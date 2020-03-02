Эпоха NaVi в новом составе: выигран первый чемпионат мира. Ждем повторения 2010-го

«Рожденные побеждать» собрали миллионы зрителей, не оставили шансов соперникам и увезли домой главный приз в $250 тысяч

Чуть больше месяца назад Natus Vincere завершили комплектацию обновленного состава, когда выкупили Илью «Perfecto» Залуцкого из Syman Gaming, а уже на первом крупном турнире IEM Katowice в Польше вышли в свой первый гранд-финал и без шансов для соперников из G2 забрали главный приз в 250 тысяч долларов (3:0). Никто перед началом турнира не ставил на «Рожденных побеждать», но СНГ-команда, словно возвращая своих поклонников на 10 лет назад, начала год с грандиозной победы на турнире топ-5 и похоже это только начало победоносного года. О том, как Natus Vincere без шансов разобралась с главным фаворитом турнира, почему историческая победа одержана без зрителей, как Бумыч в одиночку кошмарил G2 и кто из NaVi стал MVP турнира? Подробности исторической победы и рекордов аудитории онлайн-трансляции матчей — в материале «Реального времени».

Исторический вынос непобедимых Astralis

Какой исход можно было бы ожидать от сдвоенных игр СНГ-команды с титулованными европейцами из Astralis еще в январе? Вряд ли даже в смелых фантазиях можно было предположить, что украинско-российская команда способна разобраться с датчанами дважды за последний месяц. Причем второй раз в Катовице с такой легкостью — 2:0.

Для сведения, последний свой худший матч датчане провели в далеком 2018 году после трансфера Мейджиска на IEM Katowice 2018 — когда молодой датчанин только пришел в команду. Тогда Astralis проиграла Faze Clan в полуфинале, уступив на обеих картах со счетом 10:16. На этом же IEM Katowice датский состав потерпел от NaVi в два раза более разгромное поражение.



Еще никто не разрывал нынешнюю пятерку Astralis в Bo3 так легко, как Natus Vincere — за две карты датчане выиграли всего 10 раундов. А в определенный момент один только Flamie убил пятерых Astralis в линию — за две очереди. Пятерых противников за пять секунд!



СНГ-состав переиграл датчан тактически, учитывая, что стиль игры у команд за последнее время стал очень похож. NaVi будто просчитывали все ходы противника наперед, знали кто где окажется на карте, были лучше и в стрельбе. Стали заметны в полуфинале первые плоды тактики тренера команды Блейда.

— Да, было видно, что они разработали какие-то стратегии против нас, но мы уже перед игрой знали об их готовности и понимали, чем мы их можем удивить, как будем действовать против того, что они знают о нас, — признавался в интервью Gameinside Денис «electronic» Шарипов.

После такого поединка у болельщиков наверняка невольно промелькнули флешбэки из далекого и уже подзабытого 2010-го, когда NaVi был настоящим гегемоном и топом в дисциплине Counter Strike еще старой версии 1.6 с породившими главные интернет-мемы в сообществе Зевса и Сеней в составе.

— Что же, я давно не чувствовал свою команду такой беспомощной. Сегодня NaVi выступили блестяще, — признавался игрок датской команды Питер dupreeh Расмуссен.

Возможно, мы становимся свидетелями зарождения нового крупного соперничества двух команд, которое может продлиться весь 2020 год, а то и дольше.

Творили историю без зрителей, но при рекордных трансляциях

Исторической победа стала и еще по нескольким причинам, в первую очередь с маркетинговой точки зрения. Во-первых, впервые в Катовице решили устраивать матчи практически без зрителей — виной всему пресловутый коронавирус, уже повлиявший и на крупные футбольные поединки, например, итальянской Серии А и испанской Примеры.

Второй факт, возможно, косвенно выливается из первого: полуфинальный матч между Natus Vincere и Astralis установил рекорд русскоязычного стрима на трансляциях турниров по Counter-Strike: Global Offensive. На трансляции Maincast за игрой одновременно следили более 283 тысяч зрителей. Такого не было просто никогда.

Впрочем, как покажет гранд-финал, рекорду оставалось прожить всего сутки — более 300 тысяч зрителей на пике русскоязычной трансляции будут смотреть матч NaVi и G2. Более миллиона посмотрят в общей сложности на всех трансляциях. Это третий результат в истории после Katowice Major (1,2 млн зрителей) и London Major (1,08 млн зрителей). До футбола еще далеко, а вот многие другие виды спорта уже далеко позади. Эпоха NaVi — эпоха киберспорта в СНГ и перетока в него по-настоящему больших денег.



Скрытый финал был сыгран еще с датчанами

Едва ли сложнее противостояние СНГ-состав ожидало в гранд-финале турнира. Французская команда G2 Esports в последнее время пусть и набрала форму, но скорее считалась темной лошадкой, которая неожиданно вырвалась в финал. Датчане же выглядели фаворитами IEM Katowice 2020. Поэтому скрытый финал NaVi выиграли, возможно, именно позавчера.

Даже букмекеры перед началом матча отдавали предпочтение СНГ-коллективу, выставляя коэффициент 1.46 за NaVi против 2.63 за французский состав.

На турнире в Катовице G2 начали свой путь с победы над 100T (2:0). Потом был повержен mousesports (2:1), а в матче за попадание в полуфинал G2 выиграли у Liquid (2:0). Миновав четвертьфинал и получив немного больше времени для отдыха, G2 встретились в полуфинале с Fnatic и обыграли шведскую команду со счетом 2:1.

