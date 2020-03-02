«Маркетинг #реальноговремени — 2020»: «Все, что можно скроллить, люди скроллят»

На традиционной неформальной площадке участники обсудили с экспертами настоящее и будущее PR и маркетинга

Фото: Максим Платонов

В минувшую пятницу в КРК «Пирамида» на конференции «Реального времени» эксперты обсуждали, чем собственный отдел соцмедиа в компании отличается от работы на аутсорсе, как развиваться в «Яндекс.Дзене» и TikTok и что нужно знать, чтобы остаться на волне и грамотно продвигать свой бренд. Подробности — в нашем материале.



Честно и со смыслом

Конференция «Маркетинг #реальноговремени — 2020» была посвящена теме продвижения брендов в эпоху постоянно появляющихся новых каналов коммуникаций и тенденций, о чем и шутили приглашенные эксперты. Обсудить в неформальной обстановке тренды для брендов и то, как прокачать бизнес в мире digital, в Казань приехали ведущие российские специалисты в этой области с успешно реализованными и реализуемыми кейсами: руководитель направления сторителлинга в «Яндекс.Дзен» Никита Белоголовцев, директор по продаже рекламы TikTok в России Степан Слюсарев, основатель и генеральный директор коммуникационного агентства Евгения Лампадова, директор по развитию бизнеса коммуникационной группы «Премиком» Валерия Титова, экс-директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко и руководитель департамента социальных медиа «Билайн» Никита Трещев.

На открытии конференции спикеры вкратце обсудили, какие же, собственно, тренды сейчас наблюдаются

На открытии конференции спикеры вкратце обсудили, какие же, собственно, тренды сейчас наблюдаются. В социальных сетях «заходит» только честный контент, который несет ценности компании, без пустых постов а-ля «Доброе утро». При этом эксперты уверены, что нужно экспериментировать с подачей. Например, Степан Слюсарев отметил, что в том же TikTok мог бы стать популярным канал трубопрокатного завода, на котором было бы интересно посмотреть, как, собственно, эти трубы изготавливают. В то же время спикеры сошлись во мнении, что присутствие во всех соцсетях ради присутствия — не стоит того. Нужно выбирать только площадки, подходящие для продвижения конкретного бренда. Подробнее эти и другие вопросы детально разобрали уже в рамках персональных выступлений с сессиями вопросов, а за лучшие по мнению экспертов «Реального времени» вручался приз.

Из визуального контента в подкасты и новая реальность соцсетей

Поскольку одной из основных целей конференции традиционно стало создание площадки, на которой участники не только слушают интересные и полезные для работы выступления, но и имеют возможность лично познакомиться с приглашенными экспертами и обсудить с ними волнующие темы, с комментариями и вопросами можно было обращаться не только в конце, но и по ходу выступления — по мере затрагивания актуальных для конкретных слушателей тенденций.



Открыла серию лекций Евгения Лампадова, у которой за спиной работа в «Юнимилк», РЖД, АПК-холдинг, Skyeng и Wikimart. Она посвятила свое выступление трендам PR в 2020 году. На примере «Аэрофлота» и погибших при перевозке котов спикер рассказала, как на репутацию может повлиять целая серия неправильных решений маркетологов, почему рекламодатели любят подходы «Медузы» и как, например, естественным образом заинтересовать аудиторию лапшой «Ролтон». Среди новых, только развивающихся каналов для интегрирования брендов спикер назвала подкасты. В США это пришло раньше, но сейчас и в России, как можно заметить, подкасты активно развиваются и информация уходит из визуала в аудио. И бизнес на это реагирует. По данным исследования IAB, если в 2018 году американские компании тратили на рекламу в подкастах порядка 0,5 млрд долларов, то в 2019 году эта цифра уже выросла до 0,7 млрд. По прогнозам на 2021 год подкасты заберут 1 млрд долларов. Таким образом, вектор развития тренда понятен, но на данный момент не до конца ясно, как отслеживать результат такой интеграции.

Арсений Ашомко с юмором, быстро и лаконично рассказал о собственном видении механизмов работы соцсетей

Арсений Ашомко, экс-директор по развитию Socialist Group и «ВКонтакте» анонсировал на конференции «Реального времени» запуск собственного агентства. А пока с юмором, быстро и лаконично рассказал о собственном видении механизмов работы соцсетей. Так, по его мнению, пользователи уходят в сторону анонимности, без публикации личной информации в своих аккаунтах, количество репостов снижается, и они уже воспринимаются странно, а публичные обсуждения перемещаются в чаты. Что же делать, чтобы не выглядеть в соцсетях глупо и «зацепить» аудиторию? Арсений также рассказал.

Все конкурируют со всеми

Валерия Титова специализируется на привлечении клиентов в крупном b2b. Спикер с 12-летним опытом работы в области PR и маркетинга продвигает продукты на сложном, специализированном рынке IT. В ходе своего выступления на примере реальных кейсов объяснила, как заработать лояльность после ребрендинга и фактического ноунейм, чем Account Based Marketing предпочтителен для b2b и почему так называемые метрики тщеславия сейчас не работают.

О том, как устроена маркетинговая политика внутри компании рассказал руководитель департамента социальных медиа Билайн Никита Трещев. Он объяснил, почему не стоит бояться банить и ставить жесткие рамки в соцсетях, зачем они закрывают комментарии и в этом году не поздравили подписчиков с 23 февраля. Слушателей больше всего интересовали механизмы работы его отдела, сколько в нем человек и где искать эффективных специалистов в команду.



Слушателей интересовали механизмы работы отдела соцмедиа «Билайна»

Директор по продаже рекламы TikTok в России Степан Слюсарев, имея богатый опыт на этом рынке (до TikTok спикер отвечал за рекламу в компании Httpool), на практике знает, как работать со всеми социальными сетями. На конференции «Реального времени» он поделился не только своим видение, но и рассказал о механизмах работы одной из самых быстро развивающихся площадок в России.



Последним выступал Никита Белоголовцев. С 2018 года он работает руководителем направления сторителлинга в «Яндекс.Дзен», а до этого возглавлял издание «Мел», созданию которого предшествовала карьера тележурналиста. Никита устроил часовое погружение в мир контента, который хочется читать и скроллить. Последнее, по мнению спикера, самая близкая для пользователей форма пребывания в Сети.

— Все, что можно скроллить, люди скроллят. Это самое нативное, понятное и естественное действие в интернете, — считает руководитель направления.

Говоря о восприятии пользователями контента, Никита объяснил, как работает «Яндекс.Дзен» и что, собственно, нужно сделать, чтобы реклама в канале выполняла поставленные задачи. Больше всего вопросов у участников конференции также было посвящено непосредственно алгоритмам «Яндекс.Дзена».

Подводя итоги: почти все спикеры единогласно уверены, что в мире маркетинга и PR на текущий момент все конкурируют со всеми: вне зависимости от площадки и предоставляемых услуг. Соответственно, перед всеми участниками рынка стоит одна задача: убедить пользователя остаться с тобой еще на какое-то время. Как это сделать устоявшимся брендам, а развивающимся качественно привлечь аудиторию с реальным результатом в виде продаж, и говорили на конференции «Реального времени».