«АК БАРС Девелопмент» запустил ребрендинг: продукт, качество и взгляд в цифровое будущее

Один из крупнейших девелоперов Казани запустил бренд «Ак Барс Дом» и выводит на рынок онлайн-сделки «полного цикла» по приобретению комфортного жилья

Фото: Ринат Назметдинов

Группа компаний «АК БАРС Девелопмент» объявила о запуске ребрендинга. Один из крупнейших застройщиков Казани выводит на рынок бренд «Ак Барс Дом», объединяющий строительные, производственные и девелоперские организации. В конце февраля был презентован новый логотип и фирменный стиль, а сегодня в обновленном офисе на проспекте Камалеева топ-менеджмент группы компаний АБД озвучил далеко идущие планы. Компания делает первые шаги к переходу на дистанционное обслуживание полного цикла — через онлайн-сервис проданы первые квартиры, а к лету может быть запущено новое мобильное приложение для iOS и Android, которое позволит проводить «виртуальные экскурсии» по новым квартирам, отслеживать все этапы строительства и сдачи каждого дома и контактировать с управляющей компанией уже после того, как новоселы получат заветные ключи от новых квартир. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы работаем для того, чтобы покупка жилья была быстрой, комфортной и максимально безопасной»

— Сегодня мы готовы выйти на рынок с новым брендом и новыми ценностями, основанными на таких базовых вещах, как семья и дом, дружелюбность и открытость. Мы уходим от названия «АК БАРС Девелопмент» и идем к «Ак Барс Дому». Дом там, где мы — это наш новый слоган и манифест в рынок. Мы не строим дома, а строим комфортное жилье и работаем для того, чтобы выбор, покупка жилья для клиента была быстрой, комфортной и максимально безопасной, — обозначил ключевую повестку бизнес-бранча заместитель генерального директора «Ак Барс Дом» Сергей Ураков.

Выбранный дизайн, по задумке, станет ближе и понятнее новому поколению, он отражает новые тренды на рынке недвижимости и главные ценности группы компаний — технологичность, постоянное развитие и фокус на потребности и желания клиента. Основной акцент в новом концепте АБД делает на трех базовых направлениях — коммуникация, продукт и сервис, — подходах к обслуживанию клиентов, о новшествах которого рассказал исполнительный директор «Ак Барс Дом» Антон Вассерман.

Исполнительный директор «Ак Барс Дом» Антон Вассерман

«Ак Барс Дом» в эпоху «цифры»: виртуальные экскурсии, онлайн-сделки и новое приложение для iOS и Android

— Мы поменялись не только снаружи, но и внутри, — подчеркнул исполнительный директор «Ак Барс Дом». — Мы внедряем новые технологии и стандарты — такие как дистанционное обслуживание. Мы начали проводить сделки через обновленный сайт, на котором онлайн можно посмотреть планировку каждой квартиры любого из наших ЖК, отслеживать этапы строительства и сдачи дома, полностью провести всю сделку. Люди из Нижнекамска и Набережных Челнов, не приезжая в Казань и всего с одним визитом в банк, смогли приобрести здесь недвижимость.

К лету «Ак Барс Дом» планирует запустить собственное мобильное приложение, с помощью которого жилье можно будет выбрать и приобрести онлайн. Новый сервис для iOS и Android находится в разработке последние пару месяцев. Функционал приложения позволит наблюдать и отслеживать весь процесс строительства дома — каждый месяц компания будет направлять ему видео- и фотоотчет, при необходимости коммуницировать со специалистами, получать самую оперативную информацию.

— Уже четко виден тренд: люди поколения Z, поколения миллениалов, привыкли потреблять услуги онлайн. И покупка квартиры для них ничем не отличается от заказа такси или еды. Да, таких клиентов у нас пока меньшинство, но их количество обязательно будет расти. Сейчас мы видим, что процессы ухода из офлайн идут гораздо глубже: люди, например, отказываются от звонков в пользу электронных заявок. Если раньше соотношение было 70 на 30, то сейчас 40 на 60 в пользу заявок на обслуживание через интернет, — рассказал «Реальному времени» Антон Вассерман.

Новый офис компании «Ак Барс Дом» на проспекте Камалеева

Кроме того, по задумке, новый сервис будет «сквозным». Уже после сдачи дома и заселения в него жильцов через приложение новоселы смогут решать все текущие вопросы с управляющей компанией, напрямую выходя на нужного специалиста, что должно значительно упростить всю цепочку коммуникации и сделать проживание в разы комфортнее.

— Для тех, кто привык покупать недвижимость по старинке, мы открыли обновленный офис продаж на проспекте Камалеева, 28/9. Внедрили новые стандарты обслуживания, которые позволяют нам работать быстрее и эффективнее, делая покупку жилья удобнее. Мы не просто продаем квадратные метры, мы продаем уровень жизни. Ведем комплексную застройку территорий, внедряем совместно с банками новые финансовые инструменты, по некоторым своим комплексам предлагая программы ипотечного кредитования от 1% годовых. Работать с нами удобно и выгодно, — резюмировал Антон Вассерман.

ЖК «Светлая Долина»

«Не каждый может понять, что поместится на балкон 1,5 на 4 метра — с БИМ-технологией это возможно»

Группа компаний действительно обновляется, но это ни в коем случае не значит, что «Ак Барс Дом» начал все заново — с нуля, напомнила глава направления по разработке продукта «Ак Барс Дом» Юлия Файн. Сейчас в портфеле компании на разной стадии реализации находятся пять проектов: ЖК «Мой ритм», ЖК «Светлая долина», ЖК «Солнечный город Супер», ЖК «Казань XXI век» и ЖК «Нобелевский». Все они были спроектированы и строятся с использованием самых передовых технологий и актуальных тенденций рынка.

Глава направления по разработке продукта «Ак Барс Дом» Юлия Файн

— Наша инжиниринговая группа уже давно работает с БИМ-технологией в проектировании. Это 3D моделирование дома по всем разделам проектной документации. Такие модели позволяют «зайти» в подъезд, прогуляться по парадной, подняться в квартиру и в деталях рассмотреть ее планировку, вплоть до размещения стояков теплоснабжения, — пояснила руководитель направления. — Это просто находка для продукта и удобства клиента. Не каждый может понять, что поместится на балкон с габаритными размерами 1,5 на 4 метра — с помощью БИМ-технологий это возможно.

Использование современных программ позволяет изначально рассчитывать комфортные для жильцов габаритные размеры всех помещений дома, дверных и оконных проемов. Со временем в «Ак Барс Дом» выработали целый свод стандартов и правил проектирования — «формулу АБД». Раздельные санузлы, кухня не меньше 10 квадратных метров, гардеробная в коридоре, просторные парадные с местами для колясок и «доступной средой» — все это делает жизнь в ЖК компании приятнее и проще.

Для каждого жилого комплекса создается свой, уникальный дизайн-код и продуманные пространственные и логистические решения. Интерьеры входных групп, фасадов, дворовые территории, детские площадки, озеленение и даже малые архитектурные формы продумываются вплоть до мелочей. Благодаря тому, что в группу компаний входят собственные производственные предприятия, АБД имеет возможность использовать самые качественные и экологичные материалы, позволяющие дизайнерам воплощать свежие модные тенденции.

ЖК «Светлая долина»

— В наших ЖК зелено круглый год. Мы обязательно высаживаем во дворах хвойные крупномерные деревья, оборудуем безопасные детские площадки из натуральных материалов, акцентируем внимание арт-объектами, которые в любой сезон создают уют и среду на наших общественных пространствах, — заключила Юлия Файн.



Партнерский материал