NaVi же на своем пути выиграли практически все матчи, кроме одного — с тем самым Fnatic (1:2), зато проходили европейскую FaZeClan (2:1), американскую Team Liquid (2:0) ну и ту же Астралис (2:0). Пожалуй, впервые команда выглядела полным фаворитом в гранд-финале турнира такого масштаба.

Бумыч «закошмарил» G2 едва ли не в одиночку, отыграв лучшую карту в карьере

На старте первой карты G2 решили развернуть многоходовый план, пытаясь растянуть и подловить игроков NaVi на полупозициях, но СНГ-команда не повелась на маневр, и «развалила» соперника — 4:0 за первые 3 минуты игры. Как покажет время, это станет самым провальным планом G2.

Если вначале игры у NaVi быстро реагировал и убирал противника снайпер s1mple, то вскоре лидерство перехватил Бумыч — он буквально доминировал над всей командой соперника. Только за первые пять раундов он набрал 223 очков среднего урона.



Капитан NaVi набил 32 фрага за 20 раундов — невероятная статистика. Рейтинг Бумыча после первой карты был 2,58, и это его лучший результат на одной карте за всю карьеру.

Всю первую половину карты Boombl4 выносил игроков G2 у двери на точке А. При счете 1:11 он закрыл проход соперников, даже не видя никого из них из-за флешки.



8:0 — с таким счетом вели «Рожденные побеждать» еще через 5 минут встречи. В один момент французы пытались «душить» на рампе, но и тут тщетно — стрельба у NaVi оставалась на высшем уровне и любые задумки G2 легко были биты точными попаданиями Электроника и Бумыча. На шаг впереди везде были NaVi — неважно, пистолетный то раунд или ружейный.

Однако когда счет на табло светил невероятные 14:1 и до полного разгрома оставалось пару шагов, французы что-то поменяли в ментальности и стали потихоньку приближаться — три раунда подряд они взяли, но это был их максимум — 16:4 итог на карте Nuke .

«Качели» на Dust2 как последний шанс зацепиться для французов

Сдаваться легко G2 не собирались и перестроили свою игру на второй карте — Dust2.

Поймал свою игру один из лучших снайперов мира за всю историю Counter-Strike: GO Кенни kennyS Шраб, который быстро снимал доминатора первой карты Бумыча уже в начале каждого раунда. Именно с ним конкурировал Симпл за звание MVP турнира. Как окажется, именно наш игрок станет самым ценным в Катовице.

1:5 светился счет в начале карты в пользу французов. Но уже в следующем раунде, когда уже казалось, что он потерян, СНГ-команде удалось вырвать раунд при размене игроков. Это стало началом перелома. Всего два раунда удалось взять G2 с этого момента, против шести у NAVI, так что первую половину карты удалось даже выиграть — 8:7.

Экономические раунды стали даваться Natus Vincere — пошли деньги, и у игроков пошло совсем другое настроение, так что вскоре украино-россияне вырвались вперед — 13:9. Пришло время камбэчить для G2 — 13:13 в концовке.

Однако NaVi классно подстроились после тайм-аута, стали играть осторожнее. Вот тут-то и пришло время новичку команды Илье Perfecto Залуцкому показать себя. Он затащил для команды клатч 1 в 2 при счете 13:15. Уверенная разыгровка ситуации в меньшинстве привела NaVi к победе, которая едва не ускользнула от СНГ-состава, проиграй Перфекто этот раунд. Однако он схитрил и затащил раунд, и, как окажется — всю игру.

Мощная победа в Катовице — это только начало исторического победного года?

Законы психологии везде одни — что в волейболе, что в киберспорте — проиграв две карты (партии) мотивироваться на третью уже практически невозможно. За всю историю гранд-финалов в формате Best of 5 еще ни одна команда не вытаскивала игры с 0:2, так что дело оставалось за малым.

И на деле все оказалось даже более плачевно для G2, чем казалось. Французы просто развалились морально и уже не смогли собраться. 8:1 в первой половине третьей карты. Ровно с тем же счетом закончилась и вторая половина карты — унизительные 16:2 стали апогеем и показателем, насколько Natus Vincere превосходил соперников на этом турнире.

Судя по тому, какой силой сегодня выглядит СНГ-состав, нас может ждать повторение истории феноменального 2010 года, когда NaVi так же начала год с грандиозной победы на турнире по CS еще версии 1.6 в Гамбурге, а потом катком прошлась по крупным мировым турнирам — 12 медалей (8 из которых — золотые) завоевали «Рожденные побеждать» за тот год. Есть все основания надеяться, что новое десятилетие NaVi проведет так же победоносно.

— Я думаю, что личный уровень игроков сейчас наивысший среди всех составов, — делился Александр «s1mple» Костылев еще до полуфинального сражения с «Астралис». — Если все находятся в хорошей форме, то мы легко можем выигрывать клатчи, 2 против 4, 3 против 5. Каждый прогрессирует, мы все примерно одного возраста, поэтому хорошо понимаем друг друга и можем помочь, в том числе и вне игры.

В сухом остатке — море позитивных эмоций у российских болельщиком любимой команды. Это первая победа NaVi на таком крупном международном турнире за 10 лет, первая победа на этом ежегодном с 2014 года турнире в Катовице и огромный подарок всем тем болельщикам команды из СНГ, кто вырос на игре Counter Strike в эпоху первой волны компьютерных клубов начала «нулевых».