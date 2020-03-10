Эксперт о кризисе-2020: «Это спланированная акция. Никто в такие игры просто так не играет»

По мнению известного банкира и финансиста, падение цен на нефть и курса рубля — часть плана России по борьбе с монополизмом доллара

Фото: предоставлено Юрием Коптеловым

Провал сделки с ОПЕК привел к обвалу цен на нефть, а следом — и курса рубля. Для большинства россиян, как профессионалов рынка, так и обычных граждан, ситуация стала неожиданностью. Но известный банкир и финансист Юрий Коптелов в своей колонке для «Реального времени» делает предположение, что вся ситуация может быть частью более крупного плана России в борьбе с монополизмом доллара в мире и в конечном итоге приведет к успеху.

Поскольку российская сторона явилась инициатором всех этих проблем, то я думаю, что это спланированная акция. Никто в такие игры просто так не играет. Какова цель? В моем понимании есть две базовые составляющие: политическая и экономическая. Вполне возможно, что они каким-то образом друг с другом пересекаются.

Исходя из того, что мы слышим в последнее время из уст первых лиц в интервью центральным каналам, получается, что мы сознательно дистанцируемся от всего мира. Это делается либо с целью локализовать нашу внутреннюю экономику, чтобы потом попытаться ею более четко управлять, либо с целью сознательно создать некую кризисную ситуацию, которая позволит укрепиться действующей власти, либо провести резкие маневры по устранению какой-нибудь группы властных лиц и поднятию другой. Либо же провести масштабную перетасовку, как Владимир Владимирович у нас любит делать. Так как все было сделано резко, то понять долгосрочную перспективу тут достаточно сложно.

Второй вариант — макроэкономический. Я тоже сторонник того, что монополярность долларовой власти нужно прекращать, и в данном случае это максимально удобный момент на фоне шатающихся из-за последствий коронавируса рынков. К этому добавляются мощные колебания на рынке нефти.

Собственно, на чем зиждется устойчивость доллара? На рынке нефти. И во вторую очередь — на рынке вооружения. Подрывая монополизм доллара, мы получаем ущерб для нашей экономики, но это вещь временная — мы выигрываем в политическом аспекте.

Расшатав доллар и мировые рынки, мы можем сами начать диктовать нашим контрагентам наши желания и потребность рассчитываться с нами в рублях либо в валюте, привязанной к рублю. Это делает в долгосрочной перспективе возможным для рубля выйти на рынки таких конвертируемых валют. Возможно, попробовать мир на прочность. В результате санкций мы посмотрели, что как бы наши коллеги ни раздували щеки, в Европе очень сложно обойтись без российского рынка и тех заработков, которые европейские концерны теряют из-за санкций и невозможности ввести бизнес в России. Сейчас можно нанести такой упреждающий удар, сказать: «Давайте, ребята, посмотрим, как вы без российского рынка дальше обойдетесь. Вот мы локализуемся от вас от всех, закроемся, давайте посмотрим, как вы адаптируетесь — или вы вынуждены будете приходить к нам и о чем-то договариваться?» Тогда мы выигрываем переговорную позицию, мы сможем вести переговоры с позиции силы.

Безусловно, это будет связано с некими российскими потрясениями, потому что экономика и так находится не в самом лучшем состоянии. Но, с другой стороны, любое революционное изменение требует революционных потерь, когда-то надо решиться.

И сейчас ситуация только кажется внезапной. Правительство поменялось — ведь это было на что-то направлено. Видимо, была продуманная политика, просто ей помогла ситуация с коронавирусом. Хотя не факт, что эта ситуация не срежиссирована. Может быть, ее делала другая сторона для каких-то своих целей, но мы смогли ею воспользоваться. Фитилек кто-то поджег, нам осталось его раздуть, что мы и делаем.

Если это игра с конечной целью подорвать монополизм американской экономики, то, в принципе, мы молодцы. Это тяжелое решение, оно вызовет массу бурных негативных реакций, народу придется непросто. Но это обратит весь наш потенциал, все наши резервы на то, чтобы закрыться от внешнего мира, использовать резервы, чтобы наш рынок немножко поставить, дать импульс для развития российской экономики и промышленности.

Зачем это делать хирургическим путем? Тут, как в медицине, медикаментозное лечение уже не работает. Мы упустили тот момент, когда в 2000-х можно было делать это инъекциями благодаря благоприятной внешней экономической ситуации. А теперь болезнь запущена, остается только резать, чтобы не дожидаться перитонита.