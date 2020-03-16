«Времена года», прошедшие века: что «ест» зима, на ком едет Европа и чем озабочен август
В Казани открылась выставка работ западноевропейских художников из коллекции Ольги Затеевой
В национальной галерее «Хазинэ» открылась выставка «Весна. Лето. Осень. Зима. Аллегории в западноевропейском искусстве». По сути, это две экспозиции, объединенные одним вернисажем и тематикой. Одна приехала в Казань из Москвы, ее хозяйка, московский коллекционер Ольга Затеева, не в первый раз делится с казанцами своими сокровищами. Вторая — «Мифология», живопись и графика Западной Европы XVI — начала XIX веков из фондов Госмузея изобразительных искусств Татарстана.
Как путешествуют шестивековые раритеты
Не успели казанские ценители древностей и изящных раритетов перевести дух после прошлой выставки вееров из коллекции Ольги Затеевой, как она снова вернулась в столицу Татарстана, чтобы удивить собранными ею произведениями искусства.
— Когда закончилась выставка вееров, руководство музея поинтересовалось, могу ли я предложить еще что-либо не менее интересное. Выставка была уже сформирована, пять лет назад «Времена года» я уже экспонировала в музее декоративно-прикладного искусства в Москве. С тех пор она существенно дополнена моими новыми приобретениями, и первыми в обновленном формате ее увидят казанцы, — рассказала Ольга Затеева.
По словам коллекционера, она привезла примерно 200 работ западноевропейских мастеров XVI — XIX веков. Точное число назвать затруднилась — коллекция отправилась в путь раньше самой хозяйки, а она сама приехала к сбору выставки, захватив еще несколько десятков раритетов.
На вопрос, дорогое ли это удовольствие — транспортировка экспонатов, Затеева рассмеялась и сказала, что в ее случае совсем нет. У нее нашлись знакомые, которые держат автопарк. В одном автобусе убрали все пассажирские сиденья, их места заполнили предметы искусства. «Я сама каждую картину оборачивала поролоном. За автобусом отправилась всего одна машина сопровождения. Так и привезли», — раскрыла секрет коллекционер. Кстати, свои обширные коллекции она не хранит ни дома, ни в специальных помещениях. Все они в виде выставок путешествуют по городам России.
«Осень жизни, как и осень года…»
Главная тема выставки — как менялось аллегорическое представление о временах года, 12 месяцах, четырех стихиях и частях света и пяти органах чувств на протяжении столетий. Здесь собраны гравюры и офорты, статуэтки из фарфора и слоновой кости, бронзовые скульптуры, мраморные барельефы, серебряные подсвечники и каминные часы.
Видно, как на протяжении веков меняются стили в искусстве, уклад жизни людей и даже их интересы. Если один художник подходит к изображению 12 месяцев со всей серьезностью, как, например, офортист Ж. Нильсен в середине XVIII века, в мельчайших деталях представляя сценки из повседневной жизни, то другие описывают скоротечность времени с юмором. Так, например, серия цветных литографий «Времена года» француза Луи Леопольда Буаи показывает сначала весну жизни — молодая пара улыбается, мать держит младенца, лето — та же пара вновь воркует, у мужчины в руках появляется серп, осень — огорченная плачущая женщина и выпивающий супруг на фоне виноградных гроздьев, и, наконец, зима — старики, жующие скромную пищу…
Эпикурейски отнесся к временам года Глюк Миллер, назвавший каждую из четырех картин «Удовольствия зимы», «Удовольствие весны» и так далее, изображая досуг представителей высшего света.
Из венецианского палаццо — в галерею Казани
Каждое произведение здесь — с историей. Как рассказала Ольга Затеева, ей трудно выделить самую ценную в денежном эквиваленте вещь. А вот самым дорогим ее сердцу предметом она назвала мраморные медальоны. Эти четыре овальных барельефа она приобрела совершенно случайно в Венеции.
— Мы зашли в ювелирный салон, хотя я совершенно не увлекаюсь этим. Итальянский владелец магазина рассказал нам, что неподалеку проходит реставрация палаццо, а старинные элементы декора попросту распродают. Не всем, конечно. Мы вошли в пул покупателей, и так мне удалось приобрести эти поистине редчайшие вещи. К слову сказать, я везла каждую из них в отдельном чемодане — они очень тяжелые, — говорит коллекционер.
Коллекционер, непохожий на других
— Ольга Затеева — уникальный человек. Она не похожа на остальных частных коллекционеров, во всяком случае, в Казани таких нет, — считает директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева. — Обычно коллекционеры не спешат выставлять на всеобщее обозрение свои сокровища, Ольга же, наоборот, стремится поделиться ими. А это дорогого стоит! Причем совмещать коллекционирование ей приходится со своей основной профессиональной деятельностью в строительной области.
Она также отметила экспозицию из фондов музея, которая предваряет выставку. Это первые два зала, «разогревающие» посетителя и настраивающие его на нужный лад. В первом — представлена живопись на библейские сюжеты, во втором — гравюры на античные сюжеты мастеров Италии, Франции, Фландрии, Нидерландов, России. Здесь можно встретить офорт с утраченной картины Микеланджело, работы Рубенса и Шарля Лебрена, придворного художника короля-солнце Людовика XIV, создавшего большой королевский стиль, и многое другое. Предполагается, что выставка продлится около трех месяцев.
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