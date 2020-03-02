«Маркетинг #реальноговремени — 2020»: «Все, что можно скроллить, люди скроллят»
На традиционной неформальной площадке участники обсудили с экспертами настоящее и будущее PR и маркетинга
В минувшую пятницу в КРК «Пирамида» на конференции «Реального времени» эксперты обсуждали, чем собственный отдел соцмедиа в компании отличается от работы на аутсорсе, как развиваться в «Яндекс.Дзене» и TikTok и что нужно знать, чтобы остаться на волне и грамотно продвигать свой бренд. Подробности — в нашем материале.
Честно и со смыслом
Конференция «Маркетинг #реальноговремени — 2020» была посвящена теме продвижения брендов в эпоху постоянно появляющихся новых каналов коммуникаций и тенденций, о чем и шутили приглашенные эксперты. Обсудить в неформальной обстановке тренды для брендов и то, как прокачать бизнес в мире digital, в Казань приехали ведущие российские специалисты в этой области с успешно реализованными и реализуемыми кейсами: руководитель направления сторителлинга в «Яндекс.Дзен» Никита Белоголовцев, директор по продаже рекламы TikTok в России Степан Слюсарев, основатель и генеральный директор коммуникационного агентства Евгения Лампадова, директор по развитию бизнеса коммуникационной группы «Премиком» Валерия Титова, экс-директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко и руководитель департамента социальных медиа «Билайн» Никита Трещев.
На открытии конференции спикеры вкратце обсудили, какие же, собственно, тренды сейчас наблюдаются. В социальных сетях «заходит» только честный контент, который несет ценности компании, без пустых постов а-ля «Доброе утро». При этом эксперты уверены, что нужно экспериментировать с подачей. Например, Степан Слюсарев отметил, что в том же TikTok мог бы стать популярным канал трубопрокатного завода, на котором было бы интересно посмотреть, как, собственно, эти трубы изготавливают. В то же время спикеры сошлись во мнении, что присутствие во всех соцсетях ради присутствия — не стоит того. Нужно выбирать только площадки, подходящие для продвижения конкретного бренда. Подробнее эти и другие вопросы детально разобрали уже в рамках персональных выступлений с сессиями вопросов, а за лучшие по мнению экспертов «Реального времени» вручался приз.
Из визуального контента в подкасты и новая реальность соцсетей
Поскольку одной из основных целей конференции традиционно стало создание площадки, на которой участники не только слушают интересные и полезные для работы выступления, но и имеют возможность лично познакомиться с приглашенными экспертами и обсудить с ними волнующие темы, с комментариями и вопросами можно было обращаться не только в конце, но и по ходу выступления — по мере затрагивания актуальных для конкретных слушателей тенденций.
Открыла серию лекций Евгения Лампадова, у которой за спиной работа в «Юнимилк», РЖД, АПК-холдинг, Skyeng и Wikimart. Она посвятила свое выступление трендам PR в 2020 году. На примере «Аэрофлота» и погибших при перевозке котов спикер рассказала, как на репутацию может повлиять целая серия неправильных решений маркетологов, почему рекламодатели любят подходы «Медузы» и как, например, естественным образом заинтересовать аудиторию лапшой «Ролтон». Среди новых, только развивающихся каналов для интегрирования брендов спикер назвала подкасты. В США это пришло раньше, но сейчас и в России, как можно заметить, подкасты активно развиваются и информация уходит из визуала в аудио. И бизнес на это реагирует. По данным исследования IAB, если в 2018 году американские компании тратили на рекламу в подкастах порядка 0,5 млрд долларов, то в 2019 году эта цифра уже выросла до 0,7 млрд. По прогнозам на 2021 год подкасты заберут 1 млрд долларов. Таким образом, вектор развития тренда понятен, но на данный момент не до конца ясно, как отслеживать результат такой интеграции.
Арсений Ашомко, экс-директор по развитию Socialist Group и «ВКонтакте» анонсировал на конференции «Реального времени» запуск собственного агентства. А пока с юмором, быстро и лаконично рассказал о собственном видении механизмов работы соцсетей. Так, по его мнению, пользователи уходят в сторону анонимности, без публикации личной информации в своих аккаунтах, количество репостов снижается, и они уже воспринимаются странно, а публичные обсуждения перемещаются в чаты. Что же делать, чтобы не выглядеть в соцсетях глупо и «зацепить» аудиторию? Арсений также рассказал.
Все конкурируют со всеми
Валерия Титова специализируется на привлечении клиентов в крупном b2b. Спикер с 12-летним опытом работы в области PR и маркетинга продвигает продукты на сложном, специализированном рынке IT. В ходе своего выступления на примере реальных кейсов объяснила, как заработать лояльность после ребрендинга и фактического ноунейм, чем Account Based Marketing предпочтителен для b2b и почему так называемые метрики тщеславия сейчас не работают.
О том, как устроена маркетинговая политика внутри компании рассказал руководитель департамента социальных медиа Билайн Никита Трещев. Он объяснил, почему не стоит бояться банить и ставить жесткие рамки в соцсетях, зачем они закрывают комментарии и в этом году не поздравили подписчиков с 23 февраля. Слушателей больше всего интересовали механизмы работы его отдела, сколько в нем человек и где искать эффективных специалистов в команду.
Директор по продаже рекламы TikTok в России Степан Слюсарев, имея богатый опыт на этом рынке (до TikTok спикер отвечал за рекламу в компании Httpool), на практике знает, как работать со всеми социальными сетями. На конференции «Реального времени» он поделился не только своим видение, но и рассказал о механизмах работы одной из самых быстро развивающихся площадок в России.
Последним выступал Никита Белоголовцев. С 2018 года он работает руководителем направления сторителлинга в «Яндекс.Дзен», а до этого возглавлял издание «Мел», созданию которого предшествовала карьера тележурналиста. Никита устроил часовое погружение в мир контента, который хочется читать и скроллить. Последнее, по мнению спикера, самая близкая для пользователей форма пребывания в Сети.
— Все, что можно скроллить, люди скроллят. Это самое нативное, понятное и естественное действие в интернете, — считает руководитель направления.
Говоря о восприятии пользователями контента, Никита объяснил, как работает «Яндекс.Дзен» и что, собственно, нужно сделать, чтобы реклама в канале выполняла поставленные задачи. Больше всего вопросов у участников конференции также было посвящено непосредственно алгоритмам «Яндекс.Дзена».
Подводя итоги: почти все спикеры единогласно уверены, что в мире маркетинга и PR на текущий момент все конкурируют со всеми: вне зависимости от площадки и предоставляемых услуг. Соответственно, перед всеми участниками рынка стоит одна задача: убедить пользователя остаться с тобой еще на какое-то время. Как это сделать устоявшимся брендам, а развивающимся качественно привлечь аудиторию с реальным результатом в виде продаж, и говорили на конференции «Реального времени».
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