталии — школа в Сарысу: директор на свои деньги купил тюбики антисептиков и раздал всем ученикам. В нашей школе такое можете представить? На улицах в масках никого, — поделилась впечатлениями Юлия Иванова.

Банк Польши принял решение о возможности отсрочки платежей по кредитам для тех, кто остался без дохода в это трудное время. Фото Andrzej Barabasz (Chepry) / wikipedia.org

Польша: письма поддержки от учителей и бесплатные парковки



В Польше уже 103 человека заболели коронавирусом и трое скончались. Россия была вынуждена закрыть границу с этой страной. Любовь из Кракова рассказала нашему изданию, что с четверга закрыты все школы, детские сады, ясли, колледжи и университеты.



— Сегодня уже налажена коммуникация с учителями. Детям высылаются материалы для изучения, задания на дом. Их нужно в определенные сроки сделать, сфотографировать и выслать учителю на проверку. Приходят письма поддержки от учителей. Это особенно трогательно: «Очень скучаем по вас, хоть и не можем не радоваться тишине и покою в школе. Не забудьте хорошо отдохнуть, пообщаться с родителями, посмотреть хорошее кино. И до скорой встречи». Это очень тепло и нужно сейчас. Письма приходят даже от учителей физкультуры, коллективные — о важности физической активности, о том, чем можно позаниматься дома.

В почтовые ящики приходят инструкции о том, как и чем правильно мыть руки. Крупные продуктовые магазины совместно объявили о снижении цен на жизненно важные товары на период карантина. Банк Польши принял решение о возможности отсрочки платежей по кредитам для тех, кто остался без дохода в это трудное время. Все больничные и консультации можно получить онлайн, через телесвязь с врачами. Закрыты все входы в горы и природные заповедники, не работают парковки возле них. По всей Польше флешмоб #zostańwdomu , который призывает подумать о близких, пожилых, людях с онкологией, с тяжелыми хроническими заболеваниями и остаться дома. Не выходить. Не разносить заразу. Не рисковать их жизнями. Сокращены часы работы госучреждений. С сегодняшнего дня закрываются все бары, рестораны и торговые центры, а также границы Польши.



На «Фейсбуке» тем не менее люди разряжают обстановку мемами и шутками. Иначе становится совсем грустно и страшно. Всех, кого могли, перевели на работу из дома. Для тех, кто ходит в офис, висят санитайзеры, раздаются антибактериальные салфетки для столов и оргтехники. Сегодня состоялись последние посадки самолетов. С завтрашнего дня авиасообщение закрывается. Положение чрезвычайной эпидемиологической обстановки объявлено.



В магазинах сейчас наладили доставки, и ситуация выровнялась. Да и народ угомонился, хотя туалетная бумага до сих пор популярна. Насчет масок и санитайзеров — говорят, трудно найти даже в аптеках, но лично не проверяла. Общественный транспорт будет ходить реже, первый ряд кресел огорожен в целях безопасности водителя. Все парковки до конца марта с сегодняшнего дня будут в городе бесплатны.

Университеты больше не работают, в том числе Гарвард. Фото harvard.edu

США: закрытие Гарварда и просьба к преступникам отложить дела



В США закрыты университеты и вузы только в ряде районов штата Нью-Йорк. Дональд Трамп, который буквально на днях похвалялся тем, что в стране крайне низкая заболеваемость, теперь советует всем чаще мыть руки и не поддаваться панике. А полиция даже попросила преступников отложить дела на время коронавирусной инфекции. Однако число заболевших уже превысило 2 700 человек, умерло 56.

Ольга, жительница Казани, проживающая сейчас в городе Ловелл (штат Мен, США), рассказывает:

— У нас буквально на днях закрыли школы. Ранее прекратили работу многие музеи, отменяются другие мероприятия. Университеты больше не работают, в том числе Гарвард. Все перешли на онлайн-обучение. Мой муж работает из дома, так теперь трудятся сотрудники многих американских компаний. Госпитали готовятся принимать пациентов. В магазинах началась паника, хотя продукты и не кончаются, но муж накануне не смог купить молока и пшеничной муки. Закупились вчера на 300 долларов, будем сидеть дома на карантине две недели. Давно нет в продаже санитайзеров (жидкость для дезинфицирования рук) и туалетной бумаги. Мы дезинфекционный раствор делаем сами, смешивая со спиртом заказанный по интернету гель алоэ вера.



На фото очередь в кассу начинается в конце магазина.

Киприоты закрыли границу с турками, но продолжают целоваться при встрече

На Кипре число больных коронавирусом превысило три десятка человек. О пяти новых случаях заражения местный Минздрав объявил в субботу. Тогда же власти греческой и турецкой общин Кипра решили временно (на севере острова — с 14 по 27 марта, а на юге — с 15 по 29 марта) закрыть свои территории для въезда иностранцев.

Жительница Лимасола (Кипр), бывшая россиянка Альфия рассказала нашему изданию, что до 10 апреля на острове закрыты все детсады, школы и университеты, а многие государственные учреждения ушли на карантин, например до конца марта закрылся миграционный офис.



— Многие компании, но не все, разрешили сотрудникам работать из дома. Введен запрет собираться на мероприятия больше чем 75 человекам. Рекомендуют не выходить никуда, кроме магазина и аптеки. Границы страны закрыты, можно въехать только

гражданам Кипра и тем, кто там работает, но по прибытии они отправляются

на карантин на 14 дней. В супермаркетах скупают дезинфицирующие средства. Кассиры в перчатках, масок нет.



Киприоты в целом не унывают — они довольно беспечные люди, многие даже продолжают обниматься и целоваться при встрече. В кафе и ресторанах продолжают сидеть люди, но их заметно меньше, чем обычно. Тех туристов, кто успел прилететь, срочно вывозят туроператоры. Везде висят таблички о вирусе и о том, что делать, если чувствуешь себя заболевшим.

Россиян призывают отказаться от поездок за рубеж и внутри страны, не посещать массовые мероприятия и сохранять спокойствие. Фото Максима Платонова

Россия: а как у нас?

Продуктовый ажиотаж не миновал и наших соотечественников (маски в аптеках уже давно смели): магазины и службы доставки сообщили о возросшем спросе на крупы, макароны и консервы, из-за чего возросли временные интервалы доставки продуктов на два-три дня.



В России отмечено 63 случая заражения коронавирусом (по данным на 15 марта). Большинство заболевших в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин признал режим повышенной готовности в Москве обстоятельством непреодолимой силы. В городе ввели ряд ограничений для больниц: в стационары временно не пускают посетителей, плановая диспансеризация временно отменяется, амбулаторный прием ведется преимущественно на дому.



Россиян призывают отказаться от поездок за рубеж и внутри страны, не посещать массовые мероприятия и сохранять спокойствие. Терапевт, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин в своей заметке «Прекратите истерику» уверяет, что новая инфекция не страшнее гриппа. Он отметил, что от туберкулеза с начала года умерли более трех тысяч человек (данные на начало марта), от гепатита В — 2,4 тысячи, от пневмонии — 2,2 тысячи. «За время эпидемии в Китае от коронавирусной инфекции умерло 5 тысяч человек. Напомню, что эпидемия там приостановлена. Столько же в Китае умирает от болезней сердца каждый день», — утверждает доктор.

Тем не менее руководитель департамента образования и науки Москвы Исаак Калина рекомендует 10 школам столицы при посольствах иностранных государств уйти на карантин с сегодняшнего дня. Ситуация в первопрестольной усложнилась, когда заболела 10-летняя девочка, два дня в марте посещавшая школу. В школах Москвы и Подмосковья ввели свободное посещение, частным учебным заведениям рекомендовали уйти на каникулы на две недели или перейти на дистанционное обучение.

В Татарстане по поручению президента республики Рустама Минниханова с 13 марта введен особый санитарно-эпидемиологический режим. Он продлится до 15 апреля, когда предположительно стабилизируется обстановка с заболеваемостью. Перенесены все международные спортивные состязания, местные матчи будут проходить без зрителей. Концерты заезжих знаменитостей могут состояться только при условии соблюдения всех необходимых мер организаторами, которые, к слову, несут личную ответственность за здоровье пришедших на представление зрителей. Госчиновникам отменили зарубежные командировки, а родителям школьников настоятельно советуют на время каникул не покидать пределов страны.

Тем временем Минздрав России выпустил очередную методичку по профилактике и лечению коронавируса. В ней максимально подробно рассказываются симптомы, меры предотвращения заболевания. Суть рекомендаций ведомства в целом сводится к тому, что предотвратить распространение эпидемии возможно в том случае, если каждый из нас будет принимать адекватные меры защиты от заражения. Все просто: мыть руки, избегать контактов с инфицированными, сократить пребывание в людных местах и так далее.