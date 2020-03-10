Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенческое конструкторское бюро КАИ во главе с М.П. Симоновым, 1956 год

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Фото: из фондов Музея истории КНИТУ (КАИ)

КАИ после войны был одним из самых уважаемых технических вузов страны. Одна из ярчайших звезд на его небосклоне — знаменитый авиаконструктор Михаил Петрович Симонов, который окончил этот институт в начале 1950-х и до 1969 года работал в Казани. В 1983 году Симонов стал генеральным конструктором ОКБ Сухого.

Михаил Симонов родился в 1929 году в Ростове-на-Дону. Школу он закончил в Ростовской области, потом поступил в Новочеркасский политех на специальность «Проектирование и эксплуатация автомобилей». Но он с детства интересовался авиацией и самолетостроением, поэтому, проучившись три курса, он все-таки перевелся учиться в Казань — в КАИ, где его зачислили на четвертый курс.

В 1953 году при вузе создали планерный кружок, а в 1956-м его преобразовали в первое в стране Студенческое конструкторское бюро (СКБ). Главным его организатором и ведущим разработчиком был Михаил Симонов, который к тому моменту лишь недавно окончил институт и был заведующим лабораторией и ассистентом кафедры конструкций и проектирования самолетов. На базе этого СКБ в Казани создали первый в стране ОКБ спортивной авиации: там Симонов был и главным конструктором, и инструктором, и летчиком-буксировщиком. Именно здесь под его руководством создали первые в Союзе цельнометаллические планеры КАИ-11, КАИ-12, КАИ-14, КАИ-17, КАИ-19. На первой фотографии вы видите, как коллектив СКБ испытывает на прочность крыло планера КАИ-6.

Симонов был не только талантливым инженером и конструктором, но и влюбленным в велосипедный спорт энтузиастом. Он постоянно участвовал в любительских велогонках и велопробегах.

Велопробег, 1955 год. Впереди — Михаил Симонов

В Казани Симонов работал до 1969 года. Потом талантливого инженера перевели в Москву и назначили заместителем главного конструктора в Долгопрудненское КБ автоматики. Но уже совсем скоро его забрали в ОКБ Сухого: там Симонов должен был «довести до ума» фронтовой бомбардировщик Су-23. С 1970 по 1979 год он занимался этой задачей, а параллельно работал над штурмовиком Су-25. С 1976 по 1979 годы Симонов был главным конструктором истребителя-перехватчика Су-27.

Симонов был не только талантливейшим конструктором, но и, как сказали бы мы сейчас, эффективным менеджером. В 1979-м он стал заместителем министра авиационной промышленности СССР, а в 1983 его назначили генеральным конструктором ОКБ Сухого. Именно он после перестройки инициировал частичный перевод работы ОКБ на коммерческую основу: учился добывать внебюджетные средства (например, благодаря достигнутым им договоренностям, за рубеж сначала начали продавать спортивные самолеты, а потом — и боевые).



После того как ОКБ Сухого стало акционерным обществом открытого типа, Симонов стал его генеральным директором, оставив за собой и пост генерального конструктора.



Именно Симонов руководил проектированием, испытанием, внедрением в серийное производство высокоманевренного многоцелевого истребителя Су-27. Благодаря деятельному конструктору, эти самолеты вошли в серийное производство. А на базе этой модели Симонов создал целый ряд модификаций многоцелевых боевых самолетов: истребители-перехватчики, истребители-бомбардировщики, палубные истребители (Су-27К, Су-30, Су-32, Су-30МКИ, Су-33, Су-35).



Михаила Петровича уважали во всем мире: его назвали легендой года в 1998 году по версии журнала «Aviation week and Space Technology», его имя есть на доске почета Зала славы Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне.



Михаил Симонов (третий слева), 2007 год

Михаил Петрович Симонов прожил долгую и очень деятельную жизнь. Он умер в 2011 году. В Казани его именем названо НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова», в городе есть и памятник талантливому конструктору.

Людмила Губаева