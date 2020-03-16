«Времена года», прошедшие века: что «ест» зима, на ком едет Европа и чем озабочен август

В Казани открылась выставка работ западноевропейских художников из коллекции Ольги Затеевой

Фото: Илья Репин

В национальной галерее «Хазинэ» открылась выставка «Весна. Лето. Осень. Зима. Аллегории в западноевропейском искусстве». По сути, это две экспозиции, объединенные одним вернисажем и тематикой. Одна приехала в Казань из Москвы, ее хозяйка, московский коллекционер Ольга Затеева, не в первый раз делится с казанцами своими сокровищами. Вторая — «Мифология», живопись и графика Западной Европы XVI — начала XIX веков из фондов Госмузея изобразительных искусств Татарстана.

Как путешествуют шестивековые раритеты

Не успели казанские ценители древностей и изящных раритетов перевести дух после прошлой выставки вееров из коллекции Ольги Затеевой, как она снова вернулась в столицу Татарстана, чтобы удивить собранными ею произведениями искусства.

— Когда закончилась выставка вееров, руководство музея поинтересовалось, могу ли я предложить еще что-либо не менее интересное. Выставка была уже сформирована, пять лет назад «Времена года» я уже экспонировала в музее декоративно-прикладного искусства в Москве. С тех пор она существенно дополнена моими новыми приобретениями, и первыми в обновленном формате ее увидят казанцы, — рассказала Ольга Затеева.

По словам коллекционера, она привезла примерно 200 работ западноевропейских мастеров XVI — XIX веков. Точное число назвать затруднилась — коллекция отправилась в путь раньше самой хозяйки, а она сама приехала к сбору выставки, захватив еще несколько десятков раритетов.

По словам коллекционера, она привезла примерно 200 работ западноевропейских мастеров XVI — XIX веков

На вопрос, дорогое ли это удовольствие — транспортировка экспонатов, Затеева рассмеялась и сказала, что в ее случае совсем нет. У нее нашлись знакомые, которые держат автопарк. В одном автобусе убрали все пассажирские сиденья, их места заполнили предметы искусства. «Я сама каждую картину оборачивала поролоном. За автобусом отправилась всего одна машина сопровождения. Так и привезли», — раскрыла секрет коллекционер. Кстати, свои обширные коллекции она не хранит ни дома, ни в специальных помещениях. Все они в виде выставок путешествуют по городам России.

«Осень жизни, как и осень года…»

Главная тема выставки — как менялось аллегорическое представление о временах года, 12 месяцах, четырех стихиях и частях света и пяти органах чувств на протяжении столетий. Здесь собраны гравюры и офорты, статуэтки из фарфора и слоновой кости, бронзовые скульптуры, мраморные барельефы, серебряные подсвечники и каминные часы.

Видно, как на протяжении веков меняются стили в искусстве, уклад жизни людей и даже их интересы. Если один художник подходит к изображению 12 месяцев со всей серьезностью, как, например, офортист Ж. Нильсен в середине XVIII века, в мельчайших деталях представляя сценки из повседневной жизни, то другие описывают скоротечность времени с юмором. Так, например, серия цветных литографий «Времена года» француза Луи Леопольда Буаи показывает сначала весну жизни — молодая пара улыбается, мать держит младенца, лето — та же пара вновь воркует, у мужчины в руках появляется серп, осень — огорченная плачущая женщина и выпивающий супруг на фоне виноградных гроздьев, и, наконец, зима — старики, жующие скромную пищу…

Эпикурейски отнесся к временам года Глюк Миллер, назвавший каждую из четырех картин «Удовольствия зимы», «Удовольствие весны» и так далее, изображая досуг представителей высшего света.

Самым дорогим ее сердцу предметом Затеева назвала мраморные медальоны. Эти четыре овальных барельефа она приобрела совершенно случайно в Венеции

Из венецианского палаццо — в галерею Казани

Каждое произведение здесь — с историей. Как рассказала Ольга Затеева, ей трудно выделить самую ценную в денежном эквиваленте вещь. А вот самым дорогим ее сердцу предметом она назвала мраморные медальоны. Эти четыре овальных барельефа она приобрела совершенно случайно в Венеции.

— Мы зашли в ювелирный салон, хотя я совершенно не увлекаюсь этим. Итальянский владелец магазина рассказал нам, что неподалеку проходит реставрация палаццо, а старинные элементы декора попросту распродают. Не всем, конечно. Мы вошли в пул покупателей, и так мне удалось приобрести эти поистине редчайшие вещи. К слову сказать, я везла каждую из них в отдельном чемодане — они очень тяжелые, — говорит коллекционер.

Коллекционер, непохожий на других

— Ольга Затеева — уникальный человек. Она не похожа на остальных частных коллекционеров, во всяком случае, в Казани таких нет, — считает директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева. — Обычно коллекционеры не спешат выставлять на всеобщее обозрение свои сокровища, Ольга же, наоборот, стремится поделиться ими. А это дорогого стоит! Причем совмещать коллекционирование ей приходится со своей основной профессиональной деятельностью в строительной области.

Она также отметила экспозицию из фондов музея, которая предваряет выставку. Это первые два зала, «разогревающие» посетителя и настраивающие его на нужный лад. В первом — представлена живопись на библейские сюжеты, во втором — гравюры на античные сюжеты мастеров Италии, Франции, Фландрии, Нидерландов, России. Здесь можно встретить офорт с утраченной картины Микеланджело, работы Рубенса и Шарля Лебрена, придворного художника короля-солнце Людовика XIV, создавшего большой королевский стиль, и многое другое. Предполагается, что выставка продлится около трех месяцев.

1 / 40 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин