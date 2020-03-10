Борис Менделевич: «Цены на лекарства не должны подниматься как минимум полгода»

Как отразится обвал рубля на стоимости медикаментов — мнение эксперта-парламентария

Фото: Максим Платонов

Постпраздничные дни оказались тревожными для многих россиян. Даже те, кто не скупал валюту и не играл на рынке, с настороженностью отнеслись к информации о падении цен на нефть, которое привело к падению курса рубля. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич в авторской колонке специально для читателей «Реального времени» поделился своим мнением о том, как падения и взлеты на валютном рынке повлияют на отечественное здравоохранение.

«Проблем в гособеспечении в связи с падением курса рубля быть не должно»

Без паники. Первое, что приходит на ум, когда узнаешь такие новости. Надо стараться понять, что нужно сделать сегодня, чтобы даже не совсем предсказуемое завтра было ясным, как солнечный весенний день. Поэтому для начала разберемся с ценами на лекарственные препараты. Большинство конкурсов на поставку в Россию лекарств уже состоялось, проблем в гособеспечении в 2020 году в связи с падением курса рубля быть не должно. Другой вопрос — розничная торговля. На мой взгляд, повышение цен в аптеках возможно только в случае, если валюта будет повышаться или держаться при новом курсе длительное время, например полгода-год. В дальнейшем цены могут подняться, так как будут проходить закупки по уже новым расценкам (если курс доллара будет держаться на сегодняшнем уровне или повысится).

Что предпринимать?

Считаю, что сейчас Минздрав прежде всего должен контролировать цены на субстанции — действующие вещества препаратов. Конечно, в идеале иметь свои заводы для производства субстанций, тогда страна могла бы даже заработать (высокий доллар привел бы к тому, что наши товары будут дешевыми для покупателей в евро, долларе и другой валюте). Но мы сейчас имеем то, что имеем, и важно не допускать проблем с лекарственным обеспечением.

Большинство конкурсов на поставку в Россию лекарств уже состоялось, проблем в гособеспечении в 2020 году в связи с падением курса рубля быть не должно. Фото prokazan.ru

Второй момент — если вдруг фармкомпании не захотят работать на условиях Минздрава, оперативно запускать механизм принудительного лицензирования, который дает возможность отечественным предприятиям самостоятельно производить аналоги иностранных жизненно важных лекарств в тех случаях, когда зарубежный производитель отказывается их поставлять.

В-третьих, работа с маркировкой препаратов. С 1 июля в России вводится обязательная маркировка лекарств — это специальный код, нанесенный на упаковке препарата. По этому коду система контроля сможет отследить движение любого лекарства от производителя до покупателя, то есть убедиться, что лекарство действительно дошло до конкретного человека. Важно мониторить и оперативно анализировать данные.

Что по медуслугам в целом?

На мой взгляд, на основные медицинские услуги цены не должны подниматься. Однако, в частности, лабораторная диагностика, стоматология — это направления, где в основном используются импортные материалы, и здесь, действительно, стоимость услуг может повыситься. С другой стороны, в этот момент активно в работу должны включиться российские производители и предоставлять качественный и конкурентный продукт.

Также особое внимание необходимо уделить обслуживанию зарубежного медицинского оборудования: если стоимость ремонтных работ рассчитывается сразу в рублях, то вот расходный материал, как правило, в валюте. И здесь надо заранее заложить возможные колебания курса, чтобы обеспечить бесперебойную деятельность.

Лабораторная диагностика, стоматология — это направления, где в основном используются импортные материалы, и здесь, действительно, стоимость услуг может повыситься. Фото: 2gis.ru

Возможны спекуляции?!

Да. И ситуация с коронавирусом этому еще одно доказательство. Уверен, читатели «Реального времени» и так знают о ценах на маски, не говоря уже о рекламе многочисленных «амулетов» от заболевания.

Тоже самое может случиться и в сегодняшних реалиях. Однако здесь ФАС должна отслеживать все цены и при необходимости оперативно реагировать на рост.

Есть ли плюсы?

Высокий курс валюты делает привлекательным лечение в России. Поэтому очень важно развивать медицинский туризм: для внешних туристов наши цены станут более интересными. В этом смысле необходимо, чтобы наши уникальные курорты активно включались в работу и из этой ситуации получили максимум выгоды.

Также станет привлекательным медицинское образование для иностранцев. Здесь важно, чтобы в работу включались вузы и привлекали студентов.

Новые туристы, приехавшие за лечением, образованием, смогут подтянуть и другие отрасли. Нужно только создать для них условия.

Станет привлекательным медицинское образование для иностранцев. Здесь важно, чтобы в работу включались вузы и привлекали студентов. Фото kpfu.ru

Конечно, давать прогнозы, тем более по курсу валют, дело неблагодарное. Считаю, что это надо оставить на откуп специалистам. Но я уверен в одном, что ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Главное, каждому действовать оперативно и профессионально в той области, в которой является специалистом.