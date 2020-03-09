Фотомарафон «100-летие ТАССР»: парусные гонки на Казанке, начало 1970-х годов
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Парусный спорт в Казани начался еще до революции: в 1913 году земский начальник 2-го участка Свияжского уезда А.Т. Орлов, а также К.Н. Винокуров и С.А. Гордеев учредили Казанский яхт-клуб. Устав списали с соседей: к тому времени уже существовал Самарский яхт-клуб.
Учреждение было солидное: почетными и пожизненными членами яхт-клуба были казанский губернатор, вице-губернатор, командующий войсками Казанского военного гарнизона и начальник Казанского округа путей сообщения.
После революции было совсем не до того, а вот настоящий парусный спорт пришел в ТАССР уже после того, как Волга стала каскадом водохранилищ — с приходом так называемой «Большой Волги». В 1957—59 годах возникла парусная секция завода имени Горбунова, около 1960 года родился морской клуб ДОСААФ, в 1968-м — парусная секция КАИ, объединенная с заводом ЭВМ, КНИИ РЭ, КХТИ, в 1965—67 годах появилась секция СК им. Воровского, в 1971 году — секция завода «Радиоприбор» (впоследствии КФК «Электрон»), в 1980—90 годы — яхт-клуб «Рубин» (впоследствии СДЮСШ «Авиатор») и, наконец, Центр парусного спорта и туризма на полуострове «Локомотив».
В 1960—1970 годах парусный спорт в Казани развивался очень бурно. Этот вид спорта поддерживали многие: начиная от директоров предприятий и заканчивая ректорами вузов. Очень помогал и городской спорткомитет. Поддержку оказывали и моральную, и материальную. Вузы и предприятия помогали и создавать спортивные базы на акватории Волги и Казанки, и даже покупать суда и инвентарь.
В Федерации парусного спорта республики работали настоящие фанатики своего дела. И республика в этом смысле имела большой вес: например, представителям казанской Федерации предоставили право присутствовать в качестве наблюдателей на парусной регате в Таллине в 1980-м (именно там проходили парусные гонки в рамках Олимпиады-1980).
Завод имени Горбунова организовал свою парусную секцию. Это произошло благодаря Михаилу Великанову и Георгию Прянишникову, за плечами которых были парусные школы Москвы и Белого моря. Покупку первых семи яхт инициировали председатель профкома завода Закутаев Н.А. и председатель туристической секции Фролов М.В. Летом 1957 года первые яхты появились на водной станции завода. Молодежь активно потянулась к парусу.
Сезон 1959 года ознаменовался матчевой встречей яхтсменов городов Казани и
Зеленодольска. Заводскую команду представляли 3 экипажа. Именно тогда в секции оформился впоследствии первый в Казани женский экипаж. В конце того же сезона состоялась матчевая встреча яхтсменов Казани и Чебоксар, ставшая впоследствии традиционной.
Лодочная база СК им. Воровского была одной из множества стоянок по берегам Казанки и Волги. Недоступность владения автомобилем — символом жизненного успеха — для большинства населения и серийное производство алюминиевых лодок авиационными предприятиями в семидесятые годы сделало «казанки» чрезвычайно популярными. Когда десятки моторок рыбаков и владельцев прибрежных садовых участков одновременно в воскресенье к вечеру возвращались в город, над рекой стоял гул и стелился сизый дым.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Виктора и Бориса Петуховых.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Спасибо.
Просто как на "машине времени" переносишься в 1970-е годы - годы Свободы и Надежд.
А водные виды спорта давали дополнительное ощущение Свободы.
Волга и Свобода - это слова синонимы.
А Казанка приток Волги - приток "Свободы".
Но все же Волга давала большее ощущение свободы - на ней можно было дальше отплыть от всевозможных "начальников"...
Отплыл мужик, мужчина на утлом судёнышке или на шикарной яхте от берега - и уже Свободен от государственного, общественного и семейного "прессинга", может "рулить" куда захочет его свободолюбивая натура.
Хотя бы какое-то время...
И так было во все времена - от времён Хазарского каганата, через Волжско-Камскую Булгарию, Золотую Орду, Казанское ханство и Казанское царство, к Российской империи, СССР и РФ с РТ.
Жаль, что мужчин вынудили отказаться от моторных лодок - Волга воспитывала Свободных Мужчин.
Видать современной цивилизации они стали не нужны...
Спорт - как бизнес, в том числе и водный - не может воспитывать Свободную личность - бизнес всегда подчинение - экономическим, психологическим и др. "законам